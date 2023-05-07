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Президент Алжира заявил, что вступление в БРИКС поможет развитию страны - РИА Новости, 07.05.2023
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03:08 07.05.2023 (обновлено: 06:40 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/alzhir-1870257934.html
Президент Алжира заявил, что вступление в БРИКС поможет развитию страны
Президент Алжира заявил, что вступление в БРИКС поможет развитию страны - РИА Новости, 07.05.2023
Президент Алжира заявил, что вступление в БРИКС поможет развитию страны
Вступление Алжира в БРИКС поможет развитию страны больше, чем за всю историю ему помогли международные финансовые организации, заявил президент Абдельмаджид... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T03:08
2023-05-07T06:40
китай
юар
абдельмаджид теббун
брикс
всемирный банк
алжир (республика)
в мире
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ТУНИС, 7 мая — РИА Новости. Вступление Алжира в БРИКС поможет развитию страны больше, чем за всю историю ему помогли международные финансовые организации, заявил президент Абдельмаджид Теббун на встрече с главными редакторами крупнейших СМИ страны. Видео со встречи опубликовала канцелярия Теббуна в Facebook*. "Организация БРИКС нам поможет (в развитии. — Прим. ред.) больше, чем к сегодняшнему дню нам помогли другие международные финансовые организации", — отметил Теббун. По его словам, капитал банка этого блока содержит 100 миллиардов долларов — больше, чем у Всемирного банка. "БРИКС будет финансировать наши проекты, мы войдем в их организацию и политически объединимся. Это сила", — заключил алжирский лидер. Ранее Теббун заявлял, что его страна надеется на вступление в форум в 2023 году. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем его передадут следующей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230426/briks-1867754050.html
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китай, юар, абдельмаджид теббун, брикс, всемирный банк, алжир (республика), в мире
Китай, ЮАР, Абдельмаджид Теббун, БРИКС, Всемирный банк, Алжир (республика), В мире
Президент Алжира заявил, что вступление в БРИКС поможет развитию страны

Президент Алжира: вступление в БРИКС поможет развитию страны больше, чем иные организации

© AP Photo / Anis BelghoulПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Anis Belghoul
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 7 мая — РИА Новости. Вступление Алжира в БРИКС поможет развитию страны больше, чем за всю историю ему помогли международные финансовые организации, заявил президент Абдельмаджид Теббун на встрече с главными редакторами крупнейших СМИ страны. Видео со встречи опубликовала канцелярия Теббуна в Facebook*.
"Организация БРИКС нам поможет (в развитии. — Прим. ред.) больше, чем к сегодняшнему дню нам помогли другие международные финансовые организации", — отметил Теббун.
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По его словам, капитал банка этого блока содержит 100 миллиардов долларов — больше, чем у Всемирного банка.
"БРИКС будет финансировать наши проекты, мы войдем в их организацию и политически объединимся. Это сила", — заключил алжирский лидер.
Ранее Теббун заявлял, что его страна надеется на вступление в форум в 2023 году.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем его передадут следующей стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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