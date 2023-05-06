Слуцкий прокомментировал покушение на Прилепина
Слуцкий: террор пробирается вглубь России, чтобы заставить замолчать бьющих по Киеву
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Террор пробирается вглубь России, чтобы заставить замолчать тех, "чье слово правды" бьет по антироссийской пропаганде и Киеву, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), комментируя в своем Telegram-канале теракт в отношении сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина.
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"Террор пробирается вглубь нашей территории, чтобы заставить замолчать тех, чье слово Правды сильнее оружия бьет по киевским неонацистам и их антироссийской пропаганде", — написал Слуцкий.
Слуцкий отметил, что есть основания, чтобы "предполагать украинский след".
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.
Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".