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Биография короля Великобритании Карла III - РИА Новости, 06.05.2023
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01:50 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/karl-1869634377.html
Биография короля Великобритании Карла III
Биография короля Великобритании Карла III - РИА Новости, 06.05.2023
Биография короля Великобритании Карла III
Король Великобритании Карл III (Charles III), урожденный Чарльз Филип Артур Джордж (Charles Philip Arthur George), родился 14 ноября 1948 года в Лондоне... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T01:50
2023-05-06T01:50
справки
великобритания
карл iii
лондон
елизавета ii
уэльс
кембриджский университет
чарльз, принц уэльский
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Король Великобритании Карл III (Charles III), урожденный Чарльз Филип Артур Джордж (Charles Philip Arthur George), родился 14 ноября 1948 года в Лондоне (Великобритания). Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II (1926-2022) и герцога Эдинбургского Филиппа (1921-2021). В 1952 году, после смерти Георга VI и восхождения на престол своей матери, в возрасте трех лет Чарльз стал наследником британского престола и получил титулы герцога Корнуэльского, герцога Ротсей и графа Каррика. В 1958 году он также получил титулы принца Уэльского и графа Честера.1 июля 1969 произошла формальная церемония инвеституры в замке Карнарвон в Уэльсе, в ходе которой Елизавета возложила на голову сына венец принца Уэльского.Принц Чарльз стал первым наследником британского престола, который получил образование в школе, а не у частных репетиторов. Он был учеником престижных частных школ Hill House и Cheam School, в старших классах проходил обучение в школе-пансионате Gordonstoun. В 1970 году окончил Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал археологию, антропологию и историю. Помимо этого, в 1969 году в течение семестра изучал валлийский язык в Университете Аберистуита (Уэльс). В 1975 году получил степень магистра искусств в Кембрижде. В феврале 1970 года принц Чарльз занял свое место в Палате лордов.В 1972 году Чарльз начал военно-морскую карьеру. После шестинедельного курса в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте он служил на ракетном эсминце HMS Norfolk и двух фрегатах.Пройдя обучение в центре подготовки Королевской морской пехоты (CTCRM) в Лимпстоне (графство Девон), в 1974 году он получил квалификацию пилота вертолета. Затем он присоединился к 845-й морской эскадрилье, служил на борту авианосца HMS Hermes. В феврале 1976 года принял командование прибрежным минным тральщиком HMS Bronington. Спустя девять месяцев закончил службу в Королевском флоте.С 16 июня 2012 года принц Уэльский – адмирал флота, фельдмаршал, маршал Королевских ВВС. Он также имеет почетные звания и назначения во многих родах войск и частей вооруженных сил. С 28 октября 2022 года – генерал-капитан морской пехоты королевских ВМС.В качестве принца Уэльского исполнял официальные и церемониальные обязанности в Соединенном Королевстве и за границей. В последние годы исполнял ряд официальных функций королевы. Кроме того, сотрудничал со многими общественными организациями, публично поддерживая широкий круг вопросов, связанных с окружающей средой, сельскими общинами, искусством, здравоохранением и образованием. Он является основателем более 20 благотворительных организаций, в том числе The Prince's Trust, The Prince's Foundation и The Prince of Wales Charitable Fund (PWCF). Карл III написал несколько книг, рисует акварелью. Он также сыграл несколько эпизодических ролей в кино, увлекался конным спортом, играл в поло. Чарльз стал абсолютным рекордсменом среди членов британской королевской семьи по длительности пребывания в статусе наследного принца.Расходы принца не были включены в "цивильный лист" королевского двора Великобритании. Сумма, которую принц получал из британской казны, была связана исключительно с покрытием затрат на выполнение им государственных поручений и участие в официальных мероприятиях. На содержание семьи Чарльз зарабатывал самостоятельно и платил налоги так же, как и любой другой британский подданный. Главная статья дохода наследника британского престола – так называемое герцогство Корнуольское (Duchy of Cornwall), которое представляет собой совокупность земельных участков в разных графствах Великобритании с расположенной на них недвижимостью. Так, годовой доход принца Чарльза в 2021 году вырос до 23 миллионов фунтов стерлингов. 