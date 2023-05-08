Частицу Вечного огня из Волгограда привезли на Саур-Могилу в ДНР
Частицу Вечного огня из Волгограда привезли на Саур-Могилу в ДНР к Дню Победы
Вечный огонь в Волгограде. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Участники мотопробега в преддверии Дня Победы доставили частицу Вечного огня из города-героя Волгограда на мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориал на кургане Саур-Могила под городом Снежное был торжественно открыт в сентябре прошлого года после реконструкции с расширением.
"Это проходит уже второй раз. Впервые мы съездили в город-герой Волгоград в 2021 году, привезли частичку вечного огня, по пути оставляли часть этого огня в лампадах у мемориалов славы, мемориалов погибшим солдатам в Великую Отечественную войну. В этом году <…> мы приехали в Волгоград, там в музее в зале славы взяли частичку Вечного огня <…> трое суток мы уже его поддерживаем. У нас в багажнике стоят лампады (со свечами), "переставляем" пламя с одной свечи на другую, потому что этот огонь должен гореть постоянно", - рассказал один из участников мотопробега, депутат Народного Совета ДНР Александр Камышов.
По его словам, речь идет о совместном проекте автомотообъединения "Дороги памяти" Донецкого регионального отделения "Единой России" и "Волонтерской роты боевого братства", которую провели мотоциклисты из ДНР и их единомышленники из байк-клубов в других регионах России.
Это уже не первая акция с эстафетой Вечного огня в ДНР. В мае в рамках всероссийской акции "Огонь памяти" частицу пламени на Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены передали в разные регионы России. На торжественном собрании в Александровском саду присутствовали представители в том числе участники спецоперации, в том числе доброволец из Сербии Деян Берич.