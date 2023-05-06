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Шашлык для зожников. Как сделать полезное мясо и овощи в мангале и на гриле - РИА Новости, 06.05.2023
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Туризм
 
08:00 06.05.2023 (обновлено: 08:02 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/retsepty-1870002687.html
Шашлык для зожников. Как сделать полезное мясо и овощи в мангале и на гриле
Шашлык для зожников. Как сделать полезное мясо и овощи в мангале и на гриле - РИА Новости, 06.05.2023
Шашлык для зожников. Как сделать полезное мясо и овощи в мангале и на гриле
Шашлык и другие блюда на гриле — часть обязательной программы отдыха на природе в длинные майские выходные. Лучше обойтись без сложных рецептов, а традиционные... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T08:00
2023-05-06T08:02
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Шашлык и другие блюда на гриле — часть обязательной программы отдыха на природе в длинные майские выходные. Лучше обойтись без сложных рецептов, а традиционные — мясо, овощи, десерты — можно сделать полезными. Какие продукты выбирать и как готовить их в стиле ЗОЖ — в материале РИА Новости.Без лимонада и майонеза"Лучше взять нежирные сорта говядины и свинины. Если есть проблемы с лишним весом, отдавайте предпочтение мясу птицы или рыбе. Стейки семги на решетке — это очень вкусно", — рассказывает врач-гастроэнтеролог Клинического центра Сеченовского университета Мария Исайкина.Грибы и креветки, которые можно запечь на решетке на шпажках, — диетическая пища, причем богатая белком. Правда, его количество лучше сократить при подагре, отмечает врач.Идеальный маринад — лимон, травы, соль и немного оливкового масла. Отличная альтернатива — кефир и специи, а вот майонез не полезен, поскольку очень калорийный, объясняет Исайкина.Кола и соки — не лучшие напитки, в них слишком много сахара. Правильный выбор — минеральная вода, овощные соки и компоты."На природе стоит уделить внимание медленным углеводам и легким закускам. Берите с собой овощи, фрукты, творожные сыры, например адыгейский. А еще — хлебцы, отличной намазкой на которые будет хумус", — рекомендует эксперт.Рецепт правильного шашлыкаСамое простой метод "правильного" маринада мяса, при приготовлении которого даже руки пачкать не надо, — с минеральной водой. На килограмм — две луковицы, 0,5 литра минералки, специи — по вкусу. Час в кастрюле — и можно на угли.В Грузии шашлык называют мцвади. Мясо для него не маринуют, а солят, перчат и — самое главное — тщательно перемешивают, мнут. Иногда добавляют лук, лимон, чеснок и зелень. К столу подают на большой тарелке с кинзой, укропом, тархуном, кресс-салатом, базиликом, зеленым луком, домашним сыром и традиционными соусами — сацебели и ткемали.Шашлык по-турецки — чоп-шиш — готовят из мелких кусочков говядины и баранины. Для маринада режут лук, добавляют тимьян, соль, перец и сок лимона. Через несколько часов нанизывают на шампуры вперемежку с кольцами лука, помидорами, перцем. Жарят на углях до золотистой корочки. Подают с лавашем и салатом из сезонных овощей.Вегетарианцам подойдет шашлык из грибов и овощей. Для маринада смешивают растительное масло с соевым соусом, добавляют по четверти чайной ложки приправ и сушеного чеснока. Грибы и овощи надо залить смесью на то время, пока разжигаете мангал. Запекать примерно четверть часа, нанизав на шампур по очереди.Креветки на решетке жарятся еще быстрее: минут за пять. Как порозовели — уже готовы. Идеальный "здоровый" маринад для них — смесь специй, лимонный сок и оливковое масло.Кукуруза, сыр и баклажаныЛучшая закуска к шашлыку — свежие зеленые овощи: огурцы, укроп, петрушка, редис, говорит Исайкина. На гриле можно приготовить баклажаны, перцы, кабачки, а потом сделать салат аджапсандали. "Главное — не запекать до черной корочки, в ней содержатся вредные вещества", — поясняет она. То же относится к картофелю, который пекут в фольге: обуглившуюся кожуру есть можно, но это не полезно, организм ее не усваивает.Перед запеканием кабачки, баклажаны, лук, перец и помидоры разрезают, полчаса маринуют в соевом соусе с оливковым маслом, медом, горчицей, чесноком, приправами, а потом отправляют на решетку. Подают с зеленью. Отличный гарнир готов!Кукурузу к поездке на природу нужно подготовить заранее: пару часов вымочить в воде, а затем отварить (около 20 минут). Во время пикника початок рекомендуют смазать оливковым маслом, посолить и на несколько минут отправить на решетку мангала.Капусту брокколи легко приготовить в сметанном соусе. Нежирную сметану смешивают с солью, перцем, любыми специями, зеленью и чесноком. Соцветия капусты нужно обмакнуть в соус, а затем — на решетку на десять минут. Все, готово!Из сыра также можно приготовить легкий гарнир, если, например, сделать шашлычки из адыгейского или тофу. Квадратные кусочки маринуют в смеси из помидоров, йогурта, чеснока, куркумы, чили, горчичного масла. Затем на шпажки нанизывают сыр, порезанный на квадраты сладкий перец и запекают на мангале. Подают блюдо на хлебной лепешке с зеленью и маринованным луком. Еще можно добавить индийские специи.На десерт — бананы и ананасыФруктовые шашлычки — легкий десерт. Их едят в свежем виде или слегка обжаренными. Смесь фруктов любая: пара бананов, киви, половина ананаса, 100 граммов клубники...На гриле можно поджарить кольца ананаса до появления полосок, украсить их шариком мороженого и листочками мяты. Еще вариант: на шпажках разместить кусочки банана, чуть подкоптить на решетке и посыпать корицей. Приятного аппетита!
https://ria.ru/20220502/gastronomiya-1786224727.html
https://ria.ru/20230408/retsepty-1863788101.html
https://ria.ru/20201115/eda-1584058009.html
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Мария Селиванова
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туризм, еда - туризм, еда, рецепты, шашлык, грузия
Туризм, Туризм, Еда - Туризм, Еда, Рецепты, Шашлык, Грузия

