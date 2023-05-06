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В Совфеде назвали подрыв машины Прилепина методом бандитов и террористов
В Совфеде назвали подрыв машины Прилепина методом бандитов и террористов - РИА Новости, 06.05.2023
В Совфеде назвали подрыв машины Прилепина методом бандитов и террористов
Подрыв машины экс-депутата ГД Захара Прилепина - это метод обычных бандитов и террористов, это и недавние теракты в отношении других известных людей лишь... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:15
2023-05-06T14:15
2023-05-06T14:15
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
захар прилепин
александр башкин
глеб никитин
нижегородская область
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Подрыв машины экс-депутата ГД Захара Прилепина - это метод обычных бандитов и террористов, это и недавние теракты в отношении других известных людей лишь подтверждают, что РФ защищает свое население от настоящих бандитов, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Захар в порядке", правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. "Методы нападения на гражданское население общественно опасным способом, опасным для окружающих – это не методы честных войн, о которых речи здесь не идет, не методы каких-то там защитников идеалов. Нет, это методы обычных бандитов и террористов", - сказал он. Сенатор подчеркнул, что террористы наносят вред лишь себе, "укрепляют понимание в глазах всего мирового сообщества, что РФ защищает себя и русскоязычное население от настоящих бандитов". "Убийство Дугиной, и убийство Владлена Татарского, и нападения на других известных – если посмотреть в целом, это все подтверждает всему миру, не только нам, <…> что Россия на самом деле борется с террористическим режимом. Это показывает, кто есть кто", - резюмировал сенатор.
https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869448786.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), захар прилепин, александр башкин, глеб никитин, нижегородская область, совет федерации рф, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Захар Прилепин, Александр Башкин, Глеб Никитин, Нижегородская область, Совет Федерации РФ, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
В Совфеде назвали подрыв машины Прилепина методом бандитов и террористов
Сенатор Башкин назвал подрыв машины Прилепина методом обычных бандитов и террористов