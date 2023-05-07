https://ria.ru/20230507/alzhir-1870257934.html

Президент Алжира заявил, что вступление в БРИКС поможет развитию страны

Президент Алжира заявил, что вступление в БРИКС поможет развитию страны - РИА Новости, 07.05.2023

Президент Алжира заявил, что вступление в БРИКС поможет развитию страны

Вступление Алжира в БРИКС поможет развитию страны больше, чем за всю историю ему помогли международные финансовые организации, заявил президент Абдельмаджид... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T03:08

2023-05-07T03:08

2023-05-07T06:40

китай

юар

абдельмаджид теббун

брикс

всемирный банк

алжир (республика)

в мире

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ТУНИС, 7 мая — РИА Новости. Вступление Алжира в БРИКС поможет развитию страны больше, чем за всю историю ему помогли международные финансовые организации, заявил президент Абдельмаджид Теббун на встрече с главными редакторами крупнейших СМИ страны. Видео со встречи опубликовала канцелярия Теббуна в Facebook*. "Организация БРИКС нам поможет (в развитии. — Прим. ред.) больше, чем к сегодняшнему дню нам помогли другие международные финансовые организации", — отметил Теббун. По его словам, капитал банка этого блока содержит 100 миллиардов долларов — больше, чем у Всемирного банка. "БРИКС будет финансировать наши проекты, мы войдем в их организацию и политически объединимся. Это сила", — заключил алжирский лидер. Ранее Теббун заявлял, что его страна надеется на вступление в форум в 2023 году. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем его передадут следующей стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230426/briks-1867754050.html

https://ria.ru/20230409/briks-1864022384.html

китай

юар

алжир (республика)

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китай, юар, абдельмаджид теббун, брикс, всемирный банк, алжир (республика), в мире