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Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Александра Тютрюмова

Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Александра Тютрюмова - РИА Новости, 07.05.2023

Названа причина смерти актера из "Убойной силы" Александра Тютрюмова

Заслуженный артист России Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни от воспалительного процесса в организме, рассказала Пятому телеканалу его дочь. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T14:49

2023-05-07T14:49

2023-05-07T16:06

культура

александр тютрюмов

россия

общество

происшествия

санкт-петербург

ленфильм

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Заслуженный артист России Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни от воспалительного процесса в организме, рассказала Пятому телеканалу его дочь."Дочь актера сообщила, что Тютрюмов не болел. Накануне несчастья он пожаловался на резкую боль. Врачи не смогли спасти его", — говорится в статье.Тютрюмова не стало утром 7 мая в одной из клиник Санкт-Петербурга, уточнили журналисты.Прощание с актером пройдет 10 мая с 10:00 до 12:00 в кинотеатре "Родина". Отпевание состоится в храме Рождества Христова на Песках, написали в соцсетях представители киностудии "Ленфильм".Тютрюмов родился 22 апреля 1959 года в городе Подпорожье Ленинградской области. Окончил ВГИК по направлению "продюсер кино и телевидения".Известен по ролям подполковника милиции Сергея Егорова в сериале "Убойная сила" и Кости Моргана в "Агенте национальной безопасности", снимался также в "Ералаше", фильмах "Цветы календулы", "Нахимовцы", сериале "Мастер и Маргарита". Был членом Союза кинематографистов России и Санкт-Петербургской гильдии киноактеров.

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

александр тютрюмов, россия, общество, происшествия, санкт-петербург, ленфильм