https://ria.ru/20230507/polk-1870307695.html

В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"

В Пекине прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 07.05.2023

В Пекине прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье в Пекине на территории посольства России в Китае, в мероприятии приняли участие около 700 человек, передает... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T13:31

2023-05-07T13:31

2023-05-07T13:31

в мире

пекин

игорь моргулов

день победы

китай

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

россия

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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в воскресенье в Пекине на территории посольства России в Китае, в мероприятии приняли участие около 700 человек, передает корреспондент РИА Новости. В шествии приняли участие руководители и сотрудники посольства, россияне, проживающие в Пекине, а также около 100 граждан Китая. Участники прошли по территории посольства с портретами своих предков-ветеранов Великой Отечественной войны, почли память погибших минутой молчания. Посол России в Китае Игорь Моргулов принял участие в акции, он прошел с портретом своего отца Владимира Моргулова, кавалера ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны. "Мне особенно приятно, что сегодня в нашем символическом полку вместе с нашими отцами и дедами прошли предки наших китайских друзей. И наши отцы, и отцы наших китайских друзей воевали на разных фронтах, на разных условиях, но, по сути, воевали за одно и то же: за то, чтобы мы с вами могли жить, трудиться, воспитывать детей, говорить на своих родных языках, сохранять свои традиции, свою культуру, быть свободными и независимыми", - сказал Моргулов в своем выступлении. Он отметил, что, понимая весь трагизм войны, сегодня Россия и Китай делают все возможное для того, "чтобы пожар новой мировой войны не разгорелся". "Наши народы очень хорошо знают цену этой войны", - подчеркнул он. Координатор акции "Бессмертный полк" в Пекине, руководитель "Русского клуба в Пекине" Елена Смолькова рассказала РИА Новости, что первая подобная акция в китайской столице была организована несколько лет назад. Тогда российские активисты договорились с городской администрацией и разместили 50 портретов ветеранов Великой Отечественной войны в одном из парков. Позже к акции присоединилось посольство России в Китае, и она постепенно стала более масштабной. "В России мы, конечно же, придавали значение этому празднику, это день гордости, день памяти. Но именно за границей особенно ценишь эту возможность прийти, вместе пройти это шествие, выдержать минуту молчания, отдать память погибшим", - сказала Смолькова. По ее словам, в этом году, когда в России нет возможности провести "Бессмертный полк", организаторы акции в Пекине чувствовали особую необходимость организовать шествие. При этом китайские участники акции рассказали РИА Новости, что с каждым годом китайцев, желающих поучаствовать в шествии, становится все больше. "Я каждый год участвую в этом мероприятии. Мне кажется, что с каждым разом все больше людей участвует в этой акции. При этом желание людей участвовать в таких мероприятиях растет с каждым днем. Это очень хорошее явление, особенно то, что все больше появляется здесь китайцев. Тем более, что сейчас ситуация в мире довольно чувствительная", - сказал РИА Новости один из участников Чжу Чэньчэнь. Шествие завершилось небольшим концертом - российские и китайские участники исполнили советские военные песни. Также состоялся показ фильма "Брестская крепость".

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869551410.html

https://ria.ru/20230507/polk-1870289492.html

пекин

китай

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пекин, игорь моргулов, день победы, китай, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), россия