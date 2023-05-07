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В Польше рассказали, чем украинцам грозит восхваление Бандеры

В Польше рассказали, чем украинцам грозит восхваление Бандеры - РИА Новости, 07.05.2023

В Польше рассказали, чем украинцам грозит восхваление Бандеры

Всех украинцев, восхваляющие образ Степана Бандеры, необходимо объявить врагами народа, написал в Twitter вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T02:17

2023-05-07T02:17

2023-05-07T02:17

в мире

польша

украина

степан бандера

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

twitter

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Всех украинцев, восхваляющие образ Степана Бандеры, необходимо объявить врагами народа, написал в Twitter вице-президент Ассоциации польских журналистов Витольд Гадовский.В отношениях Варшавы и Киева вопрос трактовки Волынской резни — массового уничтожения польского населения Волыни ОУН-УПА* в 1943 году — остается одним из самых сложных. Польские историки расценивают этот инцидент как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели до 130 тысяч человек.Согласно версии Варшавы, массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств совершали в 1939-1945 годах бандеровцы — члены ОУН-УПА*.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230216/fotografiya-1852303175.html

польша

украина

варшава

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в мире, польша, украина, степан бандера, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, twitter, варшава