8 сентября 2022 года, после смерти королевы Елизаветы II, принц Чарльз немедленно стал новым монархом– королем Соединенного Королевства и 14 стран Содружества (в Британское Содружество наций входят Австралия, Антигуа и Барбуды, Багамские острова, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Винсента и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы острова, Тувалу и Ямайка). Новый монарх взял себе имя Карл III. 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне пройдет церемония коронации короля Карла III. Король Великобритании Карл III женат вторым браком.В 1981 году он женился на леди Диане Спенсер (Diana Spencer), которая стала именоваться принцессой Уэльской. У супругов родились два сына: 21 июня 1982 года – принц Уильям (Prince William), 15 сентября 1984 года – принц Генри, более известный как принц Гарри (Prince Harry). В 1992 году было официально объявлено о расставании Чарльза и Дианы, а в 1996 году их брак был расторгнут официально. Принцесса по-прежнему считалась членом королевской семьи. Она продолжала жить в Кенсингтонском дворце и заниматься общественной деятельностью в ряде благотворительных организаций. В 1997 году принцесса Диана погибла в Париже (Франция) в автокатастрофе.В 2005 году будущий король женился во второй раз. Его супругой стала Камилла Паркер Боулз (Camilla Parker Bowles). Их брак был заключен в ходе гражданской церемонии, Камилла получила титул герцогини Корнуольской. После восхождения мужа на престол получила титул королевы-консорта. У Карла III пять внуков. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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7 495 645-6601
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справки, великобритания, карл iii, лондон, елизавета ii, уэльс, кембриджский университет, чарльз, принц уэльский, диана, принцесса уэльская, принц филипп, герцог эдинбургский
Справки, Великобритания, Карл III, Лондон, Елизавета II, Уэльс, Кембриджский университет, Чарльз, принц Уэльский, Диана, принцесса Уэльская, принц Филипп, герцог Эдинбургский

Биография короля Великобритании Карла III

© AP Photo / Pool / Dan KitwoodБританский король Карл III на 200-м Параде Суверенов Королевской военной академии в Сандхерсте
Британский король Карл III на 200-м Параде Суверенов Королевской военной академии в Сандхерсте - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Pool / Dan Kitwood
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Король Великобритании Карл III (Charles III), урожденный Чарльз Филип Артур Джордж (Charles Philip Arthur George), родился 14 ноября 1948 года в Лондоне (Великобритания). Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II (1926-2022) и герцога Эдинбургского Филиппа (1921-2021).
В 1952 году, после смерти Георга VI и восхождения на престол своей матери, в возрасте трех лет Чарльз стал наследником британского престола и получил титулы герцога Корнуэльского, герцога Ротсей и графа Каррика.
В 1958 году он также получил титулы принца Уэльского и графа Честера.
1 июля 1969 произошла формальная церемония инвеституры в замке Карнарвон в Уэльсе, в ходе которой Елизавета возложила на голову сына венец принца Уэльского.
Принц Чарльз стал первым наследником британского престола, который получил образование в школе, а не у частных репетиторов. Он был учеником престижных частных школ Hill House и Cheam School, в старших классах проходил обучение в школе-пансионате Gordonstoun.
В 1970 году окончил Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал археологию, антропологию и историю. Помимо этого, в 1969 году в течение семестра изучал валлийский язык в Университете Аберистуита (Уэльс). В 1975 году получил степень магистра искусств в Кембрижде.
В феврале 1970 года принц Чарльз занял свое место в Палате лордов.
В 1972 году Чарльз начал военно-морскую карьеру. После шестинедельного курса в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте он служил на ракетном эсминце HMS Norfolk и двух фрегатах.
