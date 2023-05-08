https://ria.ru/20230508/genkonsulstvo-1870497227.html

Киргизия откроет новые генконсульства в Петербурге и Казани

Киргизия откроет новые генконсульства в Петербурге и Казани - РИА Новости, 08.05.2023

Киргизия откроет новые генконсульства в Петербурге и Казани

Киргизия откроет новые генконсульства в Санкт-Петербурге и Казани, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе президента Киргизии. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:41

2023-05-08T17:41

2023-05-08T17:44

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садыр жапаров

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БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Киргизия откроет новые генконсульства в Санкт-Петербурге и Казани, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе президента Киргизии. По его словам, документы подписаны "в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России" граждан Киргизии.

https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1869891305.html

киргизия

санкт-петербург

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, санкт-петербург, казань, садыр жапаров