https://ria.ru/20230508/ploschadka-1870524306.html

В Петербурге двое детей пострадали из-за обрушения на игровой площадке

В Петербурге двое детей пострадали из-за обрушения на игровой площадке - РИА Новости, 08.05.2023

В Петербурге двое детей пострадали из-за обрушения на игровой площадке

Мальчик и девочка пострадали после обрушения игровой конструкции в виде канатной паутины на детской площадке в Петербурге, сообщает пресс-служба комитета... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T21:37

2023-05-08T21:37

2023-05-08T21:39

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Мальчик и девочка пострадали после обрушения игровой конструкции в виде канатной паутины на детской площадке в Петербурге, сообщает пресс-служба комитета здравоохранения города. "В результате ЧП на детской площадке в Московском парке Победы в Детскую клиническую больницу №5 им. Филатова были доставлены двое детей - мальчик 9 лет и девочка 11 лет. Оба в состоянии средней степени тяжести. После осмотра врачей мальчик отпущен на амбулаторное лечение, девочка госпитализирована", - сообщает пресс-служба. По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, всего детей во время обрушения конструкции было пятеро, все они осмотрены медиками. Из видео, опубликованного пресс-службой прокуратуры, следует, что у конструкции, которую называют еще канатной паутиной, из-за ненадежного крепления оборвались тросы. Проверка по данному факту организовала прокуратура Московского района города и ГСУСК по Петербургу.

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происшествия, санкт-петербург, россия