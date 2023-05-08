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Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев

Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев - РИА Новости, 08.05.2023

Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник намерена посетить Украину, планируется встреча с Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель ЕК... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:34

2023-05-08T13:34

2023-05-08T13:34

в мире

киев

украина

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

эрик мамер

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник намерена посетить Украину, планируется встреча с Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Завтра глава будет в Киеве, Украина, где она встретится с Владимиром Зеленским и подтвердит непоколебимую поддержку страны со стороны ЕС", - заявил Мамер на брифинге в понедельник.

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Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, эрик мамер, еврокомиссия, евросоюз