https://ria.ru/20230506/podvig-1870090800.html

Россия хранит память о предках, боровшихся с фашизмом, заявили в посольстве

Россия хранит память о предках, боровшихся с фашизмом, заявили в посольстве - РИА Новости, 06.05.2023

Россия хранит память о предках, боровшихся с фашизмом, заявили в посольстве

В России бережно хранят память о подвигах предков, принесших всему человечеству освобождение от фашизма, и сожалеют о том, что в ряде других стран общее... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T02:22

2023-05-06T02:22

2023-05-06T02:43

сша

россия

чехия

анатолий антонов

николай лебедев

сергей безруков

нюрнберг

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_88:370:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fdcc9913e3bbec4cbb9e04e43e7848e.jpg

ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. В России бережно хранят память о подвигах предков, принесших всему человечеству освобождение от фашизма, и сожалеют о том, что в ряде других стран общее героическое прошлое предается забвению, заявил в пятницу пресс-секретарь посольства РФ в США Игорь Гиренко. Как отметил Гиренко, попытки переписать историю приводят к тому, что "человеконенавистническая идеология снова поднимает голову". "И, что самое страшное для нас, наследников Великой Победы, чьи деды, прадеды заплатили жизнью за наше будущее, происходит это и в некоторых бывших советских республиках", - указал он. По словам дипломата, Нюрнбергский процесс продемонстрировал, что нацистские преступления не останутся безнаказанными, и для подобных злодеяний не существует срока давности. В данном контексте Гиренко указал на важность усвоения уроков истории ради того, "чтобы величайшая трагедия середины прошлого века больше не повторилась". "На фоне происходящих в мире событий сложно переоценить актуальность картины. Верим, что кинофильм не оставит вас равнодушными, позволит окунуться в атмосферу тех дней. Отчетливее осознать необходимость недопущения возрождения нацизма, сохранения памяти о прошлом и борьбы за справедливость", - заключил пресс-секретарь посольства РФ в США. На премьерном для Северной Америки кинопоказе картины присутствуют представители иностранных посольств, а также посол России в США Анатолий Антонов. Помимо них, в мероприятии приняли участие порядка десяти гостей, в том числе служащие дипломатического корпуса и военные атташе дружественных России стран, представители научных кругов и общественных организаций, а также неравнодушные соотечественники. Режиссер-постановщик фильма - двукратный лауреат государственной премии Николай Лебедев, снявший "Экипаж", "Легенду № 17" и другие популярные ленты. Сам он определяет жанр картины как детективно-шпионский триллер. Среди исполнителей ролей - Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова и другие. В фильме также снимались актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании. Съемки проходили в Чехии, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области. Согласно задумке создателей, картина призвана продемонстрировать всему миру взгляд российской стороны на Нюрнбергский процесс, а также его историческое и символическое значение.Помимо этого, в посольстве РФ в этот вечер проходят две выставки: "Нюрнберг" и "Освобождение". Последняя была представлена МИА "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В экспозиции представлены эксклюзивные кадры, сделанные военными корреспондентами Совинформбюро во время Сталинградской битвы и освобождения юго-западных районов Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.

https://ria.ru/20230506/montevideo-1870090205.html

https://ria.ru/20230506/ukraina-1870085900.html

сша

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, чехия, анатолий антонов, николай лебедев, сергей безруков, нюрнберг, день победы, в мире