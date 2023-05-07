https://ria.ru/20230507/ekonomika-1870268164.html
Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира
Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира - РИА Новости, 07.05.2023
Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира
Россия впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T08:05
2023-05-07T08:05
2023-05-07T10:23
россия
экономика
сша
китай
всемирный банк
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россия впервые после 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб. По итогам 2022 года Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов, что позволило ей занять восьмое место по этому показателю. Последний раз страна входила в первую десятку в 2014 году — была девятой с ВВП в 2,05 триллиона долларов. В 2021-м она занимала 11-е место. Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 триллиона долларов. На втором месте — Китай (17,94 триллиона), а тройку лидеров традиционно замкнула Япония (4,17 триллиона). Германия осталась четвертой (4,07 триллиона), а пятую строчку занимает Индия (3,4 триллиона). Британия сохранила за собой шестое место (3,07 триллиона), Франция осталась седьмой (2,78 триллиона). Девятой оказалась Канада (2,14 триллиона долларов), а Италия (2,01 триллиона) за год опустилась с восьмого на десятое место. При этом из десятки выпала Южная Корея, которая потеряла сразу три позиции и стала 13-й. Рейтинг стран по ВВП рассчитывался на основе последних годовых или квартальных данных, представленных национальными статистическими службами в государственных валютах и при необходимости пересчитанных в долларовом выражении по среднему курсу за соответствующий период. За 2021 год использовались данные Всемирного банка.
https://ria.ru/20230506/inflyatsiya-1870121401.html
https://ria.ru/20230504/otrasli-1869705081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, сша, китай, всемирный банк
Россия, Экономика, США, Китай, Всемирный банк
Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира
Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года