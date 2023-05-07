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В акватории Тихого океана рядом с Камчаткой произошли два землетрясения - РИА Новости, 07.05.2023
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04:33 07.05.2023 (обновлено: 06:30 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870260187.html
В акватории Тихого океана рядом с Камчаткой произошли два землетрясения
В акватории Тихого океана рядом с Камчаткой произошли два землетрясения - РИА Новости, 07.05.2023
В акватории Тихого океана рядом с Камчаткой произошли два землетрясения
В акватории Тихого океана вблизи Камчатки произошли два неощущаемых землетрясения, сообщает управление МЧС по Камчатскому краю. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T04:33
2023-05-07T06:30
происшествия
тихий океан
камчатка
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мая — РИА Новости. В акватории Тихого океана вблизи Камчатки произошли два неощущаемых землетрясения, сообщает управление МЧС по Камчатскому краю. По данным регионального филиала геофизической службы РАН, ранним утром 7 мая в акватории Тихого океана зарегистрированы два неощущаемых сейсмособытия. Первое землетрясение произошло на глубине 76 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 145 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Второе землетрясение произошло на глубине 42 километра. Магнитуда составила 4,2. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 185 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. В населенных пунктах сейсмособытия не ощущались, угрозу цунами не объявляли. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан также не поступали. Магнитуда — это величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. Ее часто путают со шкалой оценки интенсивности землетрясения в баллах (по 12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, после получения информации о последствиях.
https://ria.ru/20230506/zemletryasenie-1870237918.html
https://ria.ru/20230501/zemletryasenie-1868924875.html
тихий океан
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происшествия, тихий океан, камчатка, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Происшествия, Тихий океан, Камчатка, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Российская академия наук
В акватории Тихого океана рядом с Камчаткой произошли два землетрясения

МЧС: в акватории Тихого океана рядом с Камчаткой произошли два землетрясения

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 мая — РИА Новости. В акватории Тихого океана вблизи Камчатки произошли два неощущаемых землетрясения, сообщает управление МЧС по Камчатскому краю.
По данным регионального филиала геофизической службы РАН, ранним утром 7 мая в акватории Тихого океана зарегистрированы два неощущаемых сейсмособытия. Первое землетрясение произошло на глубине 76 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 5,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 145 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
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Второе землетрясение произошло на глубине 42 километра. Магнитуда составила 4,2. Эпицентр находился в акватории Тихого океана в 185 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
В населенных пунктах сейсмособытия не ощущались, угрозу цунами не объявляли. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан также не поступали.
Магнитуда — это величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. Ее часто путают со шкалой оценки интенсивности землетрясения в баллах (по 12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, после получения информации о последствиях.
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ПроисшествияТихий океанКамчаткаКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
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