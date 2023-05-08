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Киргизия откроет новые генконсульства в Петербурге и Казани - РИА Новости, 08.05.2023
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17:41 08.05.2023 (обновлено: 17:44 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/genkonsulstvo-1870497227.html
Киргизия откроет новые генконсульства в Петербурге и Казани
Киргизия откроет новые генконсульства в Петербурге и Казани - РИА Новости, 08.05.2023
Киргизия откроет новые генконсульства в Петербурге и Казани
Киргизия откроет новые генконсульства в Санкт-Петербурге и Казани, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе президента Киргизии. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:41
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киргизия
санкт-петербург
казань
садыр жапаров
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БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Киргизия откроет новые генконсульства в Санкт-Петербурге и Казани, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе президента Киргизии. По его словам, документы подписаны "в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России" граждан Киргизии.
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киргизия, санкт-петербург, казань, садыр жапаров
Киргизия, Санкт-Петербург, Казань, Садыр Жапаров
Киргизия откроет новые генконсульства в Петербурге и Казани

Президент Киргизии подписал указ об открытии новых генконсульств в Петербурге и Казани

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Киргизия откроет новые генконсульства в Санкт-Петербурге и Казани, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе президента Киргизии.
«
"В городах Санкт-Петербург и Казань Российской Федерации появятся новые генеральные консульства Кыргызской Республики. Соответствующие указы подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, документы подписаны "в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России" граждан Киргизии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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