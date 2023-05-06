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"Учите гимн России". Немцы оценили шансы Украины на победу - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:55 06.05.2023 (обновлено: 20:09 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/melnik-1870214712.html
"Учите гимн России". Немцы оценили шансы Украины на победу
"Учите гимн России". Немцы оценили шансы Украины на победу - РИА Новости, 06.05.2023
"Учите гимн России". Немцы оценили шансы Украины на победу
Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после слов о грядущей победе Киева в конфликте с Москвой. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T18:55
2023-05-06T20:09
в мире
украина
россия
германия
андрей мельник
twitter
специальная военная операция на украине
олаф шольц
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после слов о грядущей победе Киева в конфликте с Москвой."Лучше привыкайте к российскому флагу и выучите их гимн", — посоветовали в комментариях."Ваше правительство не превзойти в коррупции и отвратительном поведении по отношению к своему народу. Надеюсь, русская ракета поразит вас!" — добавил другой читатель."Украина перестала бы существовать без поддержки западных стран. Говорить о победе — слишком дерзко", — отметил еще один пользователь."Вы сами не верите в то, что говорите", — подытожили пользователи.Андрей Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной прошлого года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, а позже нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный им план мира между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870180452.html
https://ria.ru/20230423/zakharova-1867141754.html
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в мире, украина, россия, германия, андрей мельник, twitter, олаф шольц, илон маск
В мире, Украина, Россия, Германия, Андрей Мельник, Twitter, Специальная военная операция на Украине, Олаф Шольц, Илон Маск
"Учите гимн России". Немцы оценили шансы Украины на победу

Пользователи Twitter посоветовали Мельнику выучить гимн России после слов о победе Украины

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям
Украинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после слов о грядущей победе Киева в конфликте с Москвой.
"Лучше привыкайте к российскому флагу и выучите их гимн", — посоветовали в комментариях.
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"Ваше правительство не превзойти в коррупции и отвратительном поведении по отношению к своему народу. Надеюсь, русская ракета поразит вас!" — добавил другой читатель.
"Украина перестала бы существовать без поддержки западных стран. Говорить о победе — слишком дерзко", — отметил еще один пользователь.
«

"Вы только умеете разжигать конфликты, о какой победе может идти речь?" — поинтересовался комментатор.

"Вы сами не верите в то, что говорите", — подытожили пользователи.
Андрей Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной прошлого года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, а позже нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный им план мира между Россией и Украиной.
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