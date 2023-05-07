https://ria.ru/20230507/trevoga-1870395598.html
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2023
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T23:10
2023-05-07T23:10
2023-05-07T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_127:0:3551:1926_1920x0_80_0_0_148fbcec2ecc22174257958b0935725d.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревога была объявлена в Днепропетровской области. Сигнал тревоги в Одесской, Николаевской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области прозвучал практически одновременно - около в 22.58 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
николаевская область
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_555:0:3123:1926_1920x0_80_0_0_6f9207f66570edff928db5df7661fcd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Одесской и Николаевской областях