В Луганске отменили массовые мероприятия ко Дню Победы

«

"В этом году традиционные массовые мероприятия ко Дню Победы в Луганске были отменены. Мы знаем, что враг особенно коварен и жесток в праздничные дни, а ставить под угрозу здоровье наших граждан, особенно – жизнь и здоровье уважаемых ветеранов, мы не имеем права и не должны", - написал Пасечник.