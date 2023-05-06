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ОАЭ получили статус партнера в Шанхайской организации сотрудничества
ОАЭ получили статус партнера в Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 06.05.2023
ОАЭ получили статус партнера в Шанхайской организации сотрудничества
Объединенные Арабские Эмираты официально получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает агентство WAM. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:49
2023-05-06T17:49
2023-05-06T19:59
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты официально получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает агентство WAM."ОАЭ официально получили статус партнера по диалогу в ШОС на полях заседания Совета министров иностранных дел Организации. <...> Кульминацией участия ОАЭ стало подписание меморандума о взаимопонимании о присоединении к ШОС", — говорится в сообщении.Отмечается, что страну на церемонии представлял посол ОАЭ в Индии Абдель Насер аль-Шаали.Как подчеркивает издание, статус партнера по диалогу ШОС олицетворяет постоянные усилия Абу-Даби по поддержанию и развитию отношений со странами и многосторонними организациями по всему миру.В ШОС входят Россия, Индия, Китай, Пакистан и четыре страны Центральной Азии: Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Индия приняла председательство в группе ШОС в сентябре 2022 года и выступает принимающей стороной в этом году.
https://ria.ru/20230428/shos-1868340706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, шос, индия, россия
В мире, ОАЭ, ШОС, Индия, Россия
ОАЭ получили статус партнера в Шанхайской организации сотрудничества
ОАЭ получили статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества