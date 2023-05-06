https://ria.ru/20230506/metod-1870161058.html

В Совфеде назвали подрыв машины Прилепина методом бандитов и террористов

В Совфеде назвали подрыв машины Прилепина методом бандитов и террористов - РИА Новости, 06.05.2023

В Совфеде назвали подрыв машины Прилепина методом бандитов и террористов

Подрыв машины экс-депутата ГД Захара Прилепина - это метод обычных бандитов и террористов, это и недавние теракты в отношении других известных людей лишь... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:15

2023-05-06T14:15

2023-05-06T14:15

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

захар прилепин

александр башкин

глеб никитин

нижегородская область

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Подрыв машины экс-депутата ГД Захара Прилепина - это метод обычных бандитов и террористов, это и недавние теракты в отношении других известных людей лишь подтверждают, что РФ защищает свое население от настоящих бандитов, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Захар в порядке", правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. "Методы нападения на гражданское население общественно опасным способом, опасным для окружающих – это не методы честных войн, о которых речи здесь не идет, не методы каких-то там защитников идеалов. Нет, это методы обычных бандитов и террористов", - сказал он. Сенатор подчеркнул, что террористы наносят вред лишь себе, "укрепляют понимание в глазах всего мирового сообщества, что РФ защищает себя и русскоязычное население от настоящих бандитов". "Убийство Дугиной, и убийство Владлена Татарского, и нападения на других известных – если посмотреть в целом, это все подтверждает всему миру, не только нам, <…> что Россия на самом деле борется с террористическим режимом. Это показывает, кто есть кто", - резюмировал сенатор.

https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869448786.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), захар прилепин, александр башкин, глеб никитин, нижегородская область, совет федерации рф, подрыв автомобиля захара прилепина