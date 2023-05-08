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В Луганске отменили массовые мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2023
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12:34 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/lugansk-1870449793.html
В Луганске отменили массовые мероприятия ко Дню Победы
В Луганске отменили массовые мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 08.05.2023
В Луганске отменили массовые мероприятия ко Дню Победы
Традиционные массовые мероприятия по случаю Дня Победы будут отменены в Луганске, сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:34
2023-05-08T12:34
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
день победы
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Традиционные массовые мероприятия по случаю Дня Победы будут отменены в Луганске, сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Врио главы ЛНР отметил, что поздравлять ветеранов Великой Отечественной Войны 9 мая будут все равно. "По моему поручению в Луганской Народной Республике впервые парады приходят к ним!" - распорядился Пасечник.
https://ria.ru/20230503/zaporozhe-1869503387.html
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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, день победы
Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, День Победы
В Луганске отменили массовые мероприятия ко Дню Победы

Врио главы ЛНР Пасечник сообщил об отмене массовых мероприятий ко Дню Победы в Луганске

© Фото : пресс-служба главы ЛНРГлава ЛНР Леоднид Пасечник у мемориала "Не забудем, не простим"
Глава ЛНР Леоднид Пасечник у мемориала Не забудем, не простим - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : пресс-служба главы ЛНР
Глава ЛНР Леоднид Пасечник у мемориала "Не забудем, не простим". Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Традиционные массовые мероприятия по случаю Дня Победы будут отменены в Луганске, сообщил в Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
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"В этом году традиционные массовые мероприятия ко Дню Победы в Луганске были отменены. Мы знаем, что враг особенно коварен и жесток в праздничные дни, а ставить под угрозу здоровье наших граждан, особенно – жизнь и здоровье уважаемых ветеранов, мы не имеем права и не должны", - написал Пасечник.
Врио главы ЛНР отметил, что поздравлять ветеранов Великой Отечественной Войны 9 мая будут все равно. "По моему поручению в Луганской Народной Республике впервые парады приходят к ним!" - распорядился Пасечник.
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ЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникДень Победы
 
 
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