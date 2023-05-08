https://ria.ru/20230508/kitay-1870412611.html
Глава МИД Китая заявил о нарушении США позитивного импульса в отношениях
Глава МИД Китая заявил о нарушении США позитивного импульса в отношениях - РИА Новости, 08.05.2023
Глава МИД Китая заявил о нарушении США позитивного импульса в отношениях
США нарушили позитивный импульс в отношениях с Китаем, достигнутый главами двух стран на Бали, стабилизация двусторонних отношений является первоочередной... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T07:35
2023-05-08T07:35
2023-05-08T07:49
в мире
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цинь ган
си цзиньпин
джо байден
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. США нарушили позитивный импульс в отношениях с Китаем, достигнутый главами двух стран на Бали, стабилизация двусторонних отношений является первоочередной задачей, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с послом США в Китае Николасом Бернсом. "В ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден провели успешные переговоры на острове Бали и достигли важных консенсусов. Однако после этого ряд ошибочных действий и высказываний американской стороны нарушили достигнутый с трудом позитивный импульс в двусторонних отношениях, отношения стран вновь наткнулись на лед", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что стабилизация двусторонних отношений является первоочередной задачей."(Необходимо) избежать того, чтобы отношения скатились по спирали вниз, а также возникновения непредвиденных обстоятельств между странами", - сказал Цинь Ган.Он также отметил, что Китай в отношениях с США будет твердо придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества, как это предложил Си Цзиньпин."Надеемся, что американская сторона глубоко переосмыслит (свои действия - ред.), будет двигаться навстречу Китаю, чтобы вывести китайско-американские отношения из затруднения и направить в правильное русло", - подчеркнул дипломат.
https://ria.ru/20230508/kitay-1870411656.html
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в мире, китай, сша, бали, цинь ган, си цзиньпин, джо байден
В мире, Китай, США, Бали, Цинь Ган, Си Цзиньпин, Джо Байден
Глава МИД Китая заявил о нарушении США позитивного импульса в отношениях
Глава МИД КНР Цинь Ган: США нарушили позитивный импульс в отношениях с Китаем
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. США нарушили позитивный импульс в отношениях с Китаем, достигнутый главами двух стран на Бали, стабилизация двусторонних отношений является первоочередной задачей, заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с послом США в Китае Николасом Бернсом.
"В ноябре прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин
и президент США Джо Байден
провели успешные переговоры на острове Бали и достигли важных консенсусов. Однако после этого ряд ошибочных действий и высказываний американской стороны нарушили достигнутый с трудом позитивный импульс в двусторонних отношениях, отношения стран вновь наткнулись на лед", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Глава китайского внешнеполитического ведомства отметил, что стабилизация двусторонних отношений является первоочередной задачей.
"(Необходимо) избежать того, чтобы отношения скатились по спирали вниз, а также возникновения непредвиденных обстоятельств между странами", - сказал Цинь Ган.
Он также отметил, что Китай в отношениях с США будет твердо придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимовыгодного сотрудничества, как это предложил Си Цзиньпин.
"Надеемся, что американская сторона глубоко переосмыслит (свои действия - ред.), будет двигаться навстречу Китаю, чтобы вывести китайско-американские отношения из затруднения и направить в правильное русло", - подчеркнул дипломат.
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