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Оппозиционного мэра Стамбула закидали камнями на митинге в Эрзуруме - РИА Новости, 07.05.2023
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20:14 07.05.2023 (обновлено: 20:18 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/miting-1870371482.html
Оппозиционного мэра Стамбула закидали камнями на митинге в Эрзуруме
Оппозиционного мэра Стамбула закидали камнями на митинге в Эрзуруме - РИА Новости, 07.05.2023
Оппозиционного мэра Стамбула закидали камнями на митинге в Эрзуруме
Оппозиционный мэр Стамбула и потенциальный кандидат в вице-президенты Экрем Имамоглу прервал свой митинг в Эрзуруме на востоке Турции после того, как его... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T20:14
2023-05-07T20:18
в мире
эрзурум
стамбул
турция
кемаль кылычдароглу
народный альянс
мухаррем индже
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СТАМБУЛ, 7 мая – РИА Новости. Оппозиционный мэр Стамбула и потенциальный кандидат в вице-президенты Экрем Имамоглу прервал свой митинг в Эрзуруме на востоке Турции после того, как его закидали камнями. Имамоглу прибыл в Эрзурум в воскресенье на предвыборный митинг, ранее в этот же день он провел митинги в Сивасе и Чоруме. В Twitter мэр перед митингом в Эрзуруме опубликовал видео с автобусами, утверждая, что мэрия намеренно их поставила у площадки, чтобы помешать мероприятию. Вскоре после начала митинга Имамоглу, выступавшего на крыше автобуса, закидали камнями неизвестные. Мэр прекратил выступление и зашел в автобус, после чего уехал с площадки. В комментарии телеканалу HalkTV Имамоглу позже заявил, что "видел 10-15 пострадавших от брошенных камней". Также он отметил, что не считает нападавших жителями Эрзурума. По словам Имамоглу, он призвал губернатора провинции подать в отставку в связи с инцидентом. Имамоглу претендует на пост одного из семи вице-президентов в случае победы кандидата в президенты от семи оппозиционных партий Кемаля Кылычдароглу. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1870344042.html
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в мире, эрзурум, стамбул, турция, кемаль кылычдароглу, народный альянс, мухаррем индже
В мире, Эрзурум, Стамбул, Турция, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, Мухаррем Индже
Оппозиционного мэра Стамбула закидали камнями на митинге в Эрзуруме

Оппозиционный мэр Стамбула Имамоглу прервал митинг после того, как его закидали камнями

© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 7 мая – РИА Новости. Оппозиционный мэр Стамбула и потенциальный кандидат в вице-президенты Экрем Имамоглу прервал свой митинг в Эрзуруме на востоке Турции после того, как его закидали камнями.
Имамоглу прибыл в Эрзурум в воскресенье на предвыборный митинг, ранее в этот же день он провел митинги в Сивасе и Чоруме. В Twitter мэр перед митингом в Эрзуруме опубликовал видео с автобусами, утверждая, что мэрия намеренно их поставила у площадки, чтобы помешать мероприятию.
Вскоре после начала митинга Имамоглу, выступавшего на крыше автобуса, закидали камнями неизвестные. Мэр прекратил выступление и зашел в автобус, после чего уехал с площадки.
В комментарии телеканалу HalkTV Имамоглу позже заявил, что "видел 10-15 пострадавших от брошенных камней". Также он отметил, что не считает нападавших жителями Эрзурума. По словам Имамоглу, он призвал губернатора провинции подать в отставку в связи с инцидентом.
Имамоглу претендует на пост одного из семи вице-президентов в случае победы кандидата в президенты от семи оппозиционных партий Кемаля Кылычдароглу.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.
Митинг президента Турции Тайипа Эрдогана в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
На митинг Эрдогана в Стамбуле пришли 1,7 миллиона человек
Вчера, 17:09
 
В миреЭрзурумСтамбулТурцияКемаль КылычдароглуНародный альянсМухаррем Индже
 
 
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