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Глава разведки Украины пообещал убивать русских по всему миру - РИА Новости, 08.05.2023
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02:33 08.05.2023 (обновлено: 05:32 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/gur-1870403439.html
Глава разведки Украины пообещал убивать русских по всему миру
Глава разведки Украины пообещал убивать русских по всему миру - РИА Новости, 08.05.2023
Глава разведки Украины пообещал убивать русских по всему миру
Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру, заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T02:33
2023-05-08T05:32
в мире
украина
киев
одинцовский район
дарья дугина
совет федерации рф
фсб
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру, заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.Так глава украинского ГУР ответил на заявление журналиста портала о том, что американские спецслужбы признали киевские власти причастными к теракту, в котором погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.Политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.Ранее член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин в интервью РИА Новости подчеркнул, что нападения киевского режима на Дугину и других известных личностей подтверждают всему миру, что Россия борется с террористическим режимом.
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в мире, украина, киев, одинцовский район, дарья дугина, совет федерации рф, фсб, александр дугин, александр башкин
В мире, Украина, Киев, Одинцовский район, Дарья Дугина, Совет Федерации РФ, ФСБ, Александр Дугин, Александр Башкин
Глава разведки Украины пообещал убивать русских по всему миру

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил о готовности Киева убивать россиян по всему миру

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру, заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.
Так глава украинского ГУР ответил на заявление журналиста портала о том, что американские спецслужбы признали киевские власти причастными к теракту, в котором погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.
«

"Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины", — пообещал Буданов.

Политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
Ранее член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин в интервью РИА Новости подчеркнул, что нападения киевского режима на Дугину и других известных личностей подтверждают всему миру, что Россия борется с террористическим режимом.
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