https://ria.ru/20230508/kitay-1870412611.html

Глава МИД Китая заявил о нарушении США позитивного импульса в отношениях

Глава МИД Китая заявил о нарушении США позитивного импульса в отношениях - РИА Новости, 08.05.2023

Глава МИД Китая заявил о нарушении США позитивного импульса в отношениях

США нарушили позитивный импульс в отношениях с Китаем, достигнутый главами двух стран на Бали, стабилизация двусторонних отношений является первоочередной... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T07:35

2023-05-08T07:35

2023-05-08T07:49

в мире

китай

сша

бали

цинь ган

си цзиньпин

джо байден

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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. США нарушили позитивный импульс в отношениях с Китаем, достигнутый главами двух стран на Бали, стабилизация двусторонних отношений является первоочередной задачей, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с послом США в Китае Николасом Бернсом. "В ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели успешные переговоры на острове Бали и достигли важных консенсусов. Однако после этого ряд ошибочных действий и высказываний американской стороны нарушили достигнутый с трудом позитивный импульс в двусторонних отношениях, отношения стран вновь наткнулись на лед", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что стабилизация двусторонних отношений является первоочередной задачей."(Необходимо) избежать того, чтобы отношения скатились по спирали вниз, а также возникновения непредвиденных обстоятельств между странами", - сказал Цинь Ган.Он также отметил, что Китай в отношениях с США будет твердо придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества, как это предложил Си Цзиньпин."Надеемся, что американская сторона глубоко переосмыслит (свои действия - ред.), будет двигаться навстречу Китаю, чтобы вывести китайско-американские отношения из затруднения и направить в правильное русло", - подчеркнул дипломат.

https://ria.ru/20230508/kitay-1870411656.html

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в мире, китай, сша, бали, цинь ган, си цзиньпин, джо байден