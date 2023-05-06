Рейтинг@Mail.ru
После ЧП на карусели в Оренбурге госпитализировали 12 человек - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/karusel-1870207180.html
После ЧП на карусели в Оренбурге госпитализировали 12 человек
После ЧП на карусели в Оренбурге госпитализировали 12 человек - РИА Новости, 06.05.2023
После ЧП на карусели в Оренбурге госпитализировали 12 человек
Двадцать человек пострадали в результате аварии в парке Оренбурга, в том числе 12 детей, 12 пострадавших госпитализированы, из них одна женщина в крайне тяжелом РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T18:02
2023-05-06T18:02
происшествия
оренбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Двадцать человек пострадали в результате аварии в парке Оренбурга, в том числе 12 детей, 12 пострадавших госпитализированы, из них одна женщина в крайне тяжелом состоянии и ребенок в тяжелом, остальные в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализированы. В мэрии сообщали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме.Уточняется, что одна женщина с множественными травмами в крайне тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. В тяжелом состоянии также ребенок 10 лет, он также находится в реанимации, добавили в пресс-службе. Еще десять пациентов в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях, пояснили в Минздраве.
https://ria.ru/20230506/karusel-1870188909.html
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбург
Происшествия, Оренбург
После ЧП на карусели в Оренбурге госпитализировали 12 человек

После ЧП на карусели в Оренбурга госпитализировали 12 человек, среди них шесть детей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Двадцать человек пострадали в результате аварии в парке Оренбурга, в том числе 12 детей, 12 пострадавших госпитализированы, из них одна женщина в крайне тяжелом состоянии и ребенок в тяжелом, остальные в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализированы. В мэрии сообщали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме.
«
"По оперативным данным, в результате происшествия в "Оренпарке" пострадали 20 человек, из них 12 детей, восемь человек направлены на амбулаторное лечение. 12 человек госпитализированы в больницы Оренбурга, в том числе шесть детей. Все пациенты обследованы",- говорится в сообщении.
Уточняется, что одна женщина с множественными травмами в крайне тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. В тяжелом состоянии также ребенок 10 лет, он также находится в реанимации, добавили в пресс-службе. Еще десять пациентов в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях, пояснили в Минздраве.
Карусель, упавшая в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Появилось видео с места падения карусели в Оренбурге
Вчера, 16:33
 
ПроисшествияОренбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала