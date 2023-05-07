https://ria.ru/20230507/briks-1870311385.html

Эксперт объяснила, почему новые страны хотят вступить в БРИКС

Эксперт объяснила, почему новые страны хотят вступить в БРИКС - РИА Новости, 07.05.2023

Эксперт объяснила, почему новые страны хотят вступить в БРИКС

Стремление новых стран вступить в БРИКС основывается на нежелании подчиняться диктату США, заявила в воскресенье РИА Новости ведущий научный сотрудник Института РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T13:53

2023-05-07T13:53

2023-05-07T13:53

в мире

брикс

абдельмаджид теббун

китай

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_7eda06f262b89064d6c5d9a02e20085e.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Стремление новых стран вступить в БРИКС основывается на нежелании подчиняться диктату США, заявила в воскресенье РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Африки РАН и эксперт РСМД Татьяна Дейч. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. "Раньше был однополярный мир, сейчас станет многополярный. Идет противостояние между странами. Те государства, которые не хотят подчиняться диктату США, хотят присоединиться к БРИКС", - сказала Дейч. Эксперт подчеркнула, что новые страны стремятся вступить в БРИКС для того, чтобы быть ближе к мировым державам - России, Индии и Китаю. Ранее еще одна страна выразила намерение вступить в БРИКС. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в ходе встречи с главными редакторами крупнейших СМИ страны, что вступление Алжира в БРИКС поможет развитию страны больше, чем за всю историю ей помогли международные финансовые организации. По мнению заведующего центром исследований юга Африки Института Африки РАН Андрея Токарева, намерение Алжира вступить в БРИКС будет иметь положительный эффект как для республики, так и для самой организации. "Алжир - страна с хорошим экономическим потенциалом. У страны высокий политический вес, очень хорошие давние связи с Россией", - отметил Токарев.

https://ria.ru/20230507/alzhir-1870257934.html

https://ria.ru/20230503/argentina-1869307737.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, брикс, абдельмаджид теббун, китай, сша