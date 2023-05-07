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Эксперт объяснила, почему новые страны хотят вступить в БРИКС - РИА Новости, 07.05.2023
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13:53 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/briks-1870311385.html
Эксперт объяснила, почему новые страны хотят вступить в БРИКС
Эксперт объяснила, почему новые страны хотят вступить в БРИКС - РИА Новости, 07.05.2023
Эксперт объяснила, почему новые страны хотят вступить в БРИКС
Стремление новых стран вступить в БРИКС основывается на нежелании подчиняться диктату США, заявила в воскресенье РИА Новости ведущий научный сотрудник Института РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T13:53
2023-05-07T13:53
в мире
брикс
абдельмаджид теббун
китай
сша
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Стремление новых стран вступить в БРИКС основывается на нежелании подчиняться диктату США, заявила в воскресенье РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Африки РАН и эксперт РСМД Татьяна Дейч. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране. "Раньше был однополярный мир, сейчас станет многополярный. Идет противостояние между странами. Те государства, которые не хотят подчиняться диктату США, хотят присоединиться к БРИКС", - сказала Дейч. Эксперт подчеркнула, что новые страны стремятся вступить в БРИКС для того, чтобы быть ближе к мировым державам - России, Индии и Китаю. Ранее еще одна страна выразила намерение вступить в БРИКС. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в ходе встречи с главными редакторами крупнейших СМИ страны, что вступление Алжира в БРИКС поможет развитию страны больше, чем за всю историю ей помогли международные финансовые организации. По мнению заведующего центром исследований юга Африки Института Африки РАН Андрея Токарева, намерение Алжира вступить в БРИКС будет иметь положительный эффект как для республики, так и для самой организации. "Алжир - страна с хорошим экономическим потенциалом. У страны высокий политический вес, очень хорошие давние связи с Россией", - отметил Токарев.
https://ria.ru/20230507/alzhir-1870257934.html
https://ria.ru/20230503/argentina-1869307737.html
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в мире, брикс, абдельмаджид теббун, китай, сша
В мире, БРИКС, Абдельмаджид Теббун, Китай, США
Эксперт объяснила, почему новые страны хотят вступить в БРИКС

Эксперт: новые страны стремятся вступить в БРИКС, чтобы не подчиняться диктату США

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Стремление новых стран вступить в БРИКС основывается на нежелании подчиняться диктату США, заявила в воскресенье РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Африки РАН и эксперт РСМД Татьяна Дейч.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.
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"Раньше был однополярный мир, сейчас станет многополярный. Идет противостояние между странами. Те государства, которые не хотят подчиняться диктату США, хотят присоединиться к БРИКС", - сказала Дейч.
Эксперт подчеркнула, что новые страны стремятся вступить в БРИКС для того, чтобы быть ближе к мировым державам - России, Индии и Китаю.
Ранее еще одна страна выразила намерение вступить в БРИКС. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в ходе встречи с главными редакторами крупнейших СМИ страны, что вступление Алжира в БРИКС поможет развитию страны больше, чем за всю историю ей помогли международные финансовые организации.
По мнению заведующего центром исследований юга Африки Института Африки РАН Андрея Токарева, намерение Алжира вступить в БРИКС будет иметь положительный эффект как для республики, так и для самой организации.
"Алжир - страна с хорошим экономическим потенциалом. У страны высокий политический вес, очень хорошие давние связи с Россией", - отметил Токарев.
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В миреБРИКСАбдельмаджид ТеббунКитайСША
 
 
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