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Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:29 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/trevoga-1870396105.html
Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2023
Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T23:29
2023-05-07T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
вооруженные силы рф
днепропетровская область
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревога была объявлена в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области. Сигнал тревоги в Винницкой и Кировоградской областях Украины прозвучал практически одновременно - около в 23.08 (совпадает с мск). В Черниговской области тревога прозвучала в 23.21, а в Полтавской - в 23.24. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
украина
полтавская область
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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы рф, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу еще в четырех областях

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкВид на пригород Полтавы
Вид на пригород Полтавы - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Виктор Чернов
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Вид на пригород Полтавы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее в воскресенье тревога была объявлена в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Сигнал тревоги в Винницкой и Кировоградской областях Украины прозвучал практически одновременно - около в 23.08 (совпадает с мск). В Черниговской области тревога прозвучала в 23.21, а в Полтавской - в 23.24.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьВооруженные силы РФДнепропетровская область
 
 
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