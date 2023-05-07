https://ria.ru/20230507/puteshestviya-1870047935.html

Названы города, куда авиабилеты на лето подешевели больше всего

Названы города, куда авиабилеты на лето подешевели больше всего - РИА Новости, 07.05.2023

Названы города, куда авиабилеты на лето подешевели больше всего

Определены самые подешевевшие за год маршруты на лето 2023 года, сообщает Туту. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T04:45

2023-05-07T04:45

2023-05-07T04:45

туризм

туризм

новости - туризм

москва

хабаровск

отдых в россии

россия

пассажиры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155328/53/1553285370_0:143:3131:1904_1920x0_80_0_0_af04d6692df77e5b236bf5c554d9d160.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Определены самые подешевевшие за год маршруты на лето 2023 года, сообщает Туту.Специалисты онлайн-сервиса изучили данные о билетах, оформленных для перелета в период с 1 июня по 31 августа по России, и выделили десять направлений с самым заметным за год снижением среднего чека за билет в оба конца.Оказалось, что этот показатель за год уменьшился на величину от 14 до 30 процентов.Список возглавил маршрут Южно-Сахалинск — Хабаровск. Пассажиры платят за билет в среднем на 30 процентов меньше, чем летом 2022 году, то есть 10,1 тысячи рублей. Примерно на столько же снизился средний чек за перелет из Москвы в Самару — до 8,1 тысячи рублей.На 20 процентов сократились расходы на билеты у летающих из столицы в Волгоград, Казань и Анадырь, а также из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский.Перелет из Москвы в Ноябрьск и из Владивостока в Благовещенск подешевел на 16 процентов.На 14 процентов меньше платят пассажиры, летающие между Санкт-Петербургом и Горно-Алтайском, а также Москвой и Пензой.

https://ria.ru/20230505/puteshestviya-1869691842.html

москва

хабаровск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, москва, хабаровск, отдых в россии, россия, пассажиры