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В Оренбургской области проверяют все детские парки после ЧП с каруселью - РИА Новости, 07.05.2023
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08:30 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/karusel-1870269379.html
В Оренбургской области проверяют все детские парки после ЧП с каруселью
В Оренбургской области проверяют все детские парки после ЧП с каруселью - РИА Новости, 07.05.2023
В Оренбургской области проверяют все детские парки после ЧП с каруселью
Все детские парки Оренбургской области проверяют по поручению губернатора Дениса Паслера после ЧП с каруселью, двух тяжёлых пострадавших консультируют... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T08:30
2023-05-07T08:30
происшествия
оренбургская область
денис паслер
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Все детские парки Оренбургской области проверяют по поручению губернатора Дениса Паслера после ЧП с каруселью, двух тяжёлых пострадавших консультируют федеральные врачи, сообщили РИА Новости в правительстве области. В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. Пострадали 20 человек, 12 из них, в том числе шестеро детей, были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. Собеседник отметил, что с субботы по поручению губернатора медицинский штаб отрабатывает ситуацию с каждым пострадавшим. "Федеральные клиники консультируют двух тяжелых. По его поручению с 9 утра в воскресенье министр здравоохранения области Татьяна Савинова проводит совещание штаба и объезжает больницы, где находятся пострадавшие", - рассказали агентству власти региона. Кроме того, Паслер переговорит с концессионером парка, где произошло ЧП. По последним данным областного правительства, женщина 27 лет остаётся в реанимации, на ИВЛ в тяжелом состоянии. В тяжелом состоянии также находится ребенок 10 лет, он в реанимации. "Ребёнок в сознании, за прошедшие часы врачи фиксируют положительную динамику. Остальные пациенты в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях. Во всех больницах, куда поступили пострадавшие, работает оперативный штаб минздрава области", - добавили власти.
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происшествия, оренбургская область, денис паслер
Происшествия, Оренбургская область, Денис Паслер
В Оренбургской области проверяют все детские парки после ЧП с каруселью

Губернатор Паслер распорядился проверить все детские парки в области после ЧП с каруселью

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской областиСпасатели на месте падения карусели в Оренбурге
Спасатели на месте падения карусели в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области
Спасатели на месте падения карусели в Оренбурге
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Все детские парки Оренбургской области проверяют по поручению губернатора Дениса Паслера после ЧП с каруселью, двух тяжёлых пострадавших консультируют федеральные врачи, сообщили РИА Новости в правительстве области.
В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. Пострадали 20 человек, 12 из них, в том числе шестеро детей, были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме.
«
"Глава региона Денис Паслер дал поручение региональным службам провести оперативные проверки работы всех парков, комнат развлечений, где отдыхают дети. Сейчас идут проверки", - сказали агентству в правительстве региона.
Собеседник отметил, что с субботы по поручению губернатора медицинский штаб отрабатывает ситуацию с каждым пострадавшим. "Федеральные клиники консультируют двух тяжелых. По его поручению с 9 утра в воскресенье министр здравоохранения области Татьяна Савинова проводит совещание штаба и объезжает больницы, где находятся пострадавшие", - рассказали агентству власти региона.
Кроме того, Паслер переговорит с концессионером парка, где произошло ЧП.
По последним данным областного правительства, женщина 27 лет остаётся в реанимации, на ИВЛ в тяжелом состоянии. В тяжелом состоянии также находится ребенок 10 лет, он в реанимации. "Ребёнок в сознании, за прошедшие часы врачи фиксируют положительную динамику. Остальные пациенты в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях. Во всех больницах, куда поступили пострадавшие, работает оперативный штаб минздрава области", - добавили власти.
Карусель, упавшая в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Появилось видео с места падения карусели в Оренбурге
6 мая, 16:33
 
ПроисшествияОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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