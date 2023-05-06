Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали подрыв машины Прилепина методом бандитов и террористов - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/metod-1870161058.html
В Совфеде назвали подрыв машины Прилепина методом бандитов и террористов
В Совфеде назвали подрыв машины Прилепина методом бандитов и террористов - РИА Новости, 06.05.2023
В Совфеде назвали подрыв машины Прилепина методом бандитов и террористов
Подрыв машины экс-депутата ГД Захара Прилепина - это метод обычных бандитов и террористов, это и недавние теракты в отношении других известных людей лишь... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:15
2023-05-06T14:15
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
захар прилепин
александр башкин
глеб никитин
нижегородская область
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870156705_0:0:1194:672_1920x0_80_0_0_1cdc23a51087ab01f652b789c5155d9a.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Подрыв машины экс-депутата ГД Захара Прилепина - это метод обычных бандитов и террористов, это и недавние теракты в отношении других известных людей лишь подтверждают, что РФ защищает свое население от настоящих бандитов, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Захар в порядке", правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. "Методы нападения на гражданское население общественно опасным способом, опасным для окружающих – это не методы честных войн, о которых речи здесь не идет, не методы каких-то там защитников идеалов. Нет, это методы обычных бандитов и террористов", - сказал он. Сенатор подчеркнул, что террористы наносят вред лишь себе, "укрепляют понимание в глазах всего мирового сообщества, что РФ защищает себя и русскоязычное население от настоящих бандитов". "Убийство Дугиной, и убийство Владлена Татарского, и нападения на других известных – если посмотреть в целом, это все подтверждает всему миру, не только нам, &lt;…&gt; что Россия на самом деле борется с террористическим режимом. Это показывает, кто есть кто", - резюмировал сенатор.
https://ria.ru/20230503/zelenskiy-1869448786.html
https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870095832.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870170464_0:0:798:598_1920x0_80_0_0_28090552c728112d1ba501f3b9c4f18d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), захар прилепин, александр башкин, глеб никитин, нижегородская область, совет федерации рф, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Захар Прилепин, Александр Башкин, Глеб Никитин, Нижегородская область, Совет Федерации РФ, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
В Совфеде назвали подрыв машины Прилепина методом бандитов и террористов

Сенатор Башкин назвал подрыв машины Прилепина методом обычных бандитов и террористов

© Фото : СК РФФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : СК РФ
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Подрыв машины экс-депутата ГД Захара Прилепина - это метод обычных бандитов и террористов, это и недавние теракты в отношении других известных людей лишь подтверждают, что РФ защищает свое население от настоящих бандитов, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Захар в порядке", правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Депутат Госдумы призвал публично объявить Зеленского террористом
3 мая, 16:32
"Методы нападения на гражданское население общественно опасным способом, опасным для окружающих – это не методы честных войн, о которых речи здесь не идет, не методы каких-то там защитников идеалов. Нет, это методы обычных бандитов и террористов", - сказал он.
Сенатор подчеркнул, что террористы наносят вред лишь себе, "укрепляют понимание в глазах всего мирового сообщества, что РФ защищает себя и русскоязычное население от настоящих бандитов".
"Убийство Дугиной, и убийство Владлена Татарского, и нападения на других известных – если посмотреть в целом, это все подтверждает всему миру, не только нам, <…> что Россия на самом деле борется с террористическим режимом. Это показывает, кто есть кто", - резюмировал сенатор.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Бастрыкин назвал теракты типичным стилем Киева
Вчера, 05:19
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Захар ПрилепинАлександр БашкинГлеб НикитинНижегородская областьСовет Федерации РФПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала