https://ria.ru/20230507/trevoga-1870396105.html

Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2023

Еще в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T23:29

2023-05-07T23:29

2023-05-07T23:29

специальная военная операция на украине

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украина

полтавская область

вооруженные силы рф

днепропетровская область

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревога была объявлена в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области. Сигнал тревоги в Винницкой и Кировоградской областях Украины прозвучал практически одновременно - около в 23.08 (совпадает с мск). В Черниговской области тревога прозвучала в 23.21, а в Полтавской - в 23.24. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

украина

полтавская область

днепропетровская область

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в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы рф, днепропетровская область