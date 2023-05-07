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Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Александра Тютрюмова
Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Александра Тютрюмова - РИА Новости, 07.05.2023
Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Александра Тютрюмова
Заслуженный артист России Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни от воспалительного процесса в организме, рассказала Пятому телеканалу его дочь. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:49
2023-05-07T14:49
2023-05-07T16:06
культура
александр тютрюмов
россия
общество
происшествия
санкт-петербург
ленфильм
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни от воспалительного процесса в организме, рассказала Пятому телеканалу его дочь."Дочь актера сообщила, что Тютрюмов не болел. Накануне несчастья он пожаловался на резкую боль. Врачи не смогли спасти его", — говорится в статье.Тютрюмова не стало утром 7 мая в одной из клиник Санкт-Петербурга, уточнили журналисты.Прощание с актером пройдет 10 мая с 10:00 до 12:00 в кинотеатре "Родина". Отпевание состоится в храме Рождества Христова на Песках, написали в соцсетях представители киностудии "Ленфильм".Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Окончил ВГИК по направлению "продюсер кино и телевидения".Известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности", снимался также в "Ералаше", фильмах "Цветы календулы", "Нахимовцы", сериале "Мастер и Маргарита". Был членом Союза кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр тютрюмов, россия, общество, происшествия, санкт-петербург, ленфильм
Культура, Александр Тютрюмов, Россия, Общество, Происшествия, Санкт-Петербург, Ленфильм
Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Александра Тютрюмова
Дочь Александра Тютрюмова заявила, что причиной смерти актера стал воспалительный процесс