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Участники KazanForum обсудят вопросы сохранения снежных барсов - РИА Новости, 07.05.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
16:16 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/bars-1870335472.html
Участники KazanForum обсудят вопросы сохранения снежных барсов
Участники KazanForum обсудят вопросы сохранения снежных барсов - РИА Новости, 07.05.2023
Участники KazanForum обсудят вопросы сохранения снежных барсов
Вопросы сохранения и восстановления популяции снежных барсов обсудят участники направления "Устойчивое развитие" на международном экономическом форуме "Россия – РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T16:16
2023-05-07T16:16
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
россия
киргизия
монголия
марат хуснуллин
российская академия наук
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 7 мая – РИА Новости. Вопросы сохранения и восстановления популяции снежных барсов обсудят участники направления "Устойчивое развитие" на международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum", сообщает министерство экологии Татарстана. "На KazanForum в рамках трека "Устойчивое развитие" обсудят тему "По следам снежного барса: исчезновение и восстановление редких видов животных". Исчезновение редких животных - это большая экологическая проблема. В настоящее время под угрозой исчезновения находятся от 10% до 17% объектов животного мира", - говорится в сообщении. Восстановление редких видов животных - одно из важных направлений национального проекта "Экология". В его фокусе находятся уникальные животные, которые из-за антропогенного влияния и глобальных экологических изменений оказались на грани исчезновения. Представители Киргизии, Монголии, регионов России - Татарстана, Алтая, Красноярского края, а также Российской академии наук и государственного природного заповедника "Саяно-Шушенский" обсудят вопросы концепции сохранения редких видов животных в России, межрегионального сотрудничества для максимально эффективного применения инструментов сохранения редких видов животных, а также мероприятия по восстановлению и реинтродукции снежного барса и беркута, которые были реализованы. Татарстан, на гербе которого изображен белый барс, уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения снежного барса. В частности, минэкологии республики реализует проект создания центра по изучению редких видов кошек, который предусмотрен федеральным проектом "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология". После изучения природного ландшафта было принято решение создать две площадки по сохранению снежного барса - в Татарстане и на Алтае. Согласно проекту, в центре "Ак Барс" в Татарстане основной упор будет сделан на изучение физических и генетических способностей животных. Ученые Казанского федерального университета ведут криобанк, который будет использован для сохранения биоматериалов редких видов кошек. На Алтае будет создан центр "Снежный барс", где в естественных условиях в горной местности будут разводить ранее обитавших в этих местах крупных кошек и другие виды животных, а также краснокнижные растения. Специалисты двух центров будут вести совместные разработки. Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20230505/forum-1870021257.html
https://ria.ru/20230504/stela-1869608703.html
россия
киргизия
монголия
республика татарстан (татарстан)
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россия, киргизия, монголия, марат хуснуллин, российская академия наук, республика татарстан (татарстан)
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Россия, Киргизия, Монголия, Марат Хуснуллин, Российская академия наук, Республика Татарстан (Татарстан)
Участники KazanForum обсудят вопросы сохранения снежных барсов

Участники KazanForum обсудят вопросы сохранения и восстановления популяции снежных барсов

© РИА Новости / Максим БлиновСнежный барс
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Снежный барс
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 мая – РИА Новости. Вопросы сохранения и восстановления популяции снежных барсов обсудят участники направления "Устойчивое развитие" на международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum", сообщает министерство экологии Татарстана.
"На KazanForum в рамках трека "Устойчивое развитие" обсудят тему "По следам снежного барса: исчезновение и восстановление редких видов животных". Исчезновение редких животных - это большая экологическая проблема. В настоящее время под угрозой исчезновения находятся от 10% до 17% объектов животного мира", - говорится в сообщении.
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Первый российско-китайский форум "Ростки" пройдет в Казани в сентябре
5 мая, 18:22
Восстановление редких видов животных - одно из важных направлений национального проекта "Экология". В его фокусе находятся уникальные животные, которые из-за антропогенного влияния и глобальных экологических изменений оказались на грани исчезновения.
Представители Киргизии, Монголии, регионов России - Татарстана, Алтая, Красноярского края, а также Российской академии наук и государственного природного заповедника "Саяно-Шушенский" обсудят вопросы концепции сохранения редких видов животных в России, межрегионального сотрудничества для максимально эффективного применения инструментов сохранения редких видов животных, а также мероприятия по восстановлению и реинтродукции снежного барса и беркута, которые были реализованы.
Татарстан, на гербе которого изображен белый барс, уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения снежного барса. В частности, минэкологии республики реализует проект создания центра по изучению редких видов кошек, который предусмотрен федеральным проектом "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".
После изучения природного ландшафта было принято решение создать две площадки по сохранению снежного барса - в Татарстане и на Алтае. Согласно проекту, в центре "Ак Барс" в Татарстане основной упор будет сделан на изучение физических и генетических способностей животных. Ученые Казанского федерального университета ведут криобанк, который будет использован для сохранения биоматериалов редких видов кошек. На Алтае будет создан центр "Снежный барс", где в естественных условиях в горной местности будут разводить ранее обитавших в этих местах крупных кошек и другие виды животных, а также краснокнижные растения. Специалисты двух центров будут вести совместные разработки.
Международный экономический форум "Россия – исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он пройдет в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Город Казань - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
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4 мая, 11:50
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"РоссияКиргизияМонголияМарат ХуснуллинРоссийская академия наукРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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