https://ria.ru/20230508/genkonsulstvo-1870497227.html
Киргизия откроет новые генконсульства в Петербурге и Казани
Киргизия откроет новые генконсульства в Петербурге и Казани - РИА Новости, 08.05.2023
Киргизия откроет новые генконсульства в Петербурге и Казани
Киргизия откроет новые генконсульства в Санкт-Петербурге и Казани, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе президента Киргизии. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:41
2023-05-08T17:41
2023-05-08T17:44
киргизия
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БИШКЕК, 8 мая - РИА Новости. Киргизия откроет новые генконсульства в Санкт-Петербурге и Казани, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе президента Киргизии. По его словам, документы подписаны "в целях содействия благоприятному законному пребыванию в России" граждан Киргизии.
https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1869891305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, санкт-петербург, казань, садыр жапаров
Киргизия, Санкт-Петербург, Казань, Садыр Жапаров
Киргизия откроет новые генконсульства в Петербурге и Казани
Президент Киргизии подписал указ об открытии новых генконсульств в Петербурге и Казани