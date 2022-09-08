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Новый британский монарх взял себе имя Карл III
Новый британский монарх взял себе имя Карл III - РИА Новости, 08.09.2022
Новый британский монарх взял себе имя Карл III
Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что британская корона сегодня переходит королю Карлу III. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:20
2022-09-08T21:20
2022-09-08T21:36
умерла королева елизавета ii
великобритания
в мире
лиз трасс
чарльз, принц уэльский
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Британии Лиз Трасс заявила, что британская корона сегодня переходит королю Карлу III.Трасс завершила свою речь словами: "Боже, храни короля".Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
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Конец эпохи: королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни
Сегодня не стало королевы Великобритании Елизаветы Александры Марии. После смерти отца в 1952 году Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет. Ее мужем стал принц Филипп Маунтбеттен. Четверо детей, восемь внуков и десять правнуков являются продолжателями рода Виндзоров.
За 70 лет правления, королева Елизавета II активно участвовала в жизни англичан, ежегодно выступала на телевидении, поддерживала благотворительные фонды.
2022-09-08T21:20
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РИА Новости
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РИА Новости
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умерла королева елизавета ii, великобритания, в мире, лиз трасс, чарльз, принц уэльский
Умерла Королева Елизавета II, Великобритания, В мире, Лиз Трасс, Чарльз, принц Уэльский
21:20 08.09.2022 (обновлено: 21:36 08.09.2022)
Новый британский монарх взял себе имя Карл III
Новый британский монарх Чарльз взял себе имя Карл III