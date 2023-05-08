https://ria.ru/20230508/matvienko-1870398464.html

Матвиенко обвинила Запад в появлении радикальных движений на Украине

Матвиенко обвинила Запад в появлении радикальных движений на Украине - РИА Новости, 08.05.2023

Матвиенко обвинила Запад в появлении радикальных движений на Украине

Поддержка Западом нацизма на Украине привела к созданию Киевом радикальных террористических движений, снять с себя вину за это Запад уже не сможет, заявила... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T00:20

2023-05-08T00:20

2023-05-08T06:04

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Поддержка Западом нацизма на Украине привела к созданию Киевом радикальных террористических движений, снять с себя вину за это Запад уже не сможет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты парламента. Матвиенко подчеркнула, что Запад делает вид, что "не слышит ничего страшного в современной украинской риторике". "А ведь она (риторика. — Прим. ред.) ничуть не поменялась со времен украинских националистов 1920-х годов, которые потом встали на службу третьего рейха. Согласно этой идеологии, украинцы — это сверхнация, а в России живут недочеловеки, дикари, смешавшиеся с другими народами и расами. Это ли не нацизм? Можно ли это не замечать?" — задалась вопросом парламентарий. Она отметила, что даже так "своей цели наши враги не достигнут". А история рано или поздно призовет "нынешнего гегемона и его приспешников" к ответственности, заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20230508/opravdanie-1870401255.html

https://ria.ru/20230430/sanktsii-1868844487.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, россия, совет федерации рф