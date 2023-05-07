Рейтинг@Mail.ru
Биография Александра Тютрюмова - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 07.05.2023 (обновлено: 16:07 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/tyutryumov-1870332191.html
Биография Александра Тютрюмова
Биография Александра Тютрюмова - РИА Новости, 07.05.2023
Биография Александра Тютрюмова
Российский актер театра и кино, продюсер Александр Аркадьевич Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области (СССР). РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:57
2023-05-07T16:07
справки
подпорожье
александр тютрюмов
россия
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870334271_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_988f260928c1e952b1906d4c40d10a15.jpg
Российский актер театра и кино, продюсер Александр Аркадьевич Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области (СССР). Окончил индустриально-педагогический техникум, затем получил высшее экономическое и политическое образование. Восемь лет играл в Народном театре города Подпорожье. Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) по направлению "продюсер кино и телевидения". С 1995 года - актер киностудии "Ленфильм". Известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности", снимался также в "Ералаше", фильмах "Цветы календулы", "Нахимовцы", сериале "Мастер и Маргарита". С 2011 года - преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ). Являлся генеральным продюсером компании "АТК-Студио". Обладатель приза Международного фестиваля "Балтийская жемчужина" "Самый многообещающий дебют". Член союза кинематографистов России. Член Санкт-Петербургской гильдии киноактеров. Заслуженный артист РФ (2019) Умер 7 мая 2023 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
подпорожье
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870334271_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d226299a64e1fcc5532441a5c19258e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, подпорожье, александр тютрюмов, россия, ленинградская область
Справки, Подпорожье, Александр Тютрюмов, Россия, Ленинградская область

Биография Александра Тютрюмова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктёр Александр Тютрюмов
Актёр Александр Тютрюмов - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актёр Александр Тютрюмов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Российский актер театра и кино, продюсер Александр Аркадьевич Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области (СССР).
Окончил индустриально-педагогический техникум, затем получил высшее экономическое и политическое образование.
Восемь лет играл в Народном театре города Подпорожье.
Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) по направлению "продюсер кино и телевидения".
С 1995 года - актер киностудии "Ленфильм".
Известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности", снимался также в "Ералаше", фильмах "Цветы календулы", "Нахимовцы", сериале "Мастер и Маргарита".
С 2011 года - преподаватель Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ).
Являлся генеральным продюсером компании "АТК-Студио".
Обладатель приза Международного фестиваля "Балтийская жемчужина" "Самый многообещающий дебют".
Член союза кинематографистов России.
Член Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.
Заслуженный артист РФ (2019)
Умер 7 мая 2023 года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПодпорожьеАлександр ТютрюмовРоссияЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала