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Медведев напомнил Европе "с короткой памятью" о подвиге советских солдат - РИА Новости, 08.05.2023
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11:42 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/medvedev-1870442081.html
Медведев напомнил Европе "с короткой памятью" о подвиге советских солдат
Медведев напомнил Европе "с короткой памятью" о подвиге советских солдат - РИА Новости, 08.05.2023
Медведев напомнил Европе "с короткой памятью" о подвиге советских солдат
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетовал в Twitter, что у Европы и лидеров стран блока сегодня короткая память, напомнив, что более миллиона советских... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:42
2023-05-08T11:42
в мире
дмитрий медведев
россия
европа
польша
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетовал в Twitter, что у Европы и лидеров стран блока сегодня короткая память, напомнив, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские страны от нацизма, но выразил уверенность, что Россия в наши дни сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры. Зампред Совбеза РФ поздравил с Днем Победы и напомнил европейским государствам, что 600 тысяч граждан СССР погибли, освобождая от фашизма Польшу, 380 тысяч отдали жизни, освобождая Чехию и Венгрию, а более 100 тысяч - Германию. Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания его боевого крыла - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.* Организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
россия
европа
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в мире, дмитрий медведев, россия, европа, польша, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Дмитрий Медведев, Россия, Европа, Польша, Вторая мировая война (1939-1945)
Медведев напомнил Европе "с короткой памятью" о подвиге советских солдат

Медведев: Россия и в наши дни сможет сокрушить неонацистов и идеологию Бандеры в Европе

© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Владимир Гребнев
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Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетовал в Twitter, что у Европы и лидеров стран блока сегодня короткая память, напомнив, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские страны от нацизма, но выразил уверенность, что Россия в наши дни сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры.
«
"Я напоминаю гражданам стран, которые сейчас ведут борьбу против России: более миллиона советских солдат отдали жизни ради мира и свободы от фашизма в Европе... К сожалению, у сегодняшней Европы и ее жалких лидеров очень короткая память. Но мы всегда будем помнить героев Второй мировой войны. Наша страна искоренила фашизм в 1945 году. Нет сомнений, что в Европе наших дней мы сокрушим чудовищный бандеровский неонацизм", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter.
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Зампред Совбеза РФ поздравил с Днем Победы и напомнил европейским государствам, что 600 тысяч граждан СССР погибли, освобождая от фашизма Польшу, 380 тысяч отдали жизни, освобождая Чехию и Венгрию, а более 100 тысяч - Германию.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания его боевого крыла - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
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В миреДмитрий МедведевРоссияЕвропаПольшаВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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