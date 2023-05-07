Юлия Рутберг: "Артисты приносят кусок мирной жизни на фронт"
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКонцерт "Вахтангов. Путь домой" во Владикавказе
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Уместно ли сейчас веселье — вопрос непростой. У актеров свое мнение на этот счет. Народная артистка России Юлия Рутберг в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказала об отношении к сложившейся ситуации, Театре имени Евгения Вахтангова и личном.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Рутберг с сыном в посольстве Италии, где прошел прием в честь открытия фестиваля "Золотая Маска"
Актриса Юлия Рутберг с сыном в посольстве Италии, где прошел прием в честь открытия фестиваля "Золотая Маска"
Праздник праздников: новый арт-объект в регионе
— Тетр имени Вахтангова открыл во Владикавказе дом-музей, в котором жил режиссер. Как вы это оцениваете?
— Это невозможно оценить, я это чувствую — праздник праздников. Дом буквально разрушался по кирпичикам. Рядом стоит памятник, но смысловое здание, родовое гнездо Вахтангова — снесут… Я плакала.
Театр Вахтангова с директором Кириллом Кроком проделали огромный путь. Без бюджетных денег, кстати, — только собственные средства театра. Думаю, это должно у всех вызывать уважение. Любить не надо: на это есть мамы и папы. Дом останется на века, прежде всего для самих осетин.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЮлия Рутберг (Медея) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя "Медея" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Юлия Рутберг (Медея) в сцене из спектакля по пьесе Жана Ануя "Медея" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
— Там еще "Арт-кафе", где будут выступать актеры. Как вам кажется, зрителей это подтолкнет больше ходить на спектакли?
— Это очень театральный регион. Каждый раз, когда мы приезжали туда, был фурор. "Арт-кафе" откроют вахтанговцы своими моноспектаклямии, а потом на сцену выйдут и местные артисты, в том числе выпускники Щукинского училища.
Место будет намолено нами. Евгению Князеву и мне выпала честь выступить там первыми.
Уместно ли веселье: артисты тоже идут на фронт
— Некоторые говорят, что сейчас не до веселья…
— Это не веселье и не развлечение, а дань памяти великому человеку, который создал один из главных театров страны.
Думаю, нас поймут и порадуются.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Рутберг в роли Сары Бернар в сцене из спектакля "Крик лангусты" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве
Актриса Юлия Рутберг в роли Сары Бернар в сцене из спектакля "Крик лангусты" режиссера Михаила Цитриняка в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова в Москве
— Считается, что артисты должны развлекать людей. Сегодня время непростое. Как изменились зрители?
— Артисты совершенно не обязаны никого развлекать. Мы должны заставлять людей думать, сопереживать, даже плакать иногда. Да, есть комедии, и можно выплеснуть негативные эмоции, посмеяться.
В Театре Вахтангова мы не играем сиюминутную литературу, на сцене — пьесы о вечных ценностях.
В истории человечества всегда были конфликты и войны, и на передовую уходили артисты. Вспомните, фронтовые бригады в Великую Отечественную. Моя бабушка в таких участвовала и Театр Вахтангова тоже. Это — не развлекать! Это принести кусок мирной жизни.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаслуженные артистки России Елена Сотникова (слева) и Юлия Рутберг во время сбора труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Заслуженные артистки России Елена Сотникова (слева) и Юлия Рутберг во время сбора труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
— На ваш взгляд, достаточно фронтовых бригад в зоне СВО?
— Не могу сказать, достаточно ли, но точно знаю, что туда ездят очень многие мои коллеги. Это важное дело.
О званиях и молодых артистах: есть ли кому продолжать дело великих
— От театра — да и вообще от любой постановки на сцене — люди ждут экшена, чего-то технического, яркого. Надо идти в ногу с прогрессом?
— Самое последнее дело — идти в ногу со временем. Наоборот, нужно поднимать уровень культуры людей и делать это очень осознанно.
— Что вам дает звание народной артистки России?
— Самоуважение и уважение окружающих.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНародная артистка России Юлия Рутберг выступает на своем творческом вечере "Кабаре "Бродячая собака" в рамках открытия новой сценической площадки театра Вахтангова "Арт-кафе" в Москве
Народная артистка России Юлия Рутберг выступает на своем творческом вечере "Кабаре "Бродячая собака" в рамках открытия новой сценической площадки театра Вахтангова "Арт-кафе" в Москве
— Стоит продолжать их присуждать?
— Да. В разных странах есть свои подобные знаки отличия. В России высшие награды у тех, кто много сделал не только для страны, но и мира. Странно было бы это не поощрять.
Но надо жить по собственным правилам, а не смотреть на других. У нас со времен Советского Союза есть звания для артистов — так и должно быть.
— Новое поколение актеров готово принять принципы Вахтанговского?
— Да, у нас прекрасная молодая поросль. Но, знаете, тут же работает естественный отбор: остаются всегда лучшие. Их немного, и это нормально. Нужно много работать, чтобы не снижать планку.
Актриса театра и кино Юлия Рутберг
— При такой загруженности как оставаться столь молодой и прекрасной, ведь не уступаете новому поколению…
— А надо просто любить окружающих. Ничего нового люди не придумали: можешь помочь — помоги, можешь накормить — накорми. Сейчас самое страшное — равнодушие. Я всегда любила неравнодушных людей, но сегодня они бесценны.
— Те есть любить нужно не себя прежде всего, как учат психологи?
— Не знаю, что говорят психологи, но любить исключительно себя — последнее дело. Первое — отдавать себя, на этом построено искусство. Тот, кто выходит отдавать себя, сначала становится заметным, а потом, может быть, и великим. А тот, кто идет на сцену любить себя, обречен только на пару обложек журналов.