https://ria.ru/20230508/nyurnberg-1870528364.html

Небензя назвал актуальными уроки Нюрнбергского трибунала

Небензя назвал актуальными уроки Нюрнбергского трибунала - РИА Новости, 08.05.2023

Небензя назвал актуальными уроки Нюрнбергского трибунала

Нюрнбергский трибунал стал приговором всего человечества нацистским преступникам, его уроки актуальны и сегодня, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T22:32

2023-05-08T22:32

2023-05-08T22:32

россия

германия

белоруссия

василий небензя

валентин рыбаков

оон

снг

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ООН, 8 мая - РИА Новости. Нюрнбергский трибунал стал приговором всего человечества нацистским преступникам, его уроки актуальны и сегодня, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе показа российского фильма "Нюрнберг" в стенах штаб-квартиры ООН. Показ организовало постпредство РФ при организации. На нем присутствуют как дипломаты других миссий, так и ветераны Великой Отечественной войны. "Нюрнбергский трибунал - это приговор всего человечества нацистским преступникам. Уроки его актуальны и сегодня", - сказал Небензя. Постпред подчеркнул, что победа над нацизмом далась человечеству с огромным трудом."Мы завтра отмечаем 78-ю годовщину Великой Победы, и запланированы сотни мероприятий в городах России, на пространстве СНГ и по всему миру, включая главное событие завтра - парад на Красной площади", - заявил Небензя. Постпред поздравил ветеранов с наступающим праздником Победы. В свою очередь постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил журналистам о важности просмотра фильмов, подобных "Нюрнбергу". "Я понимаю, это фильм художественный, но, разумеется, это все на основе событий, которые происходили в реальной жизни", - указал он. Нюрнбергский процесс - судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, созданном на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран - членов Антигитлеровской коалиции. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.

https://ria.ru/20230408/ferents-1864016521.html

https://ria.ru/20221101/polittekhnologiya-1828265086.html

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

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