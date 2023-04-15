https://ria.ru/20230415/siriya-1865488785.html

Участники встречи по Сирии призвали к ее возвращению в "арабское лоно"

Участники встречи по Сирии призвали к ее возвращению в "арабское лоно" - РИА Новости, 15.04.2023

Участники встречи по Сирии призвали к ее возвращению в "арабское лоно"

Участники межарабского заседания в саудовской Джидде призвали к возвращению Сирии в "арабское лоно", об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T03:20

2023-04-15T03:20

2023-04-15T03:57

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сирия

джидда

дамаск (город)

лаг

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ТУНИС, 15 апр - РИА Новости. Участники межарабского заседания в саудовской Джидде призвали к возвращению Сирии в "арабское лоно", об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на итоговое заявление встречи.Саудовский телеканал "Аль-Ихбария" ранее сообщил, что главы МИД шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) собрались в пятницу вечером в Джидде для консультаций по поводу возможного возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) на фоне потепления отношений. Во встрече также приняли участие министры иностранных дел Ирака, Египта и Иордании."Заключительное заявление консультативной встречи в Джидде призывает к единству Сирии и ее возвращению в арабское лоно", - сообщает телеканал.Также, по данным "Аль-Арабии", в тексте заявления содержится призыв к "сохранению суверенитета Сирии путем прекращения присутствия группировок".Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран тогда отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии в ответ заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке ее участия в работе панарабской организации, считая его нелегитимным.Как сообщили межарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат" источники, участники встречи могут договориться о позиции относительно возвращения Сирии в ЛАГ и ее участия в арабском саммите, проведение которого запланировано 19 мая в Эр-Рияде. При этом арабский дипломатический источник указал, что решение о возвращении Сирии в панарабскую организацию "все еще зреет", но на консультациях между несколькими арабскими столицами преобладает "позитивная" атмосфера, а число выступающих против этого арабских стран меньше, чем когда-либо.Однако в четверг вечером премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что причины приостановки членства Дамаска в Лиге по-прежнему остаются, назвав сообщения СМИ о возвращении Сирии в ЛАГ "спекуляциями".

https://ria.ru/20230414/katar-1865200395.html

https://ria.ru/20230413/sanktsii-1865168747.html

сирия

джидда

дамаск (город)

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в мире, сирия, джидда, дамаск (город), лаг, лига арабских государств