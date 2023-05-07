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В Днепропетровской области сообщили о повреждении трех газопроводов
В Днепропетровской области сообщили о повреждении трех газопроводов - РИА Новости, 07.05.2023
В Днепропетровской области сообщили о повреждении трех газопроводов
В городе Никополе Днепропетровской области повредились три газопровода и другие объекты инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T07:51
2023-05-07T07:51
2023-05-07T07:53
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В городе Никополе Днепропетровской области повредились три газопровода и другие объекты инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Ранее украинское издание "Суспильне" ("Общественное") сообщало о звуках взрыва в региональном центре."Повреждено три газопровода, линия электропередачи и 14 солнечных панелей", — написал Лысак. Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк сообщила о повреждении промышленного предприятия в Николаевской области после ночных взрывов. В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Местные СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области.
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в мире, украина, днепропетровская область, днепропетровск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Днепропетровск
В Днепропетровской области сообщили о повреждении трех газопроводов
Глава днепропетровской областной администрации Лысак заявил о повреждении газопроводов