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В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая - РИА Новости, 06.05.2023
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Культура
 
12:37 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/teatr-1870141970.html
В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая
В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая - РИА Новости, 06.05.2023
В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая
Спектакли в Малом драматическом театре - Театре Европы в Санкт-Петербурге, работу которого приостановил Роспотребнадзор, отменяются до 12 мая, сообщил театр в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:37
2023-05-06T12:37
культура
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
театр
малый драматический театр - театр европы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Спектакли в Малом драматическом театре - Театре Европы в Санкт-Петербурге, работу которого приостановил Роспотребнадзор, отменяются до 12 мая, сообщил театр в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу из-за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения приостановило работу Малого драматического театра - Театра Европы. Вынесен протокол о временном запрете деятельности театра с 5 мая 2023 года. Академический Малый драматический театр – Театр Европы основан в 1944 году. Его художественным руководителем с 2002 года является Лев Додин, работавший главным режиссером МДТ с 1983 года.
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санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), театр, малый драматический театр - театр европы
Культура, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Театр, Малый драматический театр - театр Европы
В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая

В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая после решения Роспотребнадзора

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАкадемический Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге
Академический Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Академический Малый драматический театр — Театр Европы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Спектакли в Малом драматическом театре - Театре Европы в Санкт-Петербурге, работу которого приостановил Роспотребнадзор, отменяются до 12 мая, сообщил театр в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу из-за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения приостановило работу Малого драматического театра - Театра Европы. Вынесен протокол о временном запрете деятельности театра с 5 мая 2023 года.
«
"Спектакли, заявленные в афише с 6 по 12 мая включительно, отменяются. Билеты можно вернуть по месту их приобретения, деньги будут возвращены в полном объеме", - сообщает театр.
Академический Малый драматический театр – Театр Европы основан в 1944 году. Его художественным руководителем с 2002 года является Лев Додин, работавший главным режиссером МДТ с 1983 года.
 
КультураСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТеатрМалый драматический театр - театр Европы
 
 
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