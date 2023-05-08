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МИД Китая предрек разрушение системы ядерного нераспространения
МИД Китая предрек разрушение системы ядерного нераспространения - РИА Новости, 08.05.2023
МИД Китая предрек разрушение системы ядерного нераспространения
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя договоренность Сеула и Токио укреплять сотрудничество США по вопросу Корейского полуострова, заявил, РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:40
2023-05-08T13:40
2023-05-08T13:40
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя договоренность Сеула и Токио укреплять сотрудничество США по вопросу Корейского полуострова, заявил, что это разрушит систему ядерного нераспространения. Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США в сфере безопасности и сотрудничать для реализации соглашения по обмену данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ёль оставил открытой возможность будущего участия Японии в Вашингтонской декларации, соглашении, которое он принял с президентом США Джо Байденом в прошлом месяце, в котором излагаются меры по укреплению приверженности США "расширенному сдерживанию" по защите Южной Кореи всеми ее военными возможностями, включая ядерное оружие. "Тенденция того, что другие страны могут участвовать в Вашингтонской декларации, лишь усугубляет напряженность в регионе, разрушает систему ядерного нераспространения, наносит ущерб стратегическим интересам других стран. Надеемся, что соответствующие страны не будут все дальше продвигаться по ошибочному пути", - сказал Ван Вэньбинь на брифинге в понедельник. Дипломат отметил, что создание небольших группировок и втягивание их в конфронтацию не может решить проблему Корейского полуострова. "Все стороны должны придерживаться курса на политическое решение вопроса, прилагать усилия для сбалансированного решения разумных озабоченностей всех сторон, поддерживать мир и стабильность на полуострове", - сказал Ван Вэньбинь. Кисида в воскресенье начал свой первый за 12 лет визит в Южную Корею в рамках возобновления "челночной дипломатии" между странами, о чем лидеры договорились во время посещения Токио президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в середине марта этого года. В этот же день лидеры двух стран провели саммит.
https://ria.ru/20230503/ispytaniya-1869297141.html
https://ria.ru/20230430/politika-1868756482.html
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в мире, сша, южная корея, юн сок ель, фумио кисида, токио, мид кнр, япония
В мире, США, Южная Корея, Юн Сок Ель, Фумио Кисида, Токио, МИД КНР, Япония
МИД Китая предрек разрушение системы ядерного нераспространения
МИД Китая: сотрудничество Сеула и Токио с США нарушит систему ядерного нераспространения
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя договоренность Сеула и Токио укреплять сотрудничество США по вопросу Корейского полуострова, заявил, что это разрушит систему ядерного нераспространения.
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
и премьер-министр Японии Фумио Кисида
договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США в сфере безопасности и сотрудничать для реализации соглашения по обмену данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ёль оставил открытой возможность будущего участия Японии в Вашингтонской декларации, соглашении, которое он принял с президентом США Джо Байденом
в прошлом месяце, в котором излагаются меры по укреплению приверженности США "расширенному сдерживанию" по защите Южной Кореи всеми ее военными возможностями, включая ядерное оружие.
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"Тенденция того, что другие страны могут участвовать в Вашингтонской декларации, лишь усугубляет напряженность в регионе, разрушает систему ядерного нераспространения, наносит ущерб стратегическим интересам других стран. Надеемся, что соответствующие страны не будут все дальше продвигаться по ошибочному пути", - сказал Ван Вэньбинь на брифинге в понедельник.
Дипломат отметил, что создание небольших группировок и втягивание их в конфронтацию не может решить проблему Корейского полуострова.
"Все стороны должны придерживаться курса на политическое решение вопроса, прилагать усилия для сбалансированного решения разумных озабоченностей всех сторон, поддерживать мир и стабильность на полуострове", - сказал Ван Вэньбинь.
Кисида в воскресенье начал свой первый за 12 лет визит в Южную Корею в рамках возобновления "челночной дипломатии" между странами, о чем лидеры договорились во время посещения Токио президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в середине марта этого года. В этот же день лидеры двух стран провели саммит.
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