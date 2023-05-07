В Анкаре заявили об отсутствии прогресса в вопросе вступления Швеции в НАТО
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил об отсутствии прогресса во вступлении Швеции в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Прогресса в процессе членства Швеции в НАТО нет, заявил в интервью глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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"Нет. Смотрите, Стокгольм сейчас признается в том, о чем мы ранее неоднократно заявляли. А в чем наше требование? В террористах. Чтобы не было пропаганды терроризма, сбора средств. Это правильно в той стране, которая хочет стать членом НАТО? Нет. Принятие закона (в Швеции, о терроризме) недостаточно. Ожидаем конкретных шагов", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk, отвечая на вопрос о прогрессе по членству Швеции в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".