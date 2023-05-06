https://ria.ru/20230506/melnik-1870214712.html

"Учите гимн России". Немцы оценили шансы Украины на победу

"Учите гимн России". Немцы оценили шансы Украины на победу - РИА Новости, 06.05.2023

"Учите гимн России". Немцы оценили шансы Украины на победу

Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после слов о грядущей победе Киева в конфликте с Москвой. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T18:55

2023-05-06T18:55

2023-05-06T20:09

в мире

украина

россия

германия

андрей мельник

twitter

специальная военная операция на украине

олаф шольц

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после слов о грядущей победе Киева в конфликте с Москвой."Лучше привыкайте к российскому флагу и выучите их гимн", — посоветовали в комментариях."Ваше правительство не превзойти в коррупции и отвратительном поведении по отношению к своему народу. Надеюсь, русская ракета поразит вас!" — добавил другой читатель."Украина перестала бы существовать без поддержки западных стран. Говорить о победе — слишком дерзко", — отметил еще один пользователь."Вы сами не верите в то, что говорите", — подытожили пользователи.Андрей Мельник известен своими резкими высказываниями. Весной прошлого года он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой, а позже нецензурно обругал Илона Маска в ответ на предложенный им план мира между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870180452.html

https://ria.ru/20230423/zakharova-1867141754.html

украина

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в мире, украина, россия, германия, андрей мельник, twitter, олаф шольц, илон маск