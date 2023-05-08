https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

"Советский Союз также участвовал в освобождении Европы": Запад не меняется

"Советский Союз также участвовал в освобождении Европы": Запад не меняется - РИА Новости, 08.05.2023

"Советский Союз также участвовал в освобождении Европы": Запад не меняется

Тема торговли нашей болью и кровью, испытанных и пролитых в войне с нацизмом, в столице страны, в которой нацизм родился, развивался, расползался, заражая всю... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:52

2023-05-08T13:52

2023-05-08T14:23

аналитика

европа

евросоюз

день победы

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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Тема торговли нашей болью и кровью, испытанных и пролитых в войне с нацизмом, в столице страны, в которой нацизм родился, развивался, расползался, заражая всю Европу (ныне объединенную), а попутно уничтожая миллионы тех же европейцев, получила продолжение в берлинских юридических инстанциях. В течение нескольких дней германские судейские решали, дозволено ли русским отдавать дань памяти павшим с российским флагом, с советским флагом и вообще с символикой Победы.Можно, конечно, на нынешний европейский же манер, усмехнуться и сказать: "Ну, мы же понимаем, почему (кстати, а почему?) это происходит", а можно копнуть чуть глубже.За неделю до Дня Победы фонд, носящий имя Конрада Аденауэра, того самого, одного из архитекторов ЕС, опубликовал статью Маттиаса Оппермана, в которой сказано следующее: "8 мая 1945 года не только вся Европа, но и немцы были освобождены от тирании национал-социализма. Советский Союз также (выделение автора) участвовал в освобождении, но, в отличие от западных союзников, он принес с собой не либерализм, а новый тоталитаризм". Погибшие, замученные, растерзанные советские люди, разрушенная страна, павшие воины — вот это, оказывается, и есть тот самый "новый тоталитаризм", который Красная армия принесла в Европу.Потушенные печи крематориев — новый тоталитаризм. Спасенный от гибели Краков с его дворцами — новый тоталитаризм. Вызволенные из концлагерей узники — новый тоталитаризм. Уничтоженный нацизм (как мы думали, наивные, тогда) — тоже новый тоталитаризм.Немецкий профессор берет, как он думает, реванш. Ну как же, столицу его страны освобождали не высокопросвещенные носители демократии и свободы (Эйзенхауэру до Берлина оставалось идти 700 километров, а Чуйкову и Коневу — менее 70), а унтерменши в кирзачах. Непорядок с точки зрения герра Оппермана. Он сейчас и пытается ввести правильный орднунг — ведь от введения в обиход "нового тоталитаризма" до "никакой Победы СССР не было" осталось менее шажка.Эта попытка уничтожить нашу Победу — не первая, просто она самая свежая. До этого были "миллионы изнасилованных немок", а до этого — "красноармейская пьянь по ошибке сама взорвала ящики с сокровищами Янтарной комнаты", а до этого — "без ленд-лиза русские бы ничего не сделали", а до этого — "немедленная реституция "награбленного". Где-то затерялось — "сдать Ленинград, чтобы пить баварское". Европа была щедра поделиться своими физиологическими и психологическими проекциями военного времени.Политически же Победу у нас попытались украсть и в феврале 1945-го, когда союзники получили такого пенделя от гитлеровцев в Арденнах (десятки тысяч погибших и раненых, не говоря уже о пленных), что сам сэр Уинстон умолял, чтобы Сталин ускорил начало Висло-Одерской операции. И в марте того же года, когда ходили под ручку с эсэсовским генералом Вольфом, вымаливая себе бенефиции. Интересно, герр Опперман в курсе, что его риторика и риторика нацистского бонзы практически неотличимы? И даже капитуляцию войск германских в Реймсе 7 мая 1945 года подписывали почти тайком, давая нацистам два дня, чтобы те успели отвести оставшиеся боеспособные части на запад Германии. Чтобы, вероятно, как считал генералитет вермахта, "вместе остановить большевистские орды ("новый тоталитаризм"), которые рвались к Берлину".Не получилось. Ни разу у них не вышло. Не сложилось. Лгунам, мерзавцам, манипуляторам от политики вообще не удается победить на поле боя. Вот потрепаться — это да, они горазды. Оклеветать героев, попытавшись втоптать их подвиги в грязь, — это они могут. До первой большой и очень болезненной оплеухи. Которую им отвешивает совсем даже не власть. А весь наш народ. Встающий в своих кирзачах и гимнастерках —, и вперед. Не вешая головы, а уничтожая врагов. Страны и человечества. Брехт, антифашист и гений, однажды обмолвился — "еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада".Мы слова великого гуманиста поняли с нашей вечной русской доверчивостью позднее, чем надо было. Но русские, пусть и медленно запрягают, но ездят быстро. И туда, и так, куда считают нужным, чтобы страна наша была в безопасности. Чтобы мы жили в ней спокойно. И так, как мы считаем нужным, не по чужим прописям и без желания нравиться тем, кто нас считает "носителями нового тоталитаризма".И мы чтим традиции, это важно для нас. Вне зависимости от того, что решит по поводу флага Победы и символики триумфа Красной армии очередной суд земли Берлин — Бранденбург, 8 мая 2023 года красный флаг СССР вновь там, где ему и следует находиться накануне нашего великого триумфа, — над Рейхстагом. В небе над Берлином.Мы победили! Всех — с Днем Великой Победы!

https://ria.ru/20230508/medvedev-1870442081.html

https://ria.ru/20230508/voyna-1870449414.html

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Акт о безоговорочной капитуляции: конец Третьего рейха В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных. Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война. 2023-05-08T13:52 true PT2M15S

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, европа, евросоюз, день победы, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)