https://ria.ru/20230506/terror-1870230561.html

Слуцкий прокомментировал покушение на Прилепина

Слуцкий прокомментировал покушение на Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Слуцкий прокомментировал покушение на Прилепина

Террор пробирается вглубь России, чтобы заставить замолчать тех, "чье слово правды" бьет по антироссийской пропаганде и Киеву, заявил глава комитета ГД по... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T20:23

2023-05-06T20:23

2023-05-06T20:23

происшествия

россия

захар прилепин

глеб никитин

справедливая россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Террор пробирается вглубь России, чтобы заставить замолчать тех, "чье слово правды" бьет по антироссийской пропаганде и Киеву, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), комментируя в своем Telegram-канале теракт в отношении сопредседателя "Справедливой России — За правду" Захара Прилепина. Слуцкий отметил, что есть основания, чтобы "предполагать украинский след". Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20230409/terror-1863878901.html

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происшествия, россия, захар прилепин, глеб никитин, справедливая россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, подрыв автомобиля захара прилепина