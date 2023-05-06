https://ria.ru/20230506/khimiya-1870187662.html

Опыт и удача. Победитель Менделеевской олимпиады раскрыл рецепт успеха

Опыт и удача. Победитель Менделеевской олимпиады раскрыл рецепт успеха - РИА Новости, 06.05.2023

Опыт и удача. Победитель Менделеевской олимпиады раскрыл рецепт успеха

АСТАНА, 6 мая – РИА Новости. Абсолютным победителем 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, которая завершилась в субботу в Астане... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:28

2023-05-06T16:28

2023-05-06T16:40

общество

астана

казахстан

мгу имени м. в. ломоносова

фонд андрея мельниченко

международная менделеевская олимпиада школьников по химии

социальный навигатор

сн_образование

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АСТАНА, 6 мая – РИА Новости. Абсолютным победителем 57-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, которая завершилась в субботу в Астане (Казахстан), и лауреатом премии имени академика Валерия Лунина стал российский школьник, ученик 11-го класса Республиканского лицея для одаренных детей в Саранске Андрей Дубинский. Сразу после объявления результатов он поделился своими впечатлениями с корреспондентом РИА Новости.– Андрей, что вы сейчас чувствуете?– Мне кажется, мне очень сильно повезло. Я ожидал, что получу золотую медаль, потому что у меня была серьезная подготовка. Я думаю, что главные составляющие успеха на олимпиаде – это опыт, знания и удача. На олимпиаде было три тура – два теоретических и один практический, и каждому участнику может в какой-то момент повезти или не повезти. Может произойти буквально все, что угодно. Поэтому звание абсолютного победителя для меня – по большей части удача.– Как вы готовились к соревнованиям?– Я начинал заниматься химией в 9-м классе, когда учился в поселке городского типа, и прошел тогда на региональный этап олимпиады по химии. Потом я поступил в 10-й класс в Республиканский лицей в Саранске. Там ведется сильная подготовка к олимпиадам по химии. Я очень благодарен своему наставнику Ирине Вячеславовне Тарасовой. В тот же год я стал призером Всероссийской олимпиады по химии, а в 11-м классе – победителем. В итоге судьба сложилась так, что сегодня я стал абсолютным победителем Международной Менделеевской олимпиады.– Каковы ваши впечатления от олимпиады в Астане?– Я в восторге, мне все очень понравилось. Нас очень хорошо встретили, мы жили в отличном отеле. Что касается самого состязания, то задания теоретического тура, конечно, были непростыми, но практика была очень приятной. Мне попались задачи на экстракцию и титрование, к которым я готовился в апреле. Подготовка оказалась очень удачной.Олимпиада – это не только решение задач, это еще и общение. К сожалению, мой уровень английского не позволил мне свободно общаться с участниками некоторых команд, но я с удовольствием познакомился, например, с ребятами из сборной Израиля. Все участники олимпиады были дружелюбными, обстановка сложилась очень хорошая. Это был отличный опыт для меня.– Вы, наверное, будете представлять Россию и на Международной химической олимпиаде, которая пройдет в июле в Швейцарии?– Сначала нужно пройти на нее отбор. Члены российской сборной будут названы по итогам двухнедельных летних сборов, которые пройдут в начале июня на химфаке МГУ.– Этим летом вам предстоит поступать в вуз. Как вы планируете воспользоваться своей льготой на поступление без вступительных испытаний?– Я пока не сделал окончательный выбор. Думаю о двух вариантах – это Физтех-школа биологической и медицинской физики МФТИ или химический факультет МГУ. Но об этом я буду думать позже. Впереди – летние сборы и подготовка к следующим соревнованиям.Организаторами проекта с российской стороны традиционно выступают химический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова и Фонд Андрея Мельниченко.

https://sn.ria.ru/20230506/khimiya-1870147406.html

https://sn.ria.ru/20230419/khimiya-1864808419.html

астана

казахстан

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общество, астана, казахстан, мгу имени м. в. ломоносова, фонд андрея мельниченко, международная менделеевская олимпиада школьников по химии, социальный навигатор, сн_образование