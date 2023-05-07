Эксперт объяснила, почему новые страны хотят вступить в БРИКС
Эксперт: новые страны стремятся вступить в БРИКС, чтобы не подчиняться диктату США
Стела БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Стремление новых стран вступить в БРИКС основывается на нежелании подчиняться диктату США, заявила в воскресенье РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Африки РАН и эксперт РСМД Татьяна Дейч.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
"Раньше был однополярный мир, сейчас станет многополярный. Идет противостояние между странами. Те государства, которые не хотят подчиняться диктату США, хотят присоединиться к БРИКС", - сказала Дейч.
Эксперт подчеркнула, что новые страны стремятся вступить в БРИКС для того, чтобы быть ближе к мировым державам - России, Индии и Китаю.
Ранее еще одна страна выразила намерение вступить в БРИКС. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в ходе встречи с главными редакторами крупнейших СМИ страны, что вступление Алжира в БРИКС поможет развитию страны больше, чем за всю историю ей помогли международные финансовые организации.
По мнению заведующего центром исследований юга Африки Института Африки РАН Андрея Токарева, намерение Алжира вступить в БРИКС будет иметь положительный эффект как для республики, так и для самой организации.
"Алжир - страна с хорошим экономическим потенциалом. У страны высокий политический вес, очень хорошие давние связи с Россией", - отметил Токарев.