https://ria.ru/20230507/bespilotniki-1870358477.html

В Ленинградской области запретили использование беспилотников

В Ленинградской области запретили использование беспилотников - РИА Новости, 07.05.2023

В Ленинградской области запретили использование беспилотников

Использование беспилотников на территории Ленинградской области запрещено, соответствующее постановление подписал губернатор региона. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T18:43

2023-05-07T18:43

2023-05-07T18:43

ленинградская область

александр дрозденко

день победы

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Использование беспилотников на территории Ленинградской области запрещено, соответствующее постановление подписал губернатор региона. "В Ленобласти запрещено использование беспилотников. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - говорится в сообщении властей. Исключение составляют беспилотные воздушные суда, которые используют органы государственной власти, органы местного самоуправления, подведомственные им организации, а также организации, действующие по договорам с органами госвласти или самоуправления. Отмечается, что запрет будет действовать до снятия режима (уровня) базовой готовности, введенного указом президента в октябре 2022 года.

ленинградская область

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2023

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ленинградская область, александр дрозденко, день победы, безопасность