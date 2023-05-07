https://ria.ru/20230507/tyutryumov-1870332191.html
Биография Александра Тютрюмова
Биография Александра Тютрюмова - РИА Новости, 07.05.2023
Биография Александра Тютрюмова
Российский актер театра и кино, продюсер Александр Аркадьевич Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области (СССР). РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:57
2023-05-07T15:57
2023-05-07T16:07
справки
подпорожье
александр тютрюмов
россия
ленинградская область
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Российский актер театра и кино, продюсер Александр Аркадьевич Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области (СССР). Окончил индустриально-педагогический техникум, затем получил высшее экономическое и политическое образование. Восемь лет играл в Народном театре города Подпорожье. Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) по направлению "продюсер кино и телевидения". С 1995 года - актер киностудии "Ленфильм". Известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности", снимался также в "Ералаше", фильмах "Цветы календулы", "Нахимовцы", сериале "Мастер и Маргарита". С 2011 года - преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ). Являлся генеральным продюсером компании "АТК-Студио". Обладатель приза Международного фестиваля "Балтийская жемчужина" "Самый многообещающий дебют". Член союза кинематографистов России. Член Санкт-Петербургской гильдии киноактеров. Заслуженный артист РФ (2019) Умер 7 мая 2023 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, подпорожье, александр тютрюмов, россия, ленинградская область
Справки, Подпорожье, Александр Тютрюмов, Россия, Ленинградская область
Российский актер театра и кино, продюсер Александр Аркадьевич Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года
в городе Подпорожье Ленинградской области (СССР).
Окончил индустриально-педагогический техникум, затем получил высшее экономическое и политическое образование.
Восемь лет играл в Народном театре города Подпорожье.
Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК
) по направлению "продюсер кино и телевидения".
С 1995 года - актер киностудии "Ленфильм
".
Известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности", снимался также в "Ералаше", фильмах "Цветы календулы", "Нахимовцы", сериале "Мастер и Маргарита".
С 2011 года - преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ).
Являлся генеральным продюсером компании "АТК-Студио
".
Обладатель приза Международного фестиваля "Балтийская жемчужина" "Самый многообещающий дебют".
Член союза кинематографистов России.
Член Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.
Заслуженный артист РФ (2019)
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников