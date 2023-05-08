Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая предрек разрушение системы ядерного нераспространения - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/nerasprostranenie-1870460782.html
МИД Китая предрек разрушение системы ядерного нераспространения
МИД Китая предрек разрушение системы ядерного нераспространения - РИА Новости, 08.05.2023
МИД Китая предрек разрушение системы ядерного нераспространения
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя договоренность Сеула и Токио укреплять сотрудничество США по вопросу Корейского полуострова, заявил, РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:40
2023-05-08T13:40
в мире
сша
южная корея
юн сок ель
фумио кисида
токио
мид кнр
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_0:42:1624:956_1920x0_80_0_0_e43aa323d583880149676cc3de92e6d8.jpg
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя договоренность Сеула и Токио укреплять сотрудничество США по вопросу Корейского полуострова, заявил, что это разрушит систему ядерного нераспространения. Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США в сфере безопасности и сотрудничать для реализации соглашения по обмену данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ёль оставил открытой возможность будущего участия Японии в Вашингтонской декларации, соглашении, которое он принял с президентом США Джо Байденом в прошлом месяце, в котором излагаются меры по укреплению приверженности США "расширенному сдерживанию" по защите Южной Кореи всеми ее военными возможностями, включая ядерное оружие. "Тенденция того, что другие страны могут участвовать в Вашингтонской декларации, лишь усугубляет напряженность в регионе, разрушает систему ядерного нераспространения, наносит ущерб стратегическим интересам других стран. Надеемся, что соответствующие страны не будут все дальше продвигаться по ошибочному пути", - сказал Ван Вэньбинь на брифинге в понедельник. Дипломат отметил, что создание небольших группировок и втягивание их в конфронтацию не может решить проблему Корейского полуострова. "Все стороны должны придерживаться курса на политическое решение вопроса, прилагать усилия для сбалансированного решения разумных озабоченностей всех сторон, поддерживать мир и стабильность на полуострове", - сказал Ван Вэньбинь. Кисида в воскресенье начал свой первый за 12 лет визит в Южную Корею в рамках возобновления "челночной дипломатии" между странами, о чем лидеры договорились во время посещения Токио президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в середине марта этого года. В этот же день лидеры двух стран провели саммит.
https://ria.ru/20230503/ispytaniya-1869297141.html
https://ria.ru/20230430/politika-1868756482.html
сша
южная корея
токио
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_134:0:1409:956_1920x0_80_0_0_0fddddd089c3ded1029223b1e9b8bc0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная корея, юн сок ель, фумио кисида, токио, мид кнр, япония
В мире, США, Южная Корея, Юн Сок Ель, Фумио Кисида, Токио, МИД КНР, Япония
МИД Китая предрек разрушение системы ядерного нераспространения

МИД Китая: сотрудничество Сеула и Токио с США нарушит систему ядерного нераспространения

© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : United States Department of Energy
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя договоренность Сеула и Токио укреплять сотрудничество США по вопросу Корейского полуострова, заявил, что это разрушит систему ядерного нераспространения.
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США в сфере безопасности и сотрудничать для реализации соглашения по обмену данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ёль оставил открытой возможность будущего участия Японии в Вашингтонской декларации, соглашении, которое он принял с президентом США Джо Байденом в прошлом месяце, в котором излагаются меры по укреплению приверженности США "расширенному сдерживанию" по защите Южной Кореи всеми ее военными возможностями, включая ядерное оружие.
Военнослужащий национальной гвардии США - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания, заявил Патрушев
3 мая, 00:19
"Тенденция того, что другие страны могут участвовать в Вашингтонской декларации, лишь усугубляет напряженность в регионе, разрушает систему ядерного нераспространения, наносит ущерб стратегическим интересам других стран. Надеемся, что соответствующие страны не будут все дальше продвигаться по ошибочному пути", - сказал Ван Вэньбинь на брифинге в понедельник.
Дипломат отметил, что создание небольших группировок и втягивание их в конфронтацию не может решить проблему Корейского полуострова.
"Все стороны должны придерживаться курса на политическое решение вопроса, прилагать усилия для сбалансированного решения разумных озабоченностей всех сторон, поддерживать мир и стабильность на полуострове", - сказал Ван Вэньбинь.
Кисида в воскресенье начал свой первый за 12 лет визит в Южную Корею в рамках возобновления "челночной дипломатии" между странами, о чем лидеры договорились во время посещения Токио президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в середине марта этого года. В этот же день лидеры двух стран провели саммит.
Участники митинга с флагами Южной Кореи и США на одной из улиц в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Ядерный зонтик для Южной Кореи подорожал
30 апреля, 08:00
 
В миреСШАЮжная КореяЮн Сок ЕльФумио КисидаТокиоМИД КНРЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала