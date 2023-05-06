https://ria.ru/20230506/teatr-1870141970.html
В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая
В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая - РИА Новости, 06.05.2023
В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая
Спектакли в Малом драматическом театре - Театре Европы в Санкт-Петербурге, работу которого приостановил Роспотребнадзор, отменяются до 12 мая, сообщил театр в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:37
2023-05-06T12:37
2023-05-06T12:37
культура
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
театр
малый драматический театр - театр европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151507/50/1515075065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e03775297b104e58deeca6702814e61.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Спектакли в Малом драматическом театре - Театре Европы в Санкт-Петербурге, работу которого приостановил Роспотребнадзор, отменяются до 12 мая, сообщил театр в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу из-за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения приостановило работу Малого драматического театра - Театра Европы. Вынесен протокол о временном запрете деятельности театра с 5 мая 2023 года. Академический Малый драматический театр – Театр Европы основан в 1944 году. Его художественным руководителем с 2002 года является Лев Додин, работавший главным режиссером МДТ с 1983 года.
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151507/50/1515075065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9d3435b4f25925a2301fad15c23fd16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), театр, малый драматический театр - театр европы
Культура, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Театр, Малый драматический театр - театр Европы
В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая
В МДТ в Петербурге отменили спектакли до 12 мая после решения Роспотребнадзора