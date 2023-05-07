https://ria.ru/20230507/karusel-1870269379.html

В Оренбургской области проверяют все детские парки после ЧП с каруселью

В Оренбургской области проверяют все детские парки после ЧП с каруселью - РИА Новости, 07.05.2023

В Оренбургской области проверяют все детские парки после ЧП с каруселью

Все детские парки Оренбургской области проверяют по поручению губернатора Дениса Паслера после ЧП с каруселью, двух тяжёлых пострадавших консультируют... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T08:30

2023-05-07T08:30

2023-05-07T08:30

происшествия

оренбургская область

денис паслер

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УФА, 7 мая - РИА Новости. Все детские парки Оренбургской области проверяют по поручению губернатора Дениса Паслера после ЧП с каруселью, двух тяжёлых пострадавших консультируют федеральные врачи, сообщили РИА Новости в правительстве области. В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. Пострадали 20 человек, 12 из них, в том числе шестеро детей, были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. Собеседник отметил, что с субботы по поручению губернатора медицинский штаб отрабатывает ситуацию с каждым пострадавшим. "Федеральные клиники консультируют двух тяжелых. По его поручению с 9 утра в воскресенье министр здравоохранения области Татьяна Савинова проводит совещание штаба и объезжает больницы, где находятся пострадавшие", - рассказали агентству власти региона. Кроме того, Паслер переговорит с концессионером парка, где произошло ЧП. По последним данным областного правительства, женщина 27 лет остаётся в реанимации, на ИВЛ в тяжелом состоянии. В тяжелом состоянии также находится ребенок 10 лет, он в реанимации. "Ребёнок в сознании, за прошедшие часы врачи фиксируют положительную динамику. Остальные пациенты в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях. Во всех больницах, куда поступили пострадавшие, работает оперативный штаб минздрава области", - добавили власти.

https://ria.ru/20230506/karusel-1870188909.html

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область, денис паслер