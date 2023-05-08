Матвиенко обвинила Запад в появлении радикальных движений на Украине
Спикер Совфеда Матвиенко: Запад виновен в создании Киевом радикальных движений
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Поддержка Западом нацизма на Украине привела к созданию Киевом радикальных террористических движений, снять с себя вину за это Запад уже не сможет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты парламента.
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"Именно западная поддержка украинского нацизма привела уже, фактически, к созданию Киевом радикальных террористических движений, которые устраивают подлые атаки на безоружных людей. Снять с себя вину за это Запад уже не сможет", — написала сенатор.
Матвиенко подчеркнула, что Запад делает вид, что "не слышит ничего страшного в современной украинской риторике".
"А ведь она (риторика. — Прим. ред.) ничуть не поменялась со времен украинских националистов 1920-х годов, которые потом встали на службу третьего рейха. Согласно этой идеологии, украинцы — это сверхнация, а в России живут недочеловеки, дикари, смешавшиеся с другими народами и расами. Это ли не нацизм? Можно ли это не замечать?" — задалась вопросом парламентарий.
Она отметила, что даже так "своей цели наши враги не достигнут".
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"Россия сохранится как государство и как самобытная цивилизация — уникальный суперэтнос", — подчеркнула политик.
А история рано или поздно призовет "нынешнего гегемона и его приспешников" к ответственности, заключила Матвиенко.