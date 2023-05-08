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Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев
Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев - РИА Новости, 08.05.2023
Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник намерена посетить Украину, планируется встреча с Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель ЕК... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:34
2023-05-08T13:34
2023-05-08T13:34
в мире
киев
украина
владимир зеленский
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эрик мамер
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник намерена посетить Украину, планируется встреча с Владимиром Зеленским, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Завтра глава будет в Киеве, Украина, где она встретится с Владимиром Зеленским и подтвердит непоколебимую поддержку страны со стороны ЕС", - заявил Мамер на брифинге в понедельник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник посетит Киев и встретится с Зеленским