https://ria.ru/20230507/rutberg-1869898554.html

Юлия Рутберг: "Артисты приносят кусок мирной жизни на фронт"

Юлия Рутберг: "Артисты приносят кусок мирной жизни на фронт" - РИА Новости, 07.05.2023

Юлия Рутберг: "Артисты приносят кусок мирной жизни на фронт"

Уместно ли сейчас веселье — вопрос непростой. У актеров свое мнение на этот счет. Народная артистка России Юлия Рутберг в эксклюзивном интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T08:00

2023-05-07T08:00

2023-05-07T08:03

культура

россия

владикавказ

кирилл крок

евгений князев

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Уместно ли сейчас веселье — вопрос непростой. У актеров свое мнение на этот счет. Народная артистка России Юлия Рутберг в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала об отношении к сложившейся ситуации, Театре имени Евгения Вахтангова и личном. Праздник праздников: новый арт-объект в регионе— Тетр имени Вахтангова открыл во Владикавказе дом-музей, в котором жил режиссер. Как вы это оцениваете?— Это невозможно оценить, я это чувствую — праздник праздников. Дом буквально разрушался по кирпичикам. Рядом стоит памятник, но смысловое здание, родовое гнездо Вахтангова — снесут… Я плакала.Театр Вахтангова с директором Кириллом Кроком проделали огромный путь. Без бюджетных денег, кстати, — только собственные средства театра. Думаю, это должно у всех вызывать уважение. Любить не надо: на это есть мамы и папы. Дом останется на века, прежде всего для самих осетин.— Там еще "Арт-кафе", где будут выступать актеры. Как вам кажется, зрителей это подтолкнет больше ходить на спектакли?— Это очень театральный регион. Каждый раз, когда мы приезжали туда, был фурор. "Арт-кафе" откроют вахтанговцы своими моноспектаклямии, а потом на сцену выйдут и местные артисты, в том числе выпускники Щукинского училища.Место будет намолено нами. Евгению Князеву и мне выпала честь выступить там первыми.Уместно ли веселье: артисты тоже идут на фронт— Некоторые говорят, что сейчас не до веселья…— Это не веселье и не развлечение, а дань памяти великому человеку, который создал один из главных театров страны.Думаю, нас поймут и порадуются.— Считается, что артисты должны развлекать людей. Сегодня время непростое. Как изменились зрители?— Артисты совершенно не обязаны никого развлекать. Мы должны заставлять людей думать, сопереживать, даже плакать иногда. Да, есть комедии, и можно выплеснуть негативные эмоции, посмеяться.В Театре Вахтангова мы не играем сиюминутную литературу, на сцене — пьесы о вечных ценностях.В истории человечества всегда были конфликты и войны, и на передовую уходили артисты. Вспомните, фронтовые бригады в Великую Отечественную. Моя бабушка в таких участвовала и Театр Вахтангова тоже. Это — не развлекать! Это принести кусок мирной жизни.— На ваш взгляд, достаточно фронтовых бригад в зоне СВО?— Не могу сказать, достаточно ли, но точно знаю, что туда ездят очень многие мои коллеги. Это важное дело.О званиях и молодых артистах: есть ли кому продолжать дело великих— От театра — да и вообще от любой постановки на сцене — люди ждут экшена, чего-то технического, яркого. Надо идти в ногу с прогрессом?— Самое последнее дело — идти в ногу со временем. Наоборот, нужно поднимать уровень культуры людей и делать это очень осознанно.— Что вам дает звание народной артистки России?— Самоуважение и уважение окружающих.— Стоит продолжать их присуждать?— Да. В разных странах есть свои подобные знаки отличия. В России высшие награды у тех, кто много сделал не только для страны, но и мира. Странно было бы это не поощрять.Но надо жить по собственным правилам, а не смотреть на других. У нас со времен Советского Союза есть звания для артистов — так и должно быть.— Новое поколение актеров готово принять принципы Вахтанговского?— Да, у нас прекрасная молодая поросль. Но, знаете, тут же работает естественный отбор: остаются всегда лучшие. Их немного, и это нормально. Нужно много работать, чтобы не снижать планку.— При такой загруженности как оставаться столь молодой и прекрасной, ведь не уступаете новому поколению…— А надо просто любить окружающих. Ничего нового люди не придумали: можешь помочь — помоги, можешь накормить — накорми. Сейчас самое страшное — равнодушие. Я всегда любила неравнодушных людей, но сегодня они бесценны.— Те есть любить нужно не себя прежде всего, как учат психологи?— Не знаю, что говорят психологи, но любить исключительно себя — последнее дело. Первое — отдавать себя, на этом построено искусство. Тот, кто выходит отдавать себя, сначала становится заметным, а потом, может быть, и великим. А тот, кто идет на сцену любить себя, обречен только на пару обложек журналов.

https://ria.ru/20230414/kino-1865032204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, владикавказ, кирилл крок, евгений князев