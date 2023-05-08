Медведев напомнил Европе "с короткой памятью" о подвиге советских солдат
Медведев: Россия и в наши дни сможет сокрушить неонацистов и идеологию Бандеры в Европе
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетовал в Twitter, что у Европы и лидеров стран блока сегодня короткая память, напомнив, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские страны от нацизма, но выразил уверенность, что Россия в наши дни сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры.
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"Я напоминаю гражданам стран, которые сейчас ведут борьбу против России: более миллиона советских солдат отдали жизни ради мира и свободы от фашизма в Европе... К сожалению, у сегодняшней Европы и ее жалких лидеров очень короткая память. Но мы всегда будем помнить героев Второй мировой войны. Наша страна искоренила фашизм в 1945 году. Нет сомнений, что в Европе наших дней мы сокрушим чудовищный бандеровский неонацизм", - написал Медведев в своем англоязычном аккаунте в Twitter.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания его боевого крыла - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.
* Организация, запрещенная на территории России