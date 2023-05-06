https://ria.ru/20230506/karusel-1870207180.html

После ЧП на карусели в Оренбурге госпитализировали 12 человек

После ЧП на карусели в Оренбурге госпитализировали 12 человек - РИА Новости, 06.05.2023

После ЧП на карусели в Оренбурге госпитализировали 12 человек

Двадцать человек пострадали в результате аварии в парке Оренбурга, в том числе 12 детей, 12 пострадавших госпитализированы, из них одна женщина в крайне тяжелом РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T18:02

2023-05-06T18:02

2023-05-06T18:02

происшествия

оренбург

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Двадцать человек пострадали в результате аварии в парке Оренбурга, в том числе 12 детей, 12 пострадавших госпитализированы, из них одна женщина в крайне тяжелом состоянии и ребенок в тяжелом, остальные в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализированы. В мэрии сообщали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме.Уточняется, что одна женщина с множественными травмами в крайне тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. В тяжелом состоянии также ребенок 10 лет, он также находится в реанимации, добавили в пресс-службе. Еще десять пациентов в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях, пояснили в Минздраве.

https://ria.ru/20230506/karusel-1870188909.html

оренбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбург