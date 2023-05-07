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Названы города, куда авиабилеты на лето подешевели больше всего - РИА Новости, 07.05.2023
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Туризм
 
04:45 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/puteshestviya-1870047935.html
Названы города, куда авиабилеты на лето подешевели больше всего
Названы города, куда авиабилеты на лето подешевели больше всего - РИА Новости, 07.05.2023
Названы города, куда авиабилеты на лето подешевели больше всего
Определены самые подешевевшие за год маршруты на лето 2023 года, сообщает Туту. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T04:45
2023-05-07T04:45
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Определены самые подешевевшие за год маршруты на лето 2023 года, сообщает Туту.Специалисты онлайн-сервиса изучили данные о билетах, оформленных для перелета в период с 1 июня по 31 августа по России, и выделили десять направлений с самым заметным за год снижением среднего чека за билет в оба конца.Оказалось, что этот показатель за год уменьшился на величину от 14 до 30 процентов.Список возглавил маршрут Южно-Сахалинск — Хабаровск. Пассажиры платят за билет в среднем на 30 процентов меньше, чем летом 2022 году, то есть 10,1 тысячи рублей. Примерно на столько же снизился средний чек за перелет из Москвы в Самару — до 8,1 тысячи рублей.На 20 процентов сократились расходы на билеты у летающих из столицы в Волгоград, Казань и Анадырь, а также из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский.Перелет из Москвы в Ноябрьск и из Владивостока в Благовещенск подешевел на 16 процентов.На 14 процентов меньше платят пассажиры, летающие между Санкт-Петербургом и Горно-Алтайском, а также Москвой и Пензой.
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туризм, новости - туризм, москва, хабаровск, отдых в россии, россия, пассажиры
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Хабаровск, отдых в России, Россия, Пассажиры
Названы города, куда авиабилеты на лето подешевели больше всего

Исследование: названы десять авиамаршрутов с самым заметным снижением стоимости билетов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСитуация в аэропорту Шереметьево
Ситуация в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Определены самые подешевевшие за год маршруты на лето 2023 года, сообщает Туту.
Специалисты онлайн-сервиса изучили данные о билетах, оформленных для перелета в период с 1 июня по 31 августа по России, и выделили десять направлений с самым заметным за год снижением среднего чека за билет в оба конца.
Оказалось, что этот показатель за год уменьшился на величину от 14 до 30 процентов.
Список возглавил маршрут Южно-СахалинскХабаровск. Пассажиры платят за билет в среднем на 30 процентов меньше, чем летом 2022 году, то есть 10,1 тысячи рублей. Примерно на столько же снизился средний чек за перелет из Москвы в Самару до 8,1 тысячи рублей.
На 20 процентов сократились расходы на билеты у летающих из столицы в Волгоград, Казань и Анадырь, а также из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский.
Перелет из Москвы в Ноябрьск и из Владивостока в Благовещенск подешевел на 16 процентов.
На 14 процентов меньше платят пассажиры, летающие между Санкт-Петербургом и Горно-Алтайском, а также Москвой и Пензой.
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