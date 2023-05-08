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Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев - РИА Новости, 08.05.2023
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13:34 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/kiev-1870460173.html
Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев
Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев - РИА Новости, 08.05.2023
Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник намерена посетить Украину, планируется встреча с Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель ЕК... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:34
2023-05-08T13:34
в мире
киев
украина
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
эрик мамер
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник намерена посетить Украину, планируется встреча с Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Завтра глава будет в Киеве, Украина, где она встретится с Владимиром Зеленским и подтвердит непоколебимую поддержку страны со стороны ЕС", - заявил Мамер на брифинге в понедельник.
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, эрик мамер, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Эрик Мамер, Еврокомиссия, Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев и встретится с Зеленским

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник намерена посетить Украину, планируется встреча с Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Завтра глава будет в Киеве, Украина, где она встретится с Владимиром Зеленским и подтвердит непоколебимую поддержку страны со стороны ЕС", - заявил Мамер на брифинге в понедельник.
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В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЭрик МамерЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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