Пройдя обучение в центре подготовки Королевской морской пехоты (CTCRM) в Лимпстоне (графство Девон), в 1974 году он получил квалификацию пилота вертолета. Затем он присоединился к 845-й морской эскадрилье, служил на борту авианосца HMS Hermes. В феврале 1976 года принял командование прибрежным минным тральщиком HMS Bronington. Спустя девять месяцев закончил службу в Королевском флоте.
С 16 июня 2012 года принц Уэльский – адмирал флота, фельдмаршал, маршал Королевских ВВС. Он также имеет почетные звания и назначения во многих родах войск и частей вооруженных сил.
С 28 октября 2022 года – генерал-капитан морской пехоты королевских ВМС.
В качестве принца Уэльского исполнял официальные и церемониальные обязанности в Соединенном Королевстве и за границей.
В последние годы исполнял ряд официальных функций королевы.
Кроме того, сотрудничал со многими общественными организациями, публично поддерживая широкий круг вопросов, связанных с окружающей средой, сельскими общинами, искусством, здравоохранением и образованием. Он является основателем более 20 благотворительных организаций, в том числе The Prince's Trust, The Prince's Foundation и The Prince of Wales Charitable Fund (PWCF).
Карл III написал несколько книг, рисует акварелью. Он также сыграл несколько эпизодических ролей в кино, увлекался конным спортом, играл в поло.
Чарльз стал абсолютным рекордсменом среди членов британской королевской семьи по длительности пребывания в статусе наследного принца.
Расходы принца не были включены в "цивильный лист" королевского двора Великобритании. Сумма, которую принц получал из британской казны, была связана исключительно с покрытием затрат на выполнение им государственных поручений и участие в официальных мероприятиях. На содержание семьи Чарльз зарабатывал самостоятельно и платил налоги так же, как и любой другой британский подданный. Главная статья дохода наследника британского престола – так называемое герцогство Корнуольское (Duchy of Cornwall), которое представляет собой совокупность земельных участков в разных графствах Великобритании с расположенной на них недвижимостью. Так, годовой доход принца Чарльза в 2021 году вырос до 23 миллионов фунтов стерлингов.
8 сентября 2022 года, после смерти королевы Елизаветы II, принц Чарльз немедленно стал новым монархом– королем Соединенного Королевства и 14 стран Содружества (в Британское Содружество наций входят Австралия, Антигуа и Барбуды, Багамские острова, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Винсента и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы острова, Тувалу и Ямайка). Новый монарх взял себе имя Карл III.
6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне пройдет церемония коронации короля Карла III.
Король Великобритании Карл III женат вторым браком.
В 1981 году он женился на леди Диане Спенсер (Diana Spencer), которая стала именоваться принцессой Уэльской. У супругов родились два сына: 21 июня 1982 года – принц Уильям (Prince William), 15 сентября 1984 года – принц Генри, более известный как принц Гарри (Prince Harry).
В 1992 году было официально объявлено о расставании Чарльза и Дианы, а в 1996 году их брак был расторгнут официально. Принцесса по-прежнему считалась членом королевской семьи. Она продолжала жить в Кенсингтонском дворце и заниматься общественной деятельностью в ряде благотворительных организаций. В 1997 году принцесса Диана погибла в Париже (Франция) в автокатастрофе.
В 2005 году будущий король женился во второй раз. Его супругой стала Камилла Паркер Боулз (Camilla Parker Bowles). Их брак был заключен в ходе гражданской церемонии, Камилла получила титул герцогини Корнуольской. После восхождения мужа на престол получила титул королевы-консорта.
У Карла III пять внуков.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиВеликобританияКарл IIIЛондонЕлизавета IIУэльсКембриджский университетЧарльз, принц УэльскийДиана, принцесса Уэльскаяпринц Филипп, герцог Эдинбургский
 
 
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