Шашлык для зожников. Как сделать полезное мясо и овощи в мангале и на гриле

© Depositphotos.com / CroMaryМясо и овощи на гриле
Мясо и овощи на гриле - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Depositphotos.com / CroMary
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Шашлык и другие блюда на гриле — часть обязательной программы отдыха на природе в длинные майские выходные. Лучше обойтись без сложных рецептов, а традиционные — мясо, овощи, десерты — можно сделать полезными. Какие продукты выбирать и как готовить их в стиле ЗОЖ — в материале РИА Новости.

Без лимонада и майонеза

"Лучше взять нежирные сорта говядины и свинины. Если есть проблемы с лишним весом, отдавайте предпочтение мясу птицы или рыбе. Стейки семги на решетке — это очень вкусно", — рассказывает врач-гастроэнтеролог Клинического центра Сеченовского университета Мария Исайкина.
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Грибы и креветки, которые можно запечь на решетке на шпажках, — диетическая пища, причем богатая белком. Правда, его количество лучше сократить при подагре, отмечает врач.
Идеальный маринад — лимон, травы, соль и немного оливкового масла. Отличная альтернатива — кефир и специи, а вот майонез не полезен, поскольку очень калорийный, объясняет Исайкина.
Кола и соки — не лучшие напитки, в них слишком много сахара. Правильный выбор — минеральная вода, овощные соки и компоты.
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"На природе стоит уделить внимание медленным углеводам и легким закускам. Берите с собой овощи, фрукты, творожные сыры, например адыгейский. А еще — хлебцы, отличной намазкой на которые будет хумус", — рекомендует эксперт.

Рецепт правильного шашлыка

Самое простой метод "правильного" маринада мяса, при приготовлении которого даже руки пачкать не надо, — с минеральной водой. На килограмм — две луковицы, 0,5 литра минералки, специи — по вкусу. Час в кастрюле — и можно на угли.
© Depositphotos.com / PrimDiscoveryМужчина маринует мясо в аджике с луком
Мужчина маринует мясо в луке и аджике - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Depositphotos.com / PrimDiscovery
Мужчина маринует мясо в аджике с луком
В Грузии шашлык называют мцвади. Мясо для него не маринуют, а солят, перчат и — самое главное — тщательно перемешивают, мнут. Иногда добавляют лук, лимон, чеснок и зелень. К столу подают на большой тарелке с кинзой, укропом, тархуном, кресс-салатом, базиликом, зеленым луком, домашним сыром и традиционными соусами — сацебели и ткемали.
Шашлык по-турецки — чоп-шиш — готовят из мелких кусочков говядины и баранины. Для маринада режут лук, добавляют тимьян, соль, перец и сок лимона. Через несколько часов нанизывают на шампуры вперемежку с кольцами лука, помидорами, перцем. Жарят на углях до золотистой корочки. Подают с лавашем и салатом из сезонных овощей.
© Depositphotos.com / zi3000Шашлык из шампиньонов
Шашлык из шампиньонов - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Depositphotos.com / zi3000
Шашлык из шампиньонов
Вегетарианцам подойдет шашлык из грибов и овощей. Для маринада смешивают растительное масло с соевым соусом, добавляют по четверти чайной ложки приправ и сушеного чеснока. Грибы и овощи надо залить смесью на то время, пока разжигаете мангал. Запекать примерно четверть часа, нанизав на шампур по очереди.
Креветки на решетке жарятся еще быстрее: минут за пять. Как порозовели — уже готовы. Идеальный "здоровый" маринад для них — смесь специй, лимонный сок и оливковое масло.

