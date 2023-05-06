https://ria.ru/20230506/karusel-1870207180.html
После ЧП на карусели в Оренбурге госпитализировали 12 человек
После ЧП на карусели в Оренбурге госпитализировали 12 человек - РИА Новости, 06.05.2023
После ЧП на карусели в Оренбурге госпитализировали 12 человек
Двадцать человек пострадали в результате аварии в парке Оренбурга, в том числе 12 детей, 12 пострадавших госпитализированы, из них одна женщина в крайне тяжелом РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T18:02
2023-05-06T18:02
2023-05-06T18:02
происшествия
оренбург
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Двадцать человек пострадали в результате аварии в парке Оренбурга, в том числе 12 детей, 12 пострадавших госпитализированы, из них одна женщина в крайне тяжелом состоянии и ребенок в тяжелом, остальные в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализированы. В мэрии сообщали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме.Уточняется, что одна женщина с множественными травмами в крайне тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. В тяжелом состоянии также ребенок 10 лет, он также находится в реанимации, добавили в пресс-службе. Еще десять пациентов в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях, пояснили в Минздраве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, оренбург
После ЧП на карусели в Оренбурге госпитализировали 12 человек
После ЧП на карусели в Оренбурга госпитализировали 12 человек, среди них шесть детей
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Двадцать человек пострадали в результате аварии в парке Оренбурга, в том числе 12 детей, 12 пострадавших госпитализированы, из них одна женщина в крайне тяжелом состоянии и ребенок в тяжелом, остальные в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализированы. В мэрии сообщали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме.
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"По оперативным данным, в результате происшествия в "Оренпарке" пострадали 20 человек, из них 12 детей, восемь человек направлены на амбулаторное лечение. 12 человек госпитализированы в больницы Оренбурга, в том числе шесть детей. Все пациенты обследованы",- говорится в сообщении.
Уточняется, что одна женщина с множественными травмами в крайне тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. В тяжелом состоянии также ребенок 10 лет, он также находится в реанимации, добавили в пресс-службе. Еще десять пациентов в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях, пояснили в Минздраве.
Появилось видео с места падения карусели в Оренбурге