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Главы МИД стран ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию - РИА Новости, 07.05.2023
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14:11 07.05.2023 (обновлено: 15:39 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/siriya-1870313944.html
Главы МИД стран ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию
Главы МИД стран ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию - РИА Новости, 07.05.2023
Главы МИД стран ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию
Министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию, заявил агентству INA представитель иракского МИД Ахмед... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:11
2023-05-07T15:39
в мире
сирия
лига арабских государств
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КАИР, 7 мая — РИА Новости. Министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию, заявил агентству INA представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.Официальный представитель генсека ЛАГ Гамаль Рушди подтвердил РИА Новости, что Совет глав МИД принял решение вернуть Сирию в организацию."Да, это так", — сказал он.Внеочередное заседание глав МИД ЛАГ, посвященное Сирии и Судану, проходит в Каире. В преддверии встречи министр иностранных дел Иордании Айман Сафади говорил, что среди стран — участниц организации уже имеется достаточное количество голосов для восстановления членства Сирии.Предыдущая министерская встреча ЛАГ состоялась 15 апреля в саудовской Джидде, тогда некоторые ее участники призвали к возвращению Сирии в "арабское лоно", заявили о необходимости решить гуманитарный кризис в стране и подчеркнули, что арабские страны должны сыграть руководящую роль в урегулировании сирийского конфликта.Членство Сирии в ЛАГ заморозили в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Многие арабские страны отозвали послов из Дамаска. Власти Сирии тогда заявили, что не принимают этого решения и считают его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
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в мире, сирия, лига арабских государств
В мире, Сирия, Лига арабских государств
Главы МИД стран ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию

INA: главы МИД стран Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в организацию

© AFP 2023 / KHALED DESOUKIПустое место для представителя из Сирии во время заседания министров иностранных дел Лиги арабских государств
Пустое место для представителя из Сирии во время заседания министров иностранных дел Лиги арабских государств - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
Пустое место для представителя из Сирии во время заседания министров иностранных дел Лиги арабских государств
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КАИР, 7 мая — РИА Новости. Министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию, заявил агентству INA представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.
«

"На заседании министров иностранных дел ЛАГ было одобрено возвращение места Сирии в Лиге арабских государств", — сказал он.

Официальный представитель генсека ЛАГ Гамаль Рушди подтвердил РИА Новости, что Совет глав МИД принял решение вернуть Сирию в организацию.

"Да, это так", — сказал он.
Внеочередное заседание глав МИД ЛАГ, посвященное Сирии и Судану, проходит в Каире. В преддверии встречи министр иностранных дел Иордании Айман Сафади говорил, что среди стран — участниц организации уже имеется достаточное количество голосов для восстановления членства Сирии.
Предыдущая министерская встреча ЛАГ состоялась 15 апреля в саудовской Джидде, тогда некоторые ее участники призвали к возвращению Сирии в "арабское лоно", заявили о необходимости решить гуманитарный кризис в стране и подчеркнули, что арабские страны должны сыграть руководящую роль в урегулировании сирийского конфликта.
Членство Сирии в ЛАГ заморозили в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Многие арабские страны отозвали послов из Дамаска. Власти Сирии тогда заявили, что не принимают этого решения и считают его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
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