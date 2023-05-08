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В Петербурге двое детей пострадали из-за обрушения на игровой площадке - РИА Новости, 08.05.2023
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21:37 08.05.2023 (обновлено: 21:39 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/ploschadka-1870524306.html
В Петербурге двое детей пострадали из-за обрушения на игровой площадке
В Петербурге двое детей пострадали из-за обрушения на игровой площадке - РИА Новости, 08.05.2023
В Петербурге двое детей пострадали из-за обрушения на игровой площадке
Мальчик и девочка пострадали после обрушения игровой конструкции в виде канатной паутины на детской площадке в Петербурге, сообщает пресс-служба комитета... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:37
2023-05-08T21:39
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Мальчик и девочка пострадали после обрушения игровой конструкции в виде канатной паутины на детской площадке в Петербурге, сообщает пресс-служба комитета здравоохранения города. "В результате ЧП на детской площадке в Московском парке Победы в Детскую клиническую больницу №5 им. Филатова были доставлены двое детей - мальчик 9 лет и девочка 11 лет. Оба в состоянии средней степени тяжести. После осмотра врачей мальчик отпущен на амбулаторное лечение, девочка госпитализирована", - сообщает пресс-служба. По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, всего детей во время обрушения конструкции было пятеро, все они осмотрены медиками. Из видео, опубликованного пресс-службой прокуратуры, следует, что у конструкции, которую называют еще канатной паутиной, из-за ненадежного крепления оборвались тросы. Проверка по данному факту организовала прокуратура Московского района города и ГСУСК по Петербургу.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге двое детей пострадали из-за обрушения на игровой площадке

В Петербурге двое детей пострадали после обрушения конструкции на игровой площадке

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Мальчик и девочка пострадали после обрушения игровой конструкции в виде канатной паутины на детской площадке в Петербурге, сообщает пресс-служба комитета здравоохранения города.
"В результате ЧП на детской площадке в Московском парке Победы в Детскую клиническую больницу №5 им. Филатова были доставлены двое детей - мальчик 9 лет и девочка 11 лет. Оба в состоянии средней степени тяжести. После осмотра врачей мальчик отпущен на амбулаторное лечение, девочка госпитализирована", - сообщает пресс-служба.
По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, всего детей во время обрушения конструкции было пятеро, все они осмотрены медиками. Из видео, опубликованного пресс-службой прокуратуры, следует, что у конструкции, которую называют еще канатной паутиной, из-за ненадежного крепления оборвались тросы.
Проверка по данному факту организовала прокуратура Московского района города и ГСУСК по Петербургу.
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