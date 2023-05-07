https://ria.ru/20230507/siriya-1870313944.html
Главы МИД стран ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию
Главы МИД стран ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию - РИА Новости, 07.05.2023
Главы МИД стран ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию
Министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию, заявил агентству INA представитель иракского МИД Ахмед... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T14:11
2023-05-07T14:11
2023-05-07T15:39
в мире
сирия
лига арабских государств
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КАИР, 7 мая — РИА Новости. Министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию, заявил агентству INA представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.Официальный представитель генсека ЛАГ Гамаль Рушди подтвердил РИА Новости, что Совет глав МИД принял решение вернуть Сирию в организацию."Да, это так", — сказал он.Внеочередное заседание глав МИД ЛАГ, посвященное Сирии и Судану, проходит в Каире. В преддверии встречи министр иностранных дел Иордании Айман Сафади говорил, что среди стран — участниц организации уже имеется достаточное количество голосов для восстановления членства Сирии.Предыдущая министерская встреча ЛАГ состоялась 15 апреля в саудовской Джидде, тогда некоторые ее участники призвали к возвращению Сирии в "арабское лоно", заявили о необходимости решить гуманитарный кризис в стране и подчеркнули, что арабские страны должны сыграть руководящую роль в урегулировании сирийского конфликта.Членство Сирии в ЛАГ заморозили в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Многие арабские страны отозвали послов из Дамаска. Власти Сирии тогда заявили, что не принимают этого решения и считают его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
https://ria.ru/20230316/asad-1858158216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, лига арабских государств
В мире, Сирия, Лига арабских государств
Главы МИД стран ЛАГ одобрили возвращение Сирии в организацию
INA: главы МИД стран Лиги арабских государств одобрили возвращение Сирии в организацию
КАИР, 7 мая — РИА Новости.
Министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию, заявил агентству INA
представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф.
«
"На заседании министров иностранных дел ЛАГ было одобрено возвращение места Сирии в Лиге арабских государств", — сказал он.
Официальный представитель генсека ЛАГ Гамаль Рушди подтвердил РИА Новости, что Совет глав МИД принял решение вернуть Сирию в организацию.
"Да, это так", — сказал он.
Внеочередное заседание глав МИД ЛАГ, посвященное Сирии и Судану, проходит в Каире. В преддверии встречи министр иностранных дел Иордании Айман Сафади говорил, что среди стран — участниц организации уже имеется достаточное количество голосов для восстановления членства Сирии.
Предыдущая министерская встреча ЛАГ состоялась 15 апреля в саудовской Джидде, тогда некоторые ее участники призвали
к возвращению Сирии в "арабское лоно", заявили о необходимости решить гуманитарный кризис в стране и подчеркнули, что арабские страны должны сыграть руководящую роль в урегулировании сирийского конфликта.
Членство Сирии в ЛАГ заморозили в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Многие арабские страны отозвали послов из Дамаска. Власти Сирии тогда заявили, что не принимают этого решения и считают его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
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