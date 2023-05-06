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ОАЭ получили статус партнера в Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 06.05.2023
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17:49 06.05.2023 (обновлено: 19:59 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/oae-1870204639.html
ОАЭ получили статус партнера в Шанхайской организации сотрудничества
ОАЭ получили статус партнера в Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 06.05.2023
ОАЭ получили статус партнера в Шанхайской организации сотрудничества
Объединенные Арабские Эмираты официально получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает агентство WAM. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:49
2023-05-06T19:59
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты официально получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает агентство WAM."ОАЭ официально получили статус партнера по диалогу в ШОС на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации. &lt;...&gt; Кульминацией участия ОАЭ стало подписание меморандума о взаимопонимании о присоединении к ШОС", — говорится в сообщении.Отмечается, что страну на церемонии представлял посол ОАЭ в Индии Абдель Насер аль-Шаали.Как подчеркивает издание, статус партнера по диалогу ШОС олицетворяет постоянные усилия Абу-Даби по поддержанию и развитию отношений со странами и многосторонними организациями по всему миру.В ШОС входят Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Индия приняла председательство в группе ШОС в сентябре 2022 года и выступает принимающей стороной в этом году.
https://ria.ru/20230428/shos-1868340706.html
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в мире, оаэ, шос, индия, россия
В мире, ОАЭ, ШОС, Индия, Россия
ОАЭ получили статус партнера в Шанхайской организации сотрудничества

ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭмират Шарджа в ОАЭ
Эмират Шарджа в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Эмират Шарджа в ОАЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты официально получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает агентство WAM.
"ОАЭ официально получили статус партнера по диалогу в ШОС на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации. <...> Кульминацией участия ОАЭ стало подписание меморандума о взаимопонимании о присоединении к ШОС", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что страну на церемонии представлял посол ОАЭ в Индии Абдель Насер аль-Шаали.
Как подчеркивает издание, статус партнера по диалогу ШОС олицетворяет постоянные усилия Абу-Даби по поддержанию и развитию отношений со странами и многосторонними организациями по всему миру.
В ШОС входят Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Индия приняла председательство в группе ШОС в сентябре 2022 года и выступает принимающей стороной в этом году.
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