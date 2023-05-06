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Патриарх Кирилл помолился о Победе в день святого Георгия - РИА Новости, 06.05.2023
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Религия
 
15:06 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/molitva-1870172250.html
Патриарх Кирилл помолился о Победе в день святого Георгия
Патриарх Кирилл помолился о Победе в день святого Георгия - РИА Новости, 06.05.2023
Патриарх Кирилл помолился о Победе в день святого Георгия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Георгия Победоносца на Поклонной горе совершил молебен перед мощами святого Георгия, после чего передал РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:06
2023-05-06T15:06
религия
георгий победоносец
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
россия
день победы
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Георгия Победоносца на Поклонной горе совершил молебен перед мощами святого Георгия, после чего передал ковчег для принесения в города России - так начался Всероссийский молебен о Победе, предстоятель также призвал верующих молиться о победе, силе и неделимости России, передает корреспондент РИА Новости. Патриарх Кирилл напомнил, что последние боевые действия в Берлине закончились 6 мая 1945 года - в день памяти Георгия Победоносца, а победа в Великой Отечественной войне совершилась по милости Божией и при помощи святого Георгия. "Как много людей обращалось к великомученику Георгию, чтобы он помог, укрепил воинство и вождей, дал мужество народу. И произошло чудо святого Георгия - Победа, а ведь враг был намного сильнее нас. Эта была война не с Германией, а со всей Европой, которая была под пятой Германии. Когда самоотверженная борьба сочеталась с возрождением веры, люди пошли в закрытые храмы, тогда Господь и обратил милость свою к Отечеству нашему. Подлинное возрождение веры началось под раскаты орудий", - сказал патриарх Кирилл. Он призвал верующих молиться Господу и святому Георгию об Отечестве. "А молитва об одном: дабы Господь сохранил Россию единой, неделимой, неразрушенной, сильной, независимой и свободной", - заключил патриарх Кирилл. Ранее во время богослужения предстоятель помолился о Святой Руси, о победе, а также об упокоении усопших воинов. На богослужении присутствовали в том числе и военные: добровольцы и десантники, а также курсанты. Как уточнили в Русской православной церкви, накануне ковчег с частицей мощей святого привезли из Троице-Сергиевой лавры в храм великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Ковчег с частицей мощей святого Георгия принесут в сто городов России – все 89 регионов страны - в период с 6 мая по сентябрь 2023 года, тогда же в этих городах совершат молебны о Победе. По его словам, вновь враг "ополчается на Русь святую". "По милости Божией сегодня Русь стала могучей, непобедимой в военном отношении державой, но есть и сегодня за рубежами те, кто мечтает силой овладеть нашей страной. Верим, что этого никогда не произойдет, потому что с нами Бог. И Бог будет с нами покуда мы будем хранить веру православную и в молитве привлекать силу Божию, в том числе и для ограждения страны от супостатов", - сказал патриарх Кирилл. Он призвал людей молиться святому Георгию, чтобы "в это непростое время он был с нашим воинством и народом". В Русской православной церкви в субботу вспоминают святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий Победоносец, уроженец Каппадокии (на территории современной Турции), принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане. На Руси святой Георгий, бывший римским военачальником, издавна почитается как защитник православного воинства. С XIV века он считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем.
https://ria.ru/20230425/rossiya-1867561238.html
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георгий победоносец, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, россия, день победы
Религия, Георгий Победоносец, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Россия, День Победы
Патриарх Кирилл помолился о Победе в день святого Георгия

Патриарх Кирилл начал Всероссийский молебен о Победе, помолившись в день святого Георгия

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Георгия Победоносца на Поклонной горе совершил молебен перед мощами святого Георгия, после чего передал ковчег для принесения в города России - так начался Всероссийский молебен о Победе, предстоятель также призвал верующих молиться о победе, силе и неделимости России, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарх Кирилл напомнил, что последние боевые действия в Берлине закончились 6 мая 1945 года - в день памяти Георгия Победоносца, а победа в Великой Отечественной войне совершилась по милости Божией и при помощи святого Георгия.
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"Как много людей обращалось к великомученику Георгию, чтобы он помог, укрепил воинство и вождей, дал мужество народу. И произошло чудо святого Георгия - Победа, а ведь враг был намного сильнее нас. Эта была война не с Германией, а со всей Европой, которая была под пятой Германии. Когда самоотверженная борьба сочеталась с возрождением веры, люди пошли в закрытые храмы, тогда Господь и обратил милость свою к Отечеству нашему. Подлинное возрождение веры началось под раскаты орудий", - сказал патриарх Кирилл.
Он призвал верующих молиться Господу и святому Георгию об Отечестве. "А молитва об одном: дабы Господь сохранил Россию единой, неделимой, неразрушенной, сильной, независимой и свободной", - заключил патриарх Кирилл.
Ранее во время богослужения предстоятель помолился о Святой Руси, о победе, а также об упокоении усопших воинов.
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На богослужении присутствовали в том числе и военные: добровольцы и десантники, а также курсанты.
Как уточнили в Русской православной церкви, накануне ковчег с частицей мощей святого привезли из Троице-Сергиевой лавры в храм великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Ковчег с частицей мощей святого Георгия принесут в сто городов России – все 89 регионов страны - в период с 6 мая по сентябрь 2023 года, тогда же в этих городах совершат молебны о Победе.
«
"Если и дальше народ наш будет укрепляться вере, если и далее наши вооруженные силы не будут из своей жизни исключать молитву, будут обращаться за помощью к Господу в своих ратных подвигах, верим, что Победа будет с нами", - сказал патриарх Кирилл.
По его словам, вновь враг "ополчается на Русь святую". "По милости Божией сегодня Русь стала могучей, непобедимой в военном отношении державой, но есть и сегодня за рубежами те, кто мечтает силой овладеть нашей страной. Верим, что этого никогда не произойдет, потому что с нами Бог. И Бог будет с нами покуда мы будем хранить веру православную и в молитве привлекать силу Божию, в том числе и для ограждения страны от супостатов", - сказал патриарх Кирилл.
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Он призвал людей молиться святому Георгию, чтобы "в это непростое время он был с нашим воинством и народом".
В Русской православной церкви в субботу вспоминают святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий Победоносец, уроженец Каппадокии (на территории современной Турции), принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане. На Руси святой Георгий, бывший римским военачальником, издавна почитается как защитник православного воинства. С XIV века он считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем.
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РелигияГеоргий ПобедоносецПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРоссияДень Победы
 
 
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