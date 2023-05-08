https://ria.ru/20230508/ekonomika-1870356226.html

У Запада осталась надежда только на "более интенсивную войну" против России

У Запада осталась надежда только на "более интенсивную войну" против России - РИА Новости, 08.05.2023

У Запада осталась надежда только на "более интенсивную войну" против России

Накануне 9 Мая России удалось взять очень важную высоту — страна вошла в топ-10 экономик мира. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T08:00

2023-05-08T08:00

2023-05-08T08:01

аналитика

россия

сша

франция

барак обама

евросоюз

g8

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Накануне 9 Мая России удалось взять очень важную высоту — страна вошла в топ-10 экономик мира.В последний раз мы были в этом списке в 2014 году — именно тогда в Россию вернулся Крым, а западные "партнеры" решили уничтожить нас санкциями.Уже как-то слабо все это помнится, не правда ли? А ведь "крымские" санкции со стороны США и ЕС были просто ужасные. Душераздирающие санкции, как сказал бы Иа-Иа. Они затронули множество физических и юридических лиц, а также все ведущие сектора нашей промышленности. Европейцам лишь удалось отстоять поставки российского газа.Параллельно Барак Обама по часу висел на телефоне, уговаривая Путина сдать Крым. Во всех западных СМИ нас ругали последними словами. Торжественно изгнали Россию из G8. Задним числом начали отнимать олимпийские медали у наших победителей в Сочи. Поприжали с визами. Ну в общем, все как мы привыкли.Результат тех санкций поразил самих инициаторов. Запрет на импорт западного продовольствия привел к тому, что отечественные прилавки оказались завалены роскошными камамбером и рокфором из молока отечественных буренок. По соседству на полках оказались пресловутые сто сортов колбасы — извините, хамона. Чуть дальше стройными рядами стояли крымские вина, а также отечественное шампанское, рядом с которыми французские и итальянские сородичи были лишь игристыми винными напитками.Строительство побило очередной рекорд, россияне бешеным темпом стали расширять свою жилплощадь. Купить ипотечную квартиру с тех пор считается традиционным ответом отечественного потребителя на любой кризис. Никакого обрушения российской экономики не произошло. И да, Крым тоже остался наш.Казалось бы, все ясно. Не надо изучать "экономикс", чтобы увидеть: в экономической войне Запада против России с неизменным успехом выигрывает Москва. Однако в 2022 году мы с изумлением увидели, как наши бывшие партнеры вновь с увлечением принялись скакать на тех же граблях.Опять санкции, опять обещания развалить и уничтожить Россию. Опять ясное понимание у всего мира, что украинский кейс — это только предлог, чтобы убить нашу страну. И опять ровно тот же результат.Рубль обвалился в два раза, потом в считанные дни восстановился. Жилищное строительство побило очередной рекорд. Россияне вновь массово набрали квартир в ипотеку. Кому надоели квартиры, принялись строить себе дома на природе — это новый важный драйвер нашей экономики. Я уж молчу про хамон и камамбер.Меньше чем через год после начала "адских", невиданных в истории санкций российская экономика вернулась в топ-10 экономик мира. За 2022 год мы произвели товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, заняв восьмое место в мире — между Францией и Канадой.Это подсчеты в стиле "экономикс" еще не учитывают нашей поразительной устойчивости — той самой sustainability, на которую молятся западные партнеры. Представим, что "адские санкции" обрушатся на ту же Францию или Канаду, — что останется от их успехов? Есть ощущение, что этих государств вообще не останется в природе. Мы же в России сумели найти точки роста и перенастроить всю машину производства и потребления. Параллельно бьет антирекорды безработица, обновляет минимум число банкротств, компании сражаются за сотрудников и наперебой увеличивают зарплаты.И еще одно очень важное достижение. В прошлом году у нас рекордно снизилось число бедных: сегодня в стране их меньше десяти процентов. Такого результата в истории новой России не было никогда. Это очень заметный шаг по пути выравнивания доходов — а именно это и есть путь к долговременной социальной стабильности."Результат экономического нападения (на Россию) оказался разочаровывающим, — признает рупор западного олигархата The Economist. — Падения уровня жизни, которое могло бы привести к мятежам, не произошло. <...> Однако выбор для потребителей несколько уменьшился. Один москвич посетовал, что ему стало труднее купить мортаделлу".Однако радоваться успехам пока рано. Весь мир — в том числе и наши противники — прекрасно видит, что Россия объективно богатая страна. Дело не только в углеводородах, атомной энергетике или агропроме. Наши отважные и терпеливые предки подарили нам огромные — на тысячелетия вперед — запасы чистой пресной воды, воздуха, девственных лесов, плодородной земли. Это гигантский клад, который нам предстоит осваивать, охранять и защищать.Потому что параллельно нашим успехам семимильными шагами идет деградация Запада. В США открыто обсуждают возможность дефолта — и это уже не ритуальные споры республиканцев и демократов о потолке госдолга, а совершенно конкретная перспектива банкротства на манер того, которое Россия пережила в 1998-м.Вслед за экономикой США схлопнется и еврозона. За счет чего выживать нашим заклятым партнерам? Единственный шанс для Германии, Британии, Штатов хоть как-то вылезти из новой депрессии — это атака на Россию, попытка захватить ее практически бесконечные ресурсы.Именно к этому выводу подталкивает своих влиятельных читателей The Economist. С болью перечислив все успехи России, журналисты признают, что страна "сумеет выдержать более длительную войну, но не выдержит более интенсивной". Получается, что единственный шанс на спасение для Запада — это воевать против России всем что есть, до полной гибели всерьез.Что ж, здесь их ждет такое же позорное поражение, как и в экономической войне. Полезно напомнить об этом "западным партнерам" накануне 9 Мая.

https://ria.ru/20230421/evropa-1866743487.html

https://ria.ru/20230505/trudoustroystvo-1869777486.html

https://ria.ru/20230501/otnosheniya-1868876463.html

https://ria.ru/20230423/vliyanie-1867096134.html

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аналитика, россия, сша, франция, барак обама, евросоюз, g8