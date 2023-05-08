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Частицу Вечного огня из Волгограда привезли на Саур-Могилу в ДНР - РИА Новости, 08.05.2023
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17:28 08.05.2023 (обновлено: 19:13 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/ogon-1870493398.html
Частицу Вечного огня из Волгограда привезли на Саур-Могилу в ДНР
Частицу Вечного огня из Волгограда привезли на Саур-Могилу в ДНР - РИА Новости, 08.05.2023
Частицу Вечного огня из Волгограда привезли на Саур-Могилу в ДНР
Участники мотопробега в преддверии Дня Победы доставили частицу Вечного огня из города-героя Волгограда на мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР, передает... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:28
2023-05-08T19:13
общество
волгоград
донецкая народная республика
россия
день победы
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Участники мотопробега в преддверии Дня Победы доставили частицу Вечного огня из города-героя Волгограда на мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Мемориал на кургане Саур-Могила под городом Снежное был торжественно открыт в сентябре прошлого года после реконструкции с расширением."Это проходит уже второй раз. Впервые мы съездили в город-герой Волгоград в 2021 году, привезли частичку вечного огня, по пути оставляли часть этого огня в лампадах у мемориалов славы, мемориалов погибшим солдатам в Великую Отечественную войну. В этом году &lt;…&gt; мы приехали в Волгоград, там в музее в зале славы взяли частичку Вечного огня &lt;…&gt; трое суток мы уже его поддерживаем. У нас в багажнике стоят лампады (со свечами), "переставляем" пламя с одной свечи на другую, потому что этот огонь должен гореть постоянно", - рассказал один из участников мотопробега, депутат Народного Совета ДНР Александр Камышов. По его словам, речь идет о совместном проекте автомотообъединения "Дороги памяти" Донецкого регионального отделения "Единой России" и "Волонтерской роты боевого братства", которую провели мотоциклисты из ДНР и их единомышленники из байк-клубов в других регионах России.Это уже не первая акция с эстафетой Вечного огня в ДНР. В мае в рамках всероссийской акции "Огонь памяти" частицу пламени на Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены передали в разные регионы России. На торжественном собрании в Александровском саду присутствовали представители в том числе участники спецоперации, в том числе доброволец из Сербии Деян Берич.
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волгоград
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общество, волгоград, донецкая народная республика, россия, день победы
Общество, Волгоград, Донецкая Народная Республика, Россия, День Победы
Частицу Вечного огня из Волгограда привезли на Саур-Могилу в ДНР

Частицу Вечного огня из Волгограда привезли на Саур-Могилу в ДНР к Дню Победы

© РИА Новости / В. Алексеев | Перейти в медиабанкВечный огонь в Волгограде
Вечный огонь в Волгограде - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / В. Алексеев
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Вечный огонь в Волгограде. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Участники мотопробега в преддверии Дня Победы доставили частицу Вечного огня из города-героя Волгограда на мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориал на кургане Саур-Могила под городом Снежное был торжественно открыт в сентябре прошлого года после реконструкции с расширением.
"Это проходит уже второй раз. Впервые мы съездили в город-герой Волгоград в 2021 году, привезли частичку вечного огня, по пути оставляли часть этого огня в лампадах у мемориалов славы, мемориалов погибшим солдатам в Великую Отечественную войну. В этом году <…> мы приехали в Волгоград, там в музее в зале славы взяли частичку Вечного огня <…> трое суток мы уже его поддерживаем. У нас в багажнике стоят лампады (со свечами), "переставляем" пламя с одной свечи на другую, потому что этот огонь должен гореть постоянно", - рассказал один из участников мотопробега, депутат Народного Совета ДНР Александр Камышов.
По его словам, речь идет о совместном проекте автомотообъединения "Дороги памяти" Донецкого регионального отделения "Единой России" и "Волонтерской роты боевого братства", которую провели мотоциклисты из ДНР и их единомышленники из байк-клубов в других регионах России.
Это уже не первая акция с эстафетой Вечного огня в ДНР. В мае в рамках всероссийской акции "Огонь памяти" частицу пламени на Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены передали в разные регионы России. На торжественном собрании в Александровском саду присутствовали представители в том числе участники спецоперации, в том числе доброволец из Сербии Деян Берич.
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