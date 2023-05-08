Небензя назвал актуальными уроки Нюрнбергского трибунала
Небензя заявил в ООН на показе фильма, что уроки Нюрнбергского трибунала актуальны сегодня
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 8 мая - РИА Новости. Нюрнбергский трибунал стал приговором всего человечества нацистским преступникам, его уроки актуальны и сегодня, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе показа российского фильма "Нюрнберг" в стенах штаб-квартиры ООН.
Показ организовало постпредство РФ при организации. На нем присутствуют как дипломаты других миссий, так и ветераны Великой Отечественной войны.
"Нюрнбергский трибунал - это приговор всего человечества нацистским преступникам. Уроки его актуальны и сегодня", - сказал Небензя.
Постпред подчеркнул, что победа над нацизмом далась человечеству с огромным трудом.
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"И, безусловно, решающий вклад в эту победу внесли граждане бывшего Советского Союза, который понес самые большие и невосполнимые потери в ходе этой войны", - указал он.
"Мы завтра отмечаем 78-ю годовщину Великой Победы, и запланированы сотни мероприятий в городах России, на пространстве СНГ и по всему миру, включая главное событие завтра - парад на Красной площади", - заявил Небензя.
Постпред поздравил ветеранов с наступающим праздником Победы. В свою очередь постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил журналистам о важности просмотра фильмов, подобных "Нюрнбергу". "Я понимаю, это фильм художественный, но, разумеется, это все на основе событий, которые происходили в реальной жизни", - указал он.
Нюрнбергский процесс - судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников. Нередко его называют "Судом истории". Проходил в Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, созданном на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года между правительствами СССР, США, Великобритании и Франции, к которому присоединились 19 других стран - членов Антигитлеровской коалиции.
Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Нюрнбергский трибунал, подведя правовыми средствами итоги Второй мировой войны, создал предпосылки для формирования основ современного мирового правопорядка, прежде всего в таких сферах, как защита прав человека и международное гуманитарное право.