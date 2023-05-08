https://ria.ru/20230508/gur-1870403439.html

Глава разведки Украины пообещал убивать русских по всему миру

Глава разведки Украины пообещал убивать русских по всему миру - РИА Новости, 08.05.2023

Глава разведки Украины пообещал убивать русских по всему миру

Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру, заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T02:33

2023-05-08T02:33

2023-05-08T05:32

в мире

украина

киев

одинцовский район

дарья дугина

совет федерации рф

фсб

александр дугин

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру, заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.Так глава украинского ГУР ответил на заявление журналиста портала о том, что американские спецслужбы признали киевские власти причастными к теракту, в котором погибла дочь российского писателя и философа Александра Дугина Дарья.Политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.Ранее член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин в интервью РИА Новости подчеркнул, что нападения киевского режима на Дугину и других известных личностей подтверждают всему миру, что Россия борется с террористическим режимом.

https://ria.ru/20230424/zelenskiy-1867329062.html

украина

киев

одинцовский район

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в мире, украина, киев, одинцовский район, дарья дугина, совет федерации рф, фсб, александр дугин, александр башкин