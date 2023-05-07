Рейтинг@Mail.ru
Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 07.05.2023 (обновлено: 10:23 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/ekonomika-1870268164.html
Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира
Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира - РИА Новости, 07.05.2023
Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира
Россия впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T08:05
2023-05-07T10:23
россия
экономика
сша
китай
всемирный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829170340_170:100:3075:1734_1920x0_80_0_0_d49bf3cd8dbbc70767bf443fc2276da6.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб. По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место по этому показателю. Последний раз страна входила в первую десятку в 2014 году — была девятой с ВВП в 2,05 триллиона долларов. В 2021-м она занимала 11-е место. Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. На втором месте — Китай (17,94 триллиона), а тройку лидеров традиционно замкнула Япония (4,17 триллиона). Германия осталась четвертой (4,07 триллиона), а пятую строчку занимает Индия (3,4 триллиона). Британия сохранила за собой шестое место (3,07 триллиона), Франция осталась седьмой (2,78 триллиона). Девятой оказалась Канада (2,14 триллиона долларов), а Италия (2,01 триллиона) за год опустилась с восьмого на десятое место. При этом из десятки выпала Южная Корея, которая потеряла сразу три позиции и стала 13-й. Рейтинг стран по ВВП рассчитывался на основе последних годовых или квартальных данных, представленных национальными статистическими службами в государственных валютах и при необходимости пересчитанных в долларовом выражении по среднему курсу за соответствующий период. За 2021 год использовались данные Всемирного банка.
https://ria.ru/20230506/inflyatsiya-1870121401.html
https://ria.ru/20230504/otrasli-1869705081.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829170340_716:181:2718:1683_1920x0_80_0_0_455e6481f02cfc5301e95f5ce17d91dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, сша, китай, всемирный банк
Россия, Экономика, США, Китай, Всемирный банк
Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира

Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Красную площадь в Москве
Вид на Красную площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на Красную площадь в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.
По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место по этому показателю. Последний раз страна входила в первую десятку в 2014 году — была девятой с ВВП в 2,05 триллиона долларов. В 2021-м она занимала 11-е место.
Банкноты номиналом 500 рублей - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Россия выбыла из списка стран с самой высокой инфляцией
6 мая, 10:24
Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. На втором месте — Китай (17,94 триллиона), а тройку лидеров традиционно замкнула Япония (4,17 триллиона).
Германия осталась четвертой (4,07 триллиона), а пятую строчку занимает Индия (3,4 триллиона). Британия сохранила за собой шестое место (3,07 триллиона), Франция осталась седьмой (2,78 триллиона).
Девятой оказалась Канада (2,14 триллиона долларов), а Италия (2,01 триллиона) за год опустилась с восьмого на десятое место. При этом из десятки выпала Южная Корея, которая потеряла сразу три позиции и стала 13-й.
Рейтинг стран по ВВП рассчитывался на основе последних годовых или квартальных данных, представленных национальными статистическими службами в государственных валютах и при необходимости пересчитанных в долларовом выражении по среднему курсу за соответствующий период. За 2021 год использовались данные Всемирного банка.
Президент РФ Владимир Путин и министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочей встречи - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Путин рассказал об отраслях экономики, в которых у России есть компетенции
4 мая, 16:20
 
РоссияЭкономикаСШАКитайВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала