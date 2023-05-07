https://ria.ru/20230507/nato-1870304216.html

В Анкаре заявили об отсутствии прогресса в вопросе вступления Швеции в НАТО

В Анкаре заявили об отсутствии прогресса в вопросе вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 07.05.2023

В Анкаре заявили об отсутствии прогресса в вопросе вступления Швеции в НАТО

Прогресса в процессе членства Швеции в НАТО нет, заявил в интервью глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T13:02

2023-05-07T13:02

2023-05-07T13:02

в мире

швеция

турция

финляндия

мевлют чавушоглу

нато

йенс столтенберг

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АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Прогресса в процессе членства Швеции в НАТО нет, заявил в интервью глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".

https://ria.ru/20230422/nato-1867103029.html

швеция

турция

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-05-07T13:02 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция, турция, финляндия, мевлют чавушоглу, нато, йенс столтенберг