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В России хотят запретить продажи алкоголя лицам до 21 года
В России хотят запретить продажи алкоголя лицам до 21 года - РИА Новости, 07.05.2023
В России хотят запретить продажи алкоголя лицам до 21 года
Депутат ГД и глава "Трезвой России" Султан Хамзаев сообщил, что будет добиваться полного запрета продажи алкоголя для лиц, не достигших 21 года, такую меру... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T10:03
2023-05-07T10:03
2023-05-07T10:03
общество
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султан хамзаев
госдума рф
здоровье - общество
алкоголь
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Депутат ГД и глава "Трезвой России" Султан Хамзаев сообщил, что будет добиваться полного запрета продажи алкоголя для лиц, не достигших 21 года, такую меру поддерживает большинство граждан. Он отметил, что эта инициатива направлена на укрепление страны, особенно в части демографии. Парламентарий добавил, что Минздраву также следует настаивать на конкретной позиции. Он добавил, что частичный запрет продажи алкоголя с 21 года — "полумера".
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общество, россия, султан хамзаев, госдума рф, здоровье - общество, алкоголь
Общество, Россия, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Алкоголь
В России хотят запретить продажи алкоголя лицам до 21 года
Депутат ГД Хамзаев заявил о намерении добиться запрета продажи алкоголя лицам до 21 года
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Депутат ГД и глава "Трезвой России" Султан Хамзаев сообщил, что будет добиваться полного запрета продажи алкоголя для лиц, не достигших 21 года, такую меру поддерживает большинство граждан.
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"Подавляющее большинство граждан поддерживают полный запрет на продажу алкоголя с 21 года, полный запрет: от пива, сидра до водки… Буду добиваться полного запрета продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года", — сказал Хамзаев РИА Новости.
Он отметил, что эта инициатива направлена на укрепление страны, особенно в части демографии.
Парламентарий добавил, что Минздраву также следует настаивать на конкретной позиции. Он добавил, что частичный запрет продажи алкоголя с 21 года — "полумера".
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