https://ria.ru/20230507/tyutryumov-1870332191.html

Биография Александра Тютрюмова

Биография Александра Тютрюмова - РИА Новости, 07.05.2023

Биография Александра Тютрюмова

Российский актер театра и кино, продюсер Александр Аркадьевич Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области (СССР). РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:57

2023-05-07T15:57

2023-05-07T16:07

справки

подпорожье

александр тютрюмов

россия

ленинградская область

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Российский актер театра и кино, продюсер Александр Аркадьевич Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области (СССР). Окончил индустриально-педагогический техникум, затем получил высшее экономическое и политическое образование. Восемь лет играл в Народном театре города Подпорожье. Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) по направлению "продюсер кино и телевидения". С 1995 года - актер киностудии "Ленфильм". Известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности", снимался также в "Ералаше", фильмах "Цветы календулы", "Нахимовцы", сериале "Мастер и Маргарита". С 2011 года - преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ). Являлся генеральным продюсером компании "АТК-Студио". Обладатель приза Международного фестиваля "Балтийская жемчужина" "Самый многообещающий дебют". Член союза кинематографистов России. Член Санкт-Петербургской гильдии киноактеров. Заслуженный артист РФ (2019) Умер 7 мая 2023 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, подпорожье, александр тютрюмов, россия, ленинградская область