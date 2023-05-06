https://ria.ru/20230506/oae-1870204639.html

ОАЭ получили статус партнера в Шанхайской организации сотрудничества

ОАЭ получили статус партнера в Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 06.05.2023

ОАЭ получили статус партнера в Шанхайской организации сотрудничества

Объединенные Арабские Эмираты официально получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает агентство WAM. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:49

2023-05-06T17:49

2023-05-06T19:59

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты официально получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает агентство WAM."ОАЭ официально получили статус партнера по диалогу в ШОС на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации. <...> Кульминацией участия ОАЭ стало подписание меморандума о взаимопонимании о присоединении к ШОС", — говорится в сообщении.Отмечается, что страну на церемонии представлял посол ОАЭ в Индии Абдель Насер аль-Шаали.Как подчеркивает издание, статус партнера по диалогу ШОС олицетворяет постоянные усилия Абу-Даби по поддержанию и развитию отношений со странами и многосторонними организациями по всему миру.В ШОС входят Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Индия приняла председательство в группе ШОС в сентябре 2022 года и выступает принимающей стороной в этом году.

https://ria.ru/20230428/shos-1868340706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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