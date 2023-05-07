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В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.05.2023
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-07T23:47
2023-05-07T23:47
2023-05-08T01:35
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По информации местных СМИ, там также прогремели взрывы.Сигнал тревоги в столичном регионе и его центре прозвучал практически одновременно — около в 23.35. Ранее она прозвучала в Винницкой, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.Несколько украинских СМИ, в частности издание "Страна.ua" и агентство УНИАН, со ссылкой на соцсети сообщили и о взрывах в Одессе, затем — о пожаре.Ближе к полуночи тревогу объявили в Житомирской и Сумской областях — в 23.51 и 23.52.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, киев, киевская область, вооруженные силы рф, днепропетровская область
В мире, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и Киевской области