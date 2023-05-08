https://ria.ru/20230508/medvedev-1870442081.html

Медведев напомнил Европе "с короткой памятью" о подвиге советских солдат

Медведев напомнил Европе "с короткой памятью" о подвиге советских солдат - РИА Новости, 08.05.2023

Медведев напомнил Европе "с короткой памятью" о подвиге советских солдат

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетовал в Twitter, что у Европы и лидеров стран блока сегодня короткая память, напомнив, что более миллиона советских... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:42

2023-05-08T11:42

2023-05-08T11:42

в мире

дмитрий медведев

россия

европа

польша

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетовал в Twitter, что у Европы и лидеров стран блока сегодня короткая память, напомнив, что более миллиона советских солдат погибли, освобождая в том числе европейские страны от нацизма, но выразил уверенность, что Россия в наши дни сокрушит неонацистов и идеологию Бандеры. Зампред Совбеза РФ поздравил с Днем Победы и напомнил европейским государствам, что 600 тысяч граждан СССР погибли, освобождая от фашизма Польшу, 380 тысяч отдали жизни, освобождая Чехию и Венгрию, а более 100 тысяч - Германию. Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания его боевого крыла - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Вопрос трактования Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины.* Организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

россия

европа

польша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий медведев, россия, европа, польша, вторая мировая война (1939-1945)