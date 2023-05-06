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Россия хранит память о предках, боровшихся с фашизмом, заявили в посольстве - РИА Новости, 06.05.2023
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02:22 06.05.2023 (обновлено: 02:43 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/podvig-1870090800.html
Россия хранит память о предках, боровшихся с фашизмом, заявили в посольстве
Россия хранит память о предках, боровшихся с фашизмом, заявили в посольстве - РИА Новости, 06.05.2023
Россия хранит память о предках, боровшихся с фашизмом, заявили в посольстве
В России бережно хранят память о подвигах предков, принесших всему человечеству освобождение от фашизма, и сожалеют о том, что в ряде других стран общее... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T02:22
2023-05-06T02:43
сша
россия
чехия
анатолий антонов
николай лебедев
сергей безруков
нюрнберг
день победы
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. В России бережно хранят память о подвигах предков, принесших всему человечеству освобождение от фашизма, и сожалеют о том, что в ряде других стран общее героическое прошлое предается забвению, заявил в пятницу пресс-секретарь посольства РФ в США Игорь Гиренко. Как отметил Гиренко, попытки переписать историю приводят к тому, что "человеконенавистническая идеология снова поднимает голову". "И, что самое страшное для нас, наследников Великой Победы, чьи деды, прадеды заплатили жизнью за наше будущее, происходит это и в некоторых бывших советских республиках", - указал он. По словам дипломата, Нюрнбергский процесс продемонстрировал, что нацистские преступления не останутся безнаказанными, и для подобных злодеяний не существует срока давности. В данном контексте Гиренко указал на важность усвоения уроков истории ради того, "чтобы величайшая трагедия середины прошлого века больше не повторилась". "На фоне происходящих в мире событий сложно переоценить актуальность картины. Верим, что кинофильм не оставит вас равнодушными, позволит окунуться в атмосферу тех дней. Отчетливее осознать необходимость недопущения возрождения нацизма, сохранения памяти о прошлом и борьбы за справедливость", - заключил пресс-секретарь посольства РФ в США. На премьерном для Северной Америки кинопоказе картины присутствуют представители иностранных посольств, а также посол России в США Анатолий Антонов. Помимо них, в мероприятии приняли участие порядка десяти гостей, в том числе служащие дипломатического корпуса и военные атташе дружественных России стран, представители научных кругов и общественных организаций, а также неравнодушные соотечественники. Режиссер-постановщик фильма - двукратный лауреат государственной премии Николай Лебедев, снявший "Экипаж", "Легенду № 17" и другие популярные ленты. Сам он определяет жанр картины как детективно-шпионский триллер. Среди исполнителей ролей - Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова и другие. В фильме также снимались актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании. Съемки проходили в Чехии, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области. Согласно задумке создателей, картина призвана продемонстрировать всему миру взгляд российской стороны на Нюрнбергский процесс, а также его историческое и символическое значение.Помимо этого, в посольстве РФ в этот вечер проходят две выставки: "Нюрнберг" и "Освобождение". Последняя была представлена МИА "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В экспозиции представлены эксклюзивные кадры, сделанные военными корреспондентами Совинформбюро во время Сталинградской битвы и освобождения юго-западных районов Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.
https://ria.ru/20230506/montevideo-1870090205.html
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сша, россия, чехия, анатолий антонов, николай лебедев, сергей безруков, нюрнберг, день победы, в мире
США, Россия, Чехия, Анатолий Антонов, Николай Лебедев, Сергей Безруков, Нюрнберг, День Победы, В мире
Россия хранит память о предках, боровшихся с фашизмом, заявили в посольстве

Посольство России в США: Россия хранит память о предках, освободивших мир от фашизма

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. В России бережно хранят память о подвигах предков, принесших всему человечеству освобождение от фашизма, и сожалеют о том, что в ряде других стран общее героическое прошлое предается забвению, заявил в пятницу пресс-секретарь посольства РФ в США Игорь Гиренко.
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"В России бережно хранят память о подвигах наших предков, принесших всему человечеству освобождение от фашизма. Прискорбно видеть, как сегодня в некоторых странах общее героическое прошлое предается забвению", - сказал Гиренко участникам показа российского фильма "Нюрнберг", состоявшегося на площадке посольства РФ в Вашингтоне в преддверии Дня Победы.
Как отметил Гиренко, попытки переписать историю приводят к тому, что "человеконенавистническая идеология снова поднимает голову".
"И, что самое страшное для нас, наследников Великой Победы, чьи деды, прадеды заплатили жизнью за наше будущее, происходит это и в некоторых бывших советских республиках", - указал он.
По словам дипломата, Нюрнбергский процесс продемонстрировал, что нацистские преступления не останутся безнаказанными, и для подобных злодеяний не существует срока давности. В данном контексте Гиренко указал на важность усвоения уроков истории ради того, "чтобы величайшая трагедия середины прошлого века больше не повторилась".
"На фоне происходящих в мире событий сложно переоценить актуальность картины. Верим, что кинофильм не оставит вас равнодушными, позволит окунуться в атмосферу тех дней. Отчетливее осознать необходимость недопущения возрождения нацизма, сохранения памяти о прошлом и борьбы за справедливость", - заключил пресс-секретарь посольства РФ в США.
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На премьерном для Северной Америки кинопоказе картины присутствуют представители иностранных посольств, а также посол России в США Анатолий Антонов. Помимо них, в мероприятии приняли участие порядка десяти гостей, в том числе служащие дипломатического корпуса и военные атташе дружественных России стран, представители научных кругов и общественных организаций, а также неравнодушные соотечественники.
Режиссер-постановщик фильма - двукратный лауреат государственной премии Николай Лебедев, снявший "Экипаж", "Легенду № 17" и другие популярные ленты. Сам он определяет жанр картины как детективно-шпионский триллер.
Среди исполнителей ролей - Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова и другие. В фильме также снимались актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании. Съемки проходили в Чехии, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области. Согласно задумке создателей, картина призвана продемонстрировать всему миру взгляд российской стороны на Нюрнбергский процесс, а также его историческое и символическое значение.
Помимо этого, в посольстве РФ в этот вечер проходят две выставки: "Нюрнберг" и "Освобождение". Последняя была представлена МИА "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В экспозиции представлены эксклюзивные кадры, сделанные военными корреспондентами Совинформбюро во время Сталинградской битвы и освобождения юго-западных районов Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.
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