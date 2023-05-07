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В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.05.2023

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T23:10

2023-05-07T23:10

2023-05-07T23:10

специальная военная операция на украине

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николаевская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревога была объявлена в Днепропетровской области. Сигнал тревоги в Одесской, Николаевской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области прозвучал практически одновременно - около в 22.58 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

николаевская область

украина

киев

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в мире, николаевская область, украина, киев, вооруженные силы рф