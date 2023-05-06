https://ria.ru/20230506/teatr-1870141970.html

В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая

В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая - РИА Новости, 06.05.2023

В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая

Спектакли в Малом драматическом театре - Театре Европы в Санкт-Петербурге, работу которого приостановил Роспотребнадзор, отменяются до 12 мая, сообщил театр в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T12:37

2023-05-06T12:37

2023-05-06T12:37

культура

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

театр

малый драматический театр - театр европы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Спектакли в Малом драматическом театре - Театре Европы в Санкт-Петербурге, работу которого приостановил Роспотребнадзор, отменяются до 12 мая, сообщил театр в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу из-за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения приостановило работу Малого драматического театра - Театра Европы. Вынесен протокол о временном запрете деятельности театра с 5 мая 2023 года. Академический Малый драматический театр – Театр Европы основан в 1944 году. Его художественным руководителем с 2002 года является Лев Додин, работавший главным режиссером МДТ с 1983 года.

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), театр, малый драматический театр - театр европы