https://ria.ru/20230507/bespilotniki-1870358477.html
В Ленинградской области запретили использование беспилотников
В Ленинградской области запретили использование беспилотников - РИА Новости, 07.05.2023
В Ленинградской области запретили использование беспилотников
Использование беспилотников на территории Ленинградской области запрещено, соответствующее постановление подписал губернатор региона. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T18:43
2023-05-07T18:43
2023-05-07T18:43
ленинградская область
александр дрозденко
день победы
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Использование беспилотников на территории Ленинградской области запрещено, соответствующее постановление подписал губернатор региона. "В Ленобласти запрещено использование беспилотников. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - говорится в сообщении властей. Исключение составляют беспилотные воздушные суда, которые используют органы государственной власти, органы местного самоуправления, подведомственные им организации, а также организации, действующие по договорам с органами госвласти или самоуправления. Отмечается, что запрет будет действовать до снятия режима (уровня) базовой готовности, введенного указом президента в октябре 2022 года.
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ленинградская область, александр дрозденко, день победы, безопасность
Ленинградская область, Александр Дрозденко, День Победы, Безопасность
В Ленинградской области запретили использование беспилотников
Власти Ленинградской области запретили использование беспилотников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости.
Использование беспилотников на территории Ленинградской области запрещено, соответствующее постановление
подписал губернатор региона.
"В Ленобласти запрещено использование беспилотников. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - говорится в сообщении властей.
Исключение составляют беспилотные воздушные суда, которые используют органы государственной власти, органы местного самоуправления, подведомственные им организации, а также организации, действующие по договорам с органами госвласти или самоуправления.
Отмечается, что запрет будет действовать до снятия режима (уровня) базовой готовности, введенного указом президента в октябре 2022 года.