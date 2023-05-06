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Историк идентифицировал мост на картине "Мона Лиза" Леонардо да Винчи

Историк идентифицировал мост на картине "Мона Лиза" Леонардо да Винчи - РИА Новости, 06.05.2023

Историк идентифицировал мост на картине "Мона Лиза" Леонардо да Винчи

Итальянский историк Сильвано Винчети идентифицировал мост на картине "Мона Лиза", пишет The Guardian. Он уверен, что Леонардо да Винчи изобрази Джоконду на фоне РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T02:15

2023-05-06T02:15

2023-05-06T02:15

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Итальянский историк Сильвано Винчети идентифицировал мост на картине "Мона Лиза", пишет The Guardian. Он уверен, что Леонардо да Винчи изобрази Джоконду на фоне этрусско-римского Ромито ди Латерина возле Ареццо в Тоскане через реку Арно. Ранее высказывалась гипотеза, что за спиной у Моны Лизы — другие строения. Считалась, что это могут быть Понте Бурианона на севере от Ареццо и Понте Боббио через реку Треббия. Но Винчети оспорил эти предположения. Сейчас Ромито ди Латерина полуразрушен. Сохранилась только одна арка. Однако историк рассчитал, что ранее у виадука их было четыре — столько же на картине Да Винчи. У мостов Бурианона и Боббио таких конструкций больше. Также Винчети изучил старинные документы семьи Медичи. Согласно им в 1501 — 1503 годами Ромито ди Латерина был очень оживленным. Он сокращал на несколько часов путь между Ареццо, Фьезоле и Флоренцией. И как раз в это время да Винчи жил где-то рядом с Арно — служил у кардинала Чезаре Борджиа. А затем работал и у Пьеро Содерини, флорентийского государственного деятеля. Еще историк обратил внимание на изгиб реки рядом с Ромито ди Латерина. По мнению эксперта, она совпадает с пейзажем на культовой картине. Ранее сообщалось, что ученый из Италии нашел кавказские корни Леонардо да Винчи.

https://ria.ru/20230425/vystavka-1867377336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, леонардо да винчи, тоскана, италия