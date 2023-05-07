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Сотрудники дагестанского завода подарили УАЗ "Патриот" бойцам спецоперации - РИА Новости, 07.05.2023
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22:03 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/dagdizel-1870389461.html
Сотрудники дагестанского завода подарили УАЗ "Патриот" бойцам спецоперации
Сотрудники дагестанского завода подарили УАЗ "Патриот" бойцам спецоперации - РИА Новости, 07.05.2023
Сотрудники дагестанского завода подарили УАЗ "Патриот" бойцам спецоперации
Автомобиль УАЗ “Патриот” приобрели в Дагестане для участников специальной военной операции на средства работников оборонного завода “Дагдизель”, в воскресенье в РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T22:03
2023-05-07T22:03
ульяновский автомобильный завод (уаз)
боевое братство
дагдизель
каспийск
республика дагестан
надежные люди
россия
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МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Автомобиль УАЗ “Патриот” приобрели в Дагестане для участников специальной военной операции на средства работников оборонного завода “Дагдизель”, в воскресенье в городе Каспийске состоялась церемония передачи внедорожника, сообщили в пресс-службе администрации города. “УАЗ “Патриот” для бойцов специальной военной операции передали в Каспийске. Внедорожник для повышения мобильности наших военнослужащих члены дагестанского отделения “Боевого братства” приобрели на средства сотрудников завода “Дагдизель” при поддержке местного отделения партии “Единая Россия”. Седьмого мая на территории предприятия состоялась церемония передачи ключей”, – говорится в сообщении. Перед отправкой в зону спецоперации внедорожник загрузили гуманитарной помощью. Бойцам собрали продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости. “В сборе участвовали всем городом – от образовательных учреждений до народных избранников и неравнодушных граждан”, – сообщили в мэрии.
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каспийск
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ульяновский автомобильный завод (уаз), боевое братство, дагдизель, каспийск, республика дагестан, надежные люди, россия
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Боевое братство, Дагдизель, Каспийск, Республика Дагестан, Надежные люди, Россия
Сотрудники дагестанского завода подарили УАЗ "Патриот" бойцам спецоперации

В Дагестане сотрудники "Дагдизель" собрали деньги на УАЗ "Патриот" для бойцов спецоперации

© Фото : УАЗУАЗ "Патриот"
УАЗ Патриот - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© Фото : УАЗ
УАЗ "Патриот". Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 7 мая - РИА Новости. Автомобиль УАЗ “Патриот” приобрели в Дагестане для участников специальной военной операции на средства работников оборонного завода “Дагдизель”, в воскресенье в городе Каспийске состоялась церемония передачи внедорожника, сообщили в пресс-службе администрации города.
“УАЗ “Патриот” для бойцов специальной военной операции передали в Каспийске. Внедорожник для повышения мобильности наших военнослужащих члены дагестанского отделения “Боевого братства” приобрели на средства сотрудников завода “Дагдизель” при поддержке местного отделения партии “Единая Россия”. Седьмого мая на территории предприятия состоялась церемония передачи ключей”, – говорится в сообщении.
Перед отправкой в зону спецоперации внедорожник загрузили гуманитарной помощью. Бойцам собрали продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости. “В сборе участвовали всем городом – от образовательных учреждений до народных избранников и неравнодушных граждан”, – сообщили в мэрии.
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Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)Боевое братствоДагдизельКаспийскРеспублика ДагестанНадежные людиРоссия
 
 
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