https://ria.ru/20230506/molitva-1870172250.html

Патриарх Кирилл помолился о Победе в день святого Георгия

Патриарх Кирилл помолился о Победе в день святого Георгия - РИА Новости, 06.05.2023

Патриарх Кирилл помолился о Победе в день святого Георгия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Георгия Победоносца на Поклонной горе совершил молебен перед мощами святого Георгия, после чего передал РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:06

2023-05-06T15:06

2023-05-06T15:06

религия

георгий победоносец

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

россия

день победы

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в столичном храме Георгия Победоносца на Поклонной горе совершил молебен перед мощами святого Георгия, после чего передал ковчег для принесения в города России - так начался Всероссийский молебен о Победе, предстоятель также призвал верующих молиться о победе, силе и неделимости России, передает корреспондент РИА Новости. Патриарх Кирилл напомнил, что последние боевые действия в Берлине закончились 6 мая 1945 года - в день памяти Георгия Победоносца, а победа в Великой Отечественной войне совершилась по милости Божией и при помощи святого Георгия. "Как много людей обращалось к великомученику Георгию, чтобы он помог, укрепил воинство и вождей, дал мужество народу. И произошло чудо святого Георгия - Победа, а ведь враг был намного сильнее нас. Эта была война не с Германией, а со всей Европой, которая была под пятой Германии. Когда самоотверженная борьба сочеталась с возрождением веры, люди пошли в закрытые храмы, тогда Господь и обратил милость свою к Отечеству нашему. Подлинное возрождение веры началось под раскаты орудий", - сказал патриарх Кирилл. Он призвал верующих молиться Господу и святому Георгию об Отечестве. "А молитва об одном: дабы Господь сохранил Россию единой, неделимой, неразрушенной, сильной, независимой и свободной", - заключил патриарх Кирилл. Ранее во время богослужения предстоятель помолился о Святой Руси, о победе, а также об упокоении усопших воинов. На богослужении присутствовали в том числе и военные: добровольцы и десантники, а также курсанты. Как уточнили в Русской православной церкви, накануне ковчег с частицей мощей святого привезли из Троице-Сергиевой лавры в храм великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Ковчег с частицей мощей святого Георгия принесут в сто городов России – все 89 регионов страны - в период с 6 мая по сентябрь 2023 года, тогда же в этих городах совершат молебны о Победе. По его словам, вновь враг "ополчается на Русь святую". "По милости Божией сегодня Русь стала могучей, непобедимой в военном отношении державой, но есть и сегодня за рубежами те, кто мечтает силой овладеть нашей страной. Верим, что этого никогда не произойдет, потому что с нами Бог. И Бог будет с нами покуда мы будем хранить веру православную и в молитве привлекать силу Божию, в том числе и для ограждения страны от супостатов", - сказал патриарх Кирилл. Он призвал людей молиться святому Георгию, чтобы "в это непростое время он был с нашим воинством и народом". В Русской православной церкви в субботу вспоминают святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий Победоносец, уроженец Каппадокии (на территории современной Турции), принял мученическую смерть в 303 году во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане. На Руси святой Георгий, бывший римским военачальником, издавна почитается как защитник православного воинства. С XIV века он считается небесным покровителем Москвы, а на гербе российской столицы изображена победа святого Георгия над змеем.

https://ria.ru/20230425/rossiya-1867561238.html

https://ria.ru/20230502/reforma-1869238874.html

https://ria.ru/20230502/voyna-1869176718.html

https://ria.ru/20230425/vatikan-1867426925.html

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георгий победоносец, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, россия, день победы