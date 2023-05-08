https://ria.ru/20230508/nerasprostranenie-1870460782.html

МИД Китая предрек разрушение системы ядерного нераспространения

МИД Китая предрек разрушение системы ядерного нераспространения - РИА Новости, 08.05.2023

МИД Китая предрек разрушение системы ядерного нераспространения

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя договоренность Сеула и Токио укреплять сотрудничество США по вопросу Корейского полуострова, заявил, РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:40

2023-05-08T13:40

2023-05-08T13:40

в мире

сша

южная корея

юн сок ель

фумио кисида

токио

мид кнр

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733102958_0:42:1624:956_1920x0_80_0_0_e43aa323d583880149676cc3de92e6d8.jpg

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя договоренность Сеула и Токио укреплять сотрудничество США по вопросу Корейского полуострова, заявил, что это разрушит систему ядерного нераспространения. Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с США в сфере безопасности и сотрудничать для реализации соглашения по обмену данными о ракетных пусках КНДР. Кроме того, Юн Сок Ёль оставил открытой возможность будущего участия Японии в Вашингтонской декларации, соглашении, которое он принял с президентом США Джо Байденом в прошлом месяце, в котором излагаются меры по укреплению приверженности США "расширенному сдерживанию" по защите Южной Кореи всеми ее военными возможностями, включая ядерное оружие. "Тенденция того, что другие страны могут участвовать в Вашингтонской декларации, лишь усугубляет напряженность в регионе, разрушает систему ядерного нераспространения, наносит ущерб стратегическим интересам других стран. Надеемся, что соответствующие страны не будут все дальше продвигаться по ошибочному пути", - сказал Ван Вэньбинь на брифинге в понедельник. Дипломат отметил, что создание небольших группировок и втягивание их в конфронтацию не может решить проблему Корейского полуострова. "Все стороны должны придерживаться курса на политическое решение вопроса, прилагать усилия для сбалансированного решения разумных озабоченностей всех сторон, поддерживать мир и стабильность на полуострове", - сказал Ван Вэньбинь. Кисида в воскресенье начал свой первый за 12 лет визит в Южную Корею в рамках возобновления "челночной дипломатии" между странами, о чем лидеры договорились во время посещения Токио президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в середине марта этого года. В этот же день лидеры двух стран провели саммит.

https://ria.ru/20230503/ispytaniya-1869297141.html

https://ria.ru/20230430/politika-1868756482.html

сша

южная корея

токио

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, южная корея, юн сок ель, фумио кисида, токио, мид кнр, япония