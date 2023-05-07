Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре заявили об отсутствии прогресса в вопросе вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 07.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/nato-1870304216.html
В Анкаре заявили об отсутствии прогресса в вопросе вступления Швеции в НАТО
В Анкаре заявили об отсутствии прогресса в вопросе вступления Швеции в НАТО - РИА Новости, 07.05.2023
В Анкаре заявили об отсутствии прогресса в вопросе вступления Швеции в НАТО
Прогресса в процессе членства Швеции в НАТО нет, заявил в интервью глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:02
2023-05-07T13:02
в мире
швеция
турция
финляндия
мевлют чавушоглу
нато
йенс столтенберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2e91c16854151475bcae4f7d9c35b6d.jpg
АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Прогресса в процессе членства Швеции в НАТО нет, заявил в интервью глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила. Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
https://ria.ru/20230422/nato-1867103029.html
швеция
турция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
2023-05-07T13:02
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02f7a0e9e61b0ea9a6a8ca04c66667be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, турция, финляндия, мевлют чавушоглу, нато, йенс столтенберг
В мире, Швеция, Турция, Финляндия, Мевлют Чавушоглу, НАТО, Йенс Столтенберг
В Анкаре заявили об отсутствии прогресса в вопросе вступления Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил об отсутствии прогресса во вступлении Швеции в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 мая – РИА Новости. Прогресса в процессе членства Швеции в НАТО нет, заявил в интервью глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«
"Нет. Смотрите, Стокгольм сейчас признается в том, о чем мы ранее неоднократно заявляли. А в чем наше требование? В террористах. Чтобы не было пропаганды терроризма, сбора средств. Это правильно в той стране, которая хочет стать членом НАТО? Нет. Принятие закона (в Швеции, о терроризме) недостаточно. Ожидаем конкретных шагов", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk, отвечая на вопрос о прогрессе по членству Швеции в НАТО.
Полиция в шведском Гётеборге - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
В Швеции тысячи людей вышли на демонстрацию против вступления страны в НАТО
22 апреля, 17:23
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае прошлого года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Для приема в альянс необходимо одобрение всех его членов. Сначала Турция блокировала процесс рассмотрения заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, по заверению генсека альянса Йенса Столтенберга, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничений на поставки оружия.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
Ранее российское посольство в Швеции опубликовало на своем сайте статью, в которой говорится, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО общая протяженность российско-натовских границ увеличится почти в два раза, это не улучшит защищенность Европы – новые члены враждебного блока "станут легитимной целью для ответных мер со стороны России".
 
В миреШвецияТурцияФинляндияМевлют ЧавушоглуНАТОЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала