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Новый британский монарх взял себе имя Карл III

Новый британский монарх взял себе имя Карл III - РИА Новости, 08.09.2022

Новый британский монарх взял себе имя Карл III

Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что британская корона сегодня переходит королю Карлу III. РИА Новости, 08.09.2022

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умерла королева елизавета ii

великобритания

в мире

лиз трасс

чарльз, принц уэльский

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что британская корона сегодня переходит королю Карлу III.Трасс завершила свою речь словами: "Боже, храни короля".Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

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Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров. За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды. 2022-09-08T21:20 true PT0M52S

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умерла королева елизавета ii, великобритания, в мире, лиз трасс, чарльз, принц уэльский