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Матвиенко обвинила Запад в появлении радикальных движений на Украине - РИА Новости, 08.05.2023
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00:20 08.05.2023 (обновлено: 06:04 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/matvienko-1870398464.html
Матвиенко обвинила Запад в появлении радикальных движений на Украине
Матвиенко обвинила Запад в появлении радикальных движений на Украине - РИА Новости, 08.05.2023
Матвиенко обвинила Запад в появлении радикальных движений на Украине
Поддержка Западом нацизма на Украине привела к созданию Киевом радикальных террористических движений, снять с себя вину за это Запад уже не сможет, заявила... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T00:20
2023-05-08T06:04
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Поддержка Западом нацизма на Украине привела к созданию Киевом радикальных террористических движений, снять с себя вину за это Запад уже не сможет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты парламента. Матвиенко подчеркнула, что Запад делает вид, что "не слышит ничего страшного в современной украинской риторике". "А ведь она (риторика. — Прим. ред.) ничуть не поменялась со времен украинских националистов 1920-х годов, которые потом встали на службу третьего рейха. Согласно этой идеологии, украинцы — это сверхнация, а в России живут недочеловеки, дикари, смешавшиеся с другими народами и расами. Это ли не нацизм? Можно ли это не замечать?" — задалась вопросом парламентарий. Она отметила, что даже так "своей цели наши враги не достигнут". А история рано или поздно призовет "нынешнего гегемона и его приспешников" к ответственности, заключила Матвиенко.
https://ria.ru/20230508/opravdanie-1870401255.html
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в мире, киев, украина, россия, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Совет Федерации РФ
Матвиенко обвинила Запад в появлении радикальных движений на Украине

Спикер Совфеда Матвиенко: Запад виновен в создании Киевом радикальных движений

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Поддержка Западом нацизма на Украине привела к созданию Киевом радикальных террористических движений, снять с себя вину за это Запад уже не сможет, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты парламента.
«

"Именно западная поддержка украинского нацизма привела уже, фактически, к созданию Киевом радикальных террористических движений, которые устраивают подлые атаки на безоружных людей. Снять с себя вину за это Запад уже не сможет", — написала сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что Запад делает вид, что "не слышит ничего страшного в современной украинской риторике".
"А ведь она (риторика. — Прим. ред.) ничуть не поменялась со времен украинских националистов 1920-х годов, которые потом встали на службу третьего рейха. Согласно этой идеологии, украинцы — это сверхнация, а в России живут недочеловеки, дикари, смешавшиеся с другими народами и расами. Это ли не нацизм? Можно ли это не замечать?" — задалась вопросом парламентарий.
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Она отметила, что даже так "своей цели наши враги не достигнут".
«
"Россия сохранится как государство и как самобытная цивилизация — уникальный суперэтнос", — подчеркнула политик.
А история рано или поздно призовет "нынешнего гегемона и его приспешников" к ответственности, заключила Матвиенко.
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