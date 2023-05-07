https://ria.ru/20230507/tyutryumov-1870299325.html
Умер актер из сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов
Умер актер из сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов - РИА Новости, 07.05.2023
Умер актер из сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов
Заслуженный артист России Александр Тютрюмов, известный по сериалам "Убойная сила" и "Агент национальной безопасности", умер на 65-м году жизни, сообщила... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T12:15
2023-05-07T12:15
2023-05-07T13:56
культура
россия
вгик
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870299157_0:0:2672:1502_1920x0_80_0_0_b148dbbaf5f1096678c698d7823b7b33.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Тютрюмов, известный по сериалам "Убойная сила" и "Агент национальной безопасности", умер на 65-м году жизни, сообщила киностудия "Ленфильм" в соцсети "ВКонтакте"."Прощание пройдет 10 мая с 10 до 12 в кинотеатре "Родина" <…> Отпевание пройдет после, в храме Рождества Христова на Песках", — говорится в публикации.Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Окончил ВГИК по направлению "продюсер кино и телевидения".Известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности", снимался также в "Ералаше", фильмах "Цветы календулы", "Нахимовцы", сериале "Мастер и Маргарита". Был членом Союза кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870299157_0:0:2672:2004_1920x0_80_0_0_160ee598bbbc06141061b49024ff91e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вгик, культура
Культура, Россия, ВГИК, Культура
Умер актер из сериала "Убойная сила" Александр Тютрюмов
Актер Александр Тютрюмов, сыгравший в сериале "Убойная сила", умер в возрасте 64 лет