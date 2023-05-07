Оппозиционного мэра Стамбула закидали камнями на митинге в Эрзуруме
Оппозиционный мэр Стамбула Имамоглу прервал митинг после того, как его закидали камнями
© AP Photo / Burhan OzbiliciЭкрем Имамоглу
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Экрем Имамоглу. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 мая – РИА Новости. Оппозиционный мэр Стамбула и потенциальный кандидат в вице-президенты Экрем Имамоглу прервал свой митинг в Эрзуруме на востоке Турции после того, как его закидали камнями.
Имамоглу прибыл в Эрзурум в воскресенье на предвыборный митинг, ранее в этот же день он провел митинги в Сивасе и Чоруме. В Twitter мэр перед митингом в Эрзуруме опубликовал видео с автобусами, утверждая, что мэрия намеренно их поставила у площадки, чтобы помешать мероприятию.
Вскоре после начала митинга Имамоглу, выступавшего на крыше автобуса, закидали камнями неизвестные. Мэр прекратил выступление и зашел в автобус, после чего уехал с площадки.
В комментарии телеканалу HalkTV Имамоглу позже заявил, что "видел 10-15 пострадавших от брошенных камней". Также он отметил, что не считает нападавших жителями Эрзурума. По словам Имамоглу, он призвал губернатора провинции подать в отставку в связи с инцидентом.
Имамоглу претендует на пост одного из семи вице-президентов в случае победы кандидата в президенты от семи оппозиционных партий Кемаля Кылычдароглу.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Второй тур президентских выборов в случае, если ни один кандидат не наберет 50% голосов, назначен на 28 мая.