Кукуруза, сыр и баклажаны

Лучшая закуска к шашлыку — свежие зеленые овощи: огурцы, укроп, петрушка, редис, говорит Исайкина. На гриле можно приготовить баклажаны, перцы, кабачки, а потом сделать салат аджапсандали.
"Главное — не запекать до черной корочки, в ней содержатся вредные вещества", — поясняет она. То же относится к картофелю, который пекут в фольге: обуглившуюся кожуру есть можно, но это не полезно, организм ее не усваивает.
© Pixabay / Pixabay / Bruno /GermanyОвощи на гриле
Овощи на гриле
Овощи на гриле
© Pixabay / Pixabay / Bruno /Germany
1 из 3
© Pixabay / András FehérБаклажан на гриле
Баклажан на гриле
Баклажан на гриле
© Pixabay / András Fehér
2 из 3
© Pixabay / Pixabay / vika-imperia550

Овощи, приготовленные на гриле

Овощи на гриле

Овощи, приготовленные на гриле

© Pixabay / Pixabay / vika-imperia550
3 из 3
Овощи на гриле
© Pixabay / Pixabay / Bruno /Germany
1 из 3
Баклажан на гриле
© Pixabay / András Fehér
2 из 3

Овощи, приготовленные на гриле

© Pixabay / Pixabay / vika-imperia550
3 из 3
Перед запеканием кабачки, баклажаны, лук, перец и помидоры разрезают, полчаса маринуют в соевом соусе с оливковым маслом, медом, горчицей, чесноком, приправами, а потом отправляют на решетку. Подают с зеленью. Отличный гарнир готов!
© Depositphotos.com / VadimVaseninКукуруза на гриле
Кукуруза на гриле - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Кукуруза на гриле
Кукурузу к поездке на природу нужно подготовить заранее: пару часов вымочить в воде, а затем отварить (около 20 минут). Во время пикника початок рекомендуют смазать оливковым маслом, посолить и на несколько минут отправить на решетку мангала.
Капусту брокколи легко приготовить в сметанном соусе. Нежирную сметану смешивают с солью, перцем, любыми специями, зеленью и чесноком. Соцветия капусты нужно обмакнуть в соус, а затем — на решетку на десять минут. Все, готово!
© Pixabay / Pixabay / Abhishek MahajanПанир Тикка
Панир Тикка - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Pixabay / Pixabay / Abhishek Mahajan
Панир Тикка
Из сыра также можно приготовить легкий гарнир, если, например, сделать шашлычки из адыгейского или тофу. Квадратные кусочки маринуют в смеси из помидоров, йогурта, чеснока, куркумы, чили, горчичного масла. Затем на шпажки нанизывают сыр, порезанный на квадраты сладкий перец и запекают на мангале. Подают блюдо на хлебной лепешке с зеленью и маринованным луком. Еще можно добавить индийские специи.

На десерт — бананы и ананасы

© Depositphotos.com / magoneФрукты на гриле
Фрукты на гриле - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Depositphotos.com / magone
Фрукты на гриле
Фруктовые шашлычки — легкий десерт. Их едят в свежем виде или слегка обжаренными. Смесь фруктов любая: пара бананов, киви, половина ананаса, 100 граммов клубники...
На гриле можно поджарить кольца ананаса до появления полосок, украсить их шариком мороженого и листочками мяты. Еще вариант: на шпажках разместить кусочки банана, чуть подкоптить на решетке и посыпать корицей. Приятного аппетита!
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