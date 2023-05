https://ria.ru/20230506/karl-1869634377.html

Биография короля Великобритании Карла III

Король Великобритании Карл III (Charles III), урожденный Чарльз Филип Артур Джордж (Charles Philip Arthur George), родился 14 ноября 1948 года в Лондоне (Великобритания). Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II (1926-2022) и герцога Эдинбургского Филиппа (1921-2021). В 1952 году, после смерти Георга VI и восхождения на престол своей матери, в возрасте трех лет Чарльз стал наследником британского престола и получил титулы герцога Корнуэльского, герцога Ротсей и графа Каррика. В 1958 году он также получил титулы принца Уэльского и графа Честера.1 июля 1969 произошла формальная церемония инвеституры в замке Карнарвон в Уэльсе, в ходе которой Елизавета возложила на голову сына венец принца Уэльского.Принц Чарльз стал первым наследником британского престола, который получил образование в школе, а не у частных репетиторов. Он был учеником престижных частных школ Hill House и Cheam School, в старших классах проходил обучение в школе-пансионате Gordonstoun. В 1970 году окончил Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал археологию, антропологию и историю. Помимо этого, в 1969 году в течение семестра изучал валлийский язык в Университете Аберистуита (Уэльс). В 1975 году получил степень магистра искусств в Кембрижде. В феврале 1970 года принц Чарльз занял свое место в Палате лордов.В 1972 году Чарльз начал военно-морскую карьеру. После шестинедельного курса в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте он служил на ракетном эсминце HMS Norfolk и двух фрегатах.Пройдя обучение в центре подготовки Королевской морской пехоты (CTCRM) в Лимпстоне (графство Девон), в 1974 году он получил квалификацию пилота вертолета. Затем он присоединился к 845-й морской эскадрилье, служил на борту авианосца HMS Hermes. В феврале 1976 года принял командование прибрежным минным тральщиком HMS Bronington. Спустя девять месяцев закончил службу в Королевском флоте.С 16 июня 2012 года принц Уэльский – адмирал флота, фельдмаршал, маршал Королевских ВВС. Он также имеет почетные звания и назначения во многих родах войск и частей вооруженных сил. С 28 октября 2022 года – генерал-капитан морской пехоты королевских ВМС.В качестве принца Уэльского исполнял официальные и церемониальные обязанности в Соединенном Королевстве и за границей. В последние годы исполнял ряд официальных функций королевы. Кроме того, сотрудничал со многими общественными организациями, публично поддерживая широкий круг вопросов, связанных с окружающей средой, сельскими общинами, искусством, здравоохранением и образованием. Он является основателем более 20 благотворительных организаций, в том числе The Prince's Trust, The Prince's Foundation и The Prince of Wales Charitable Fund (PWCF). Карл III написал несколько книг, рисует акварелью. Он также сыграл несколько эпизодических ролей в кино, увлекался конным спортом, играл в поло. Чарльз стал абсолютным рекордсменом среди членов британской королевской семьи по длительности пребывания в статусе наследного принца.Расходы принца не были включены в "цивильный лист" королевского двора Великобритании. Сумма, которую принц получал из британской казны, была связана исключительно с покрытием затрат на выполнение им государственных поручений и участие в официальных мероприятиях. На содержание семьи Чарльз зарабатывал самостоятельно и платил налоги так же, как и любой другой британский подданный. Главная статья дохода наследника британского престола – так называемое герцогство Корнуольское (Duchy of Cornwall), которое представляет собой совокупность земельных участков в разных графствах Великобритании с расположенной на них недвижимостью. Так, годовой доход принца Чарльза в 2021 году вырос до 23 миллионов фунтов стерлингов. 8 сентября 2022 года, после смерти королевы Елизаветы II, принц Чарльз немедленно стал новым монархом– королем Соединенного Королевства и 14 стран Содружества (в Британское Содружество наций входят Австралия, Антигуа и Барбуды, Багамские острова, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Винсента и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы острова, Тувалу и Ямайка). Новый монарх взял себе имя Карл III. 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне пройдет церемония коронации короля Карла III. Король Великобритании Карл III женат вторым браком.В 1981 году он женился на леди Диане Спенсер (Diana Spencer), которая стала именоваться принцессой Уэльской. У супругов родились два сына: 21 июня 1982 года – принц Уильям (Prince William), 15 сентября 1984 года – принц Генри, более известный как принц Гарри (Prince Harry). В 1992 году было официально объявлено о расставании Чарльза и Дианы, а в 1996 году их брак был расторгнут официально. Принцесса по-прежнему считалась членом королевской семьи. Она продолжала жить в Кенсингтонском дворце и заниматься общественной деятельностью в ряде благотворительных организаций. В 1997 году принцесса Диана погибла в Париже (Франция) в автокатастрофе.В 2005 году будущий король женился во второй раз. Его супругой стала Камилла Паркер Боулз (Camilla Parker Bowles). Их брак был заключен в ходе гражданской церемонии, Камилла получила титул герцогини Корнуольской. После восхождения мужа на престол получила титул королевы-консорта. У Карла III пять внуков. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

