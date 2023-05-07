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Умер актер из сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов

Умер актер из сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов - РИА Новости, 07.05.2023

Умер актер из сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов

Заслуженный артист России Александр Тютрюмов, известный по сериалам "Убойная сила" и "Агент национальной безопасности", умер на 65-м году жизни, сообщила... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T12:15

2023-05-07T12:15

2023-05-07T13:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Тютрюмов, известный по сериалам "Убойная сила" и "Агент национальной безопасности", умер на 65-м году жизни, сообщила киностудия "Ленфильм" в соцсети "ВКонтакте"."Прощание пройдет 10 мая с 10 до 12 в кинотеатре "Родина" <…> Отпевание пройдет после, в храме Рождества Христова на Песках", — говорится в публикации.Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Окончил ВГИК по направлению "продюсер кино и телевидения".Известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности", снимался также в "Ералаше", фильмах "Цветы календулы", "Нахимовцы", сериале "Мастер и Маргарита". Был членом Союза кